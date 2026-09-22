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我的飞利浦 AquaTrio 无绳真空吸尘器显示错误代码

要了解 AquaTrio 7000 或 9000 系列显示屏上的错误、图标或信息代码的含义以及如何解决问题，请阅读我们文章中的信息。

请参见下图。

AquaTrio 9000 系列

此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82 , XW9382/82 , XW9383/82 .

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