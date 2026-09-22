飞利浦支持
飞利浦 HomeRun 吸尘器未能正确清洁
如果您的飞利浦 HomeRun 吸尘和湿拖机器人无法正确清洁，请在下面找到可能的原因和解决方案。
以下信息适用于 7000 系列型号。
- 检查垃圾箱是否已满，必要时清空垃圾箱。
- 清洁垃圾箱中的空气滤网，并确保将空气滤网正确放回垃圾箱中。
- 检查毛刷中是否有卡滞物，确保滚刷和边刷干净，且无毛或其他碎屑。
- 检查是否需要更换可水洗拖把。如果拖把太旧而无法有效清洁，则必须更换。您可以通过应用程序（主菜单 > 查找附件 > 拖把替换包 XV1470）或飞利浦网站购买新的可水洗拖把。
- 检查水箱是否已空或需要重新加注。
根据您的机器人型号，观看相关维护视频，获取分步说明。
以下信息适用于 3000 系列型号。
- 检查垃圾箱是否已满，必要时清空垃圾箱。
- 清洁垃圾箱中的空气滤网，并确保将空气滤网正确放回垃圾箱中。
- 检查毛刷中是否有卡滞物，确保滚刷和边刷干净，且无毛或其他碎屑。
- 检查是否需要更换可水洗拖把。如果拖把太旧而无法有效清洁，则必须更换。您可以通过应用程序（主菜单 > 查找附件 > 拖把替换包 XV1430）或飞利浦网站购买新的可水洗拖把。
- 检查水箱是否已空或需要重新加注。
根据您的机器人型号，观看相关维护视频，获取分步说明。
如果上述解决方案无法解决问题，请联系我们以获得进一步帮助。
以下信息适用于 2000 系列型号。
- 检查垃圾箱是否已满，必要时清空垃圾箱。
- 清洁垃圾箱中的空气滤网，并确保将空气滤网晾干，然后正确放回垃圾箱中。
- 检查毛刷中是否有卡滞物，确保滚刷和边刷干净，且无毛或其他碎屑。
- 检查是否需要更换可水洗拖把。如果拖把太旧而无法有效清洁，则必须更换。您可以通过应用程序（主菜单 > 查找附件 > 拖把替换包 XV1430）或飞利浦网站购买新的可水洗拖把。
- 检查水箱是否已空或需要重新加注。
根据您的扫地机器人型号，观看相关维护视频或查看快速入门指南，获取分步说明。
如果上述解决方案未能帮助解决问题，请联系我们以获得进一步帮助。
以下信息适用于 6000 系列型号。
- 确保过滤网、侧毛刷和滚刷安装正确。
- 检查集尘箱并将其清空（如果已满）。
- 如果有垃圾堵塞集尘箱，请清洁集尘箱入口处。
- 检查毛刷中是否有任何卡滞物，并清除毛发或碎屑。
- 定期清洗滚刷、侧毛刷和拖布，并清洁滚轮进行维护。将其重新投入使用之前，请先将其晾干。
- 更换任何磨损的部件，包括滚刷、滚刷盖、侧毛刷、拖布和过滤网。
此页面上的信息适用于以下型号： XU6500/82 .