我的飞利浦 AquaTrio 无绳真空吸尘器显示错误代码

请参见下图，以识别错误和信息代码的图标。



错误代码：

E1

E1 错误代码表示您的产品出现系统错误。要解决此问题，请断开产品与适配器的连接，然后将产品重新连接到适配器。然后尝试重新启动产品。如果解决方案无效，请将本产品送往飞利浦服务中心或联系我们。



E2

E2 错误代码（倒置时可能看起来像 53）表示使用、存放产品或为其充电的房间温度过低。请确保室内温度在 5°C 以上。如果产品在正确的温度下使用和存放，但仍然显示错误代码，请联系我们。



E3

E3 错误代码表示使用、存放产品或为其充电的房间温度过高。请确保室内温度低于 35°C。请勿将本产品暴露在阳光直射或高温下（热炉具旁边、微波炉中或电磁炉上）。如果设备在正确的温度下使用和存放，但仍显示错误代码，请联系我们。



信息代码：

i1

i1 信息代码表示飞利浦 7000 系列真空吸尘器的污水箱已满。请将水倒掉。



i3

i3 信息代码 （倒置时可能看起来像 !E） 表示飞利浦 7000 系列真空吸尘器的 AquaSpin 吸嘴卡住。这是一个安全断电保护装置。请检查是否有电源线或玩具卡在吸嘴里。还要检查毛刷、滚珠、马达部件和盖子是否有毛发或其他卡滞物，并将其清除。如果没有卡滞物，则关机后再重新开机或许能解决问题。



i5

i5 信息代码 （倒置时可能看起来像 !2） 表示您的飞利浦 7000 系列真空吸尘器的进风口被堵塞。所谓的进风口位于吸嘴中。请检查进风口是否堵塞，并将其清除。如果这样不能解决问题，请检查整个风道是否堵塞，并予以清除。这是指吸嘴、管子和湿式滤网。



i6

i6 信息代码（倒置时可能看起来像 !9）表示您的飞利浦 7000 系列真空吸尘器需要拔下插头才能使用，否则无法开机。只有在 AUTOCLEAN 程序运行的过程中和充电时才能插上产品插头。



i7

i7 信息代码表示将错误的充电器连接到飞利浦 7000 系列真空吸尘器。您只能使用随附的适配器为产品充电。请仅使用 34V 适配器 S036-1A340100HE。您可以在适配器上找到相应的适配器编号。替换适配器的部件号为 XV1793。