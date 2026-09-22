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如何清洁飞利浦 5000 系列无绳吸尘器
要了解如何清洁飞利浦 5000 系列 SpeedPro (Aqua) 吸尘器的集尘桶、过滤网、毛刷和水箱，请查看以下内容。
要清洁飞利浦无绳吸尘器的集尘桶，请参照以下简单步骤：
- 关闭产品。
- 按下释放钮，卸下集尘桶，并取下盖子（图 1-2）。
- 将集尘桶内污垢倒入垃圾箱（图 3）。确保旋风过滤器（集尘桶内的彩色部件）中粘附的毛发和污垢也已清除。
- 从集尘桶中取下过滤网（图 4）。
- 用水或湿布清洁集尘桶内部（图 5-6）。 注意：请勿在洗碗机中清洗集尘桶。
- 集尘桶完全晾干后，重新插入过滤网并将集尘桶放回原位（图 7-9）。
为确保飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro 保持出色性能，必须定期清洁过滤网。有两种不同的过滤网，都与设备兼容。
请确定您使用的过滤网类型，并参照下列简要说明进行操作。
过滤网 1：
过滤网 2：
- 卸下集尘桶（图 1）。
- 取出过滤网（图 2）。
- 轻敲过滤网，抖落松动的污垢（图 3）。
- 网格面朝上，清洗过滤网（图 4）。
- 网格面朝上，将其放置 24 小时晾干（图 5）。
- 将过滤网重新插入集尘桶，再将集尘桶装回产品（图 6）。 您的吸尘器已准备就绪，可以再次使用。
注意：为达到最佳性能，我们建议每月清洁一次吸尘器过滤网，并且每 6 个月更换一次过滤网（附件 FC8009/01）。
- 卸下集尘桶（图 1）。
- 卸下滤网盒，并取出过滤网（图 2-3）。
- 轻敲两个过滤网，抖落松动的污垢（图 4）。
- 在水龙头下清洗泡沫分离装置（图 5）。注意：请勿在水龙头下冲洗滤网盒。
- 在将泡沫分离装置重新插入设备之前，确保其完全晾干（图 6-8）。 您的吸尘器已准备就绪，可以再次使用。
飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 的吸嘴内有一个转刷。这种毛刷可能会被头发堵塞，需要定期维护。请按照以下步骤操作，并参阅视频
了解更多信息：
- 按下按钮即可轻松取下毛刷（图 1-2）。
- 用手拉出所有缠绕的毛发。提示：使用剪刀剪断缠在一起的毛发（图 3）。
- 检查侧盖下方是否有头发和/或污垢，然后拉动侧盖，将其与毛刷分开。
- 将侧盖推回原位，直到听到“咔嗒”一声，然后将毛刷卡回原位（图 4）。您的吸尘器已准备就绪，可以再次使用。
我们建议每次使用后清洗并晾干水箱。您可以通过以下几个简单步骤执行此操作：
- 从水箱上拆下布垫。
- 清空水箱（图 1）。
- 在水龙头下清洗水箱并轻轻摇晃（图 2-4）。
- 将水箱旋转多次，确保水箱完全清空（图 5-9）。
- 将水箱晾干，并用水冲洗或用洗衣机清洗布垫（图 10-12）。
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