我的飞利浦 AquaTrio 无绳真空吸尘器显示错误代码

要了解 AquaTrio 7000 或 9000 系列显示屏上的错误、图标或信息代码的含义以及如何解决问题，请阅读我们文章中的信息。
请参见下图。
请参见下图，以识别错误和信息代码的图标。
错误代码：
E1
E1 错误代码表示您的产品出现系统错误。要解决此问题，请断开产品与适配器的连接，然后将产品重新连接到适配器。然后尝试重新启动产品。如果解决方案无效，请将本产品送往飞利浦服务中心或联系我们。
E2
E2 错误代码（倒置时可能看起来像 53）表示使用、存放产品或为其充电的房间温度过低。请确保室内温度在 5°C 以上。如果产品在正确的温度下使用和存放，但仍然显示错误代码，请联系我们。
E3
E3 错误代码表示使用、存放产品或为其充电的房间温度过高。请确保室内温度低于 35°C。请勿将本产品暴露在阳光直射或高温下（热炉具旁边、微波炉中或电磁炉上）。如果设备在正确的温度下使用和存放，但仍显示错误代码，请联系我们。
信息代码：
i1
i1 信息代码表示飞利浦 7000 系列真空吸尘器的污水箱已满。请将水倒掉。
i3
i3 信息代码 （倒置时可能看起来像 !E） 表示飞利浦 7000 系列真空吸尘器的 AquaSpin 吸嘴卡住。这是一个安全断电保护装置。请检查是否有电源线或玩具卡在吸嘴里。还要检查毛刷、滚珠、马达部件和盖子是否有毛发或其他卡滞物，并将其清除。如果没有卡滞物，则关机后再重新开机或许能解决问题。
i5
i5 信息代码 （倒置时可能看起来像 !2） 表示您的飞利浦 7000 系列真空吸尘器的进风口被堵塞。所谓的进风口位于吸嘴中。请检查进风口是否堵塞，并将其清除。如果这样不能解决问题，请检查整个风道是否堵塞，并予以清除。这是指吸嘴、管子和湿式滤网。
i6
i6 信息代码（倒置时可能看起来像 !9）表示您的飞利浦 7000 系列真空吸尘器需要拔下插头才能使用，否则无法开机。只有在 AUTOCLEAN 程序运行的过程中和充电时才能插上产品插头。
i7
i7 信息代码表示将错误的充电器连接到飞利浦 7000 系列真空吸尘器。您只能使用随附的适配器为产品充电。请仅使用 34V 适配器 S036-1A340100HE。您可以在适配器上找到相应的适配器编号。替换适配器的部件号为 XV1793。
AUTOCLEAN
显示屏上的“AUTOCLEAN”图标表示您的飞利浦 7000 系列真空吸尘器正在运行 AUTOCLEAN 流程。
毛刷更换
您的飞利浦 7000 系列真空吸尘器显示屏上的“毛刷更换”图标提醒您更换 AquaSpin 吸嘴中的微细纤维毛刷。我们网站上的替换微细纤维毛刷部件号为 XV1793。
E1
E1 错误代码表示您的产品出现系统错误。要解决此问题，请尝试以下一个或两个选项：
请参见下图，以识别信息代码的图标。
i1
i1 信息代码表示您的飞利浦 9000 系列真空吸尘器的污水箱已满。请将其清空。
i2
i2 信息代码表示 AquaSpin 吸嘴未（正确）连接。请连接 AquaSpin 吸嘴。
I3
i3 信息代码表示您的飞利浦 9000 系列真空吸尘器的 AquaSpin 吸嘴卡住。这是一个安全断电保护装置。请检查是否有电源线或玩具卡在吸嘴里。还要检查毛刷、滚珠、马达部件和盖子是否有毛发或其他卡滞物，并将其清除。如果没有卡滞物，则关机后再重新开机或许能解决问题。
i4
i4 信息代码表示 LED 吸嘴被卡住。这是一个安全断电保护装置，以防有异物卡在吸嘴中（例如，电源线或玩具）。请检查滚刷和吸嘴的其他部分是否有毛发或其他卡滞物，并将其清除。如果没有卡滞物，则将产品关机后再重新开机或许能解决问题。请观看我们的视频，了解有关如何清洁产品毛刷的分步说明：
i5
i5 信息代码表示飞利浦 9000 系列真空吸尘器的进风口被堵塞。所谓的进风口位于吸嘴中。请检查进风口是否堵塞，并将其清除。如果这样不能解决问题，请检查整个风道是否堵塞，并予以清除。对于仅吸尘装置，这是指吸嘴、管、滤网、涡流探测器、长缝隙吸嘴和迷你涡轮刷。对于吸尘和湿拖装置，这是指吸嘴、管子和湿式滤网
i6
i6 信息代码（倒置查看时可能会像 ！9）表示您的飞利浦 9000 系列真空吸尘器需要拔下插头才能使用，否则无法开机。只有在 AUTOCLEAN 程序运行的过程中和充电时才能插上产品插头。
i7
i7 信息代码表示将错误的充电器连接到飞利浦 7000 系列真空吸尘器。您只能使用随附的适配器为产品充电。请仅使用 34V 适配器 S036-1A340100HE。您可以在适配器上找到相应的适配器编号。替换适配器的部件号为 XV1793。
I10 信息代码表示未插入电池。请确保电池已正确插入。观看以下视频了解更多说明：
AUTOCLEAN
显示屏上的“AUTOCLEAN”图标表示您的飞利浦 9000 系列真空吸尘器正在运行 AUTOCLEAN 流程。
毛刷更换
飞利浦 9000 系列真空吸尘器显示屏上的“毛刷更换”图标提醒您更换 AquaSpin 吸嘴中的微细纤维毛刷。我们网站上的替换微细纤维毛刷部件号为 XV1793。
滤网清洁
飞利浦 9000 系列真空吸尘器显示屏上的“滤网清洁”图标提醒您清洁仅吸尘产品的滤网。
如需了解如何清洁滤网的分步说明，请观看下面的视频。
滤网更换
飞利浦 9000 系列真空吸尘器显示屏上的“滤网更换”图标提醒您更换仅吸尘产品的滤网。我们网站上的替换滤网的部件号为 XV1791。
此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82 , XW9382/82 , XW9383/82 .
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