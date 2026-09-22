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如何清洁飞利浦 5000 系列无绳吸尘器

要了解如何清洁飞利浦 5000 系列 SpeedPro (Aqua) 吸尘器的集尘桶、过滤网、毛刷和水箱，请查看以下内容。
 

5000 型号

此页面上的信息适用于以下型号： XC5141/01 , FC6722/81 , FC6723/81 . 点击此处显示更多产品编号  ›

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