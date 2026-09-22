如何清洁飞利浦 5000 系列无绳吸尘器

为确保飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro 保持出色性能，必须定期清洁过滤网。有两种不同的过滤网，都与设备兼容。



请确定您使用的过滤网类型，并参照下列简要说明进行操作。



过滤网 1：

卸下集尘桶（图 1）。

取出过滤网（图 2）。

轻敲过滤网，抖落松动的污垢（图 3）。

网格面朝上，清洗过滤网（图 4）。

网格面朝上，将其放置 24 小时晾干（图 5）。

将过滤网重新插入集尘桶，再将集尘桶装回产品（图 6）。 您的吸尘器已准备就绪，可以再次使用。

过滤网 2 ：

卸下集尘桶（图 1）。

卸下滤网盒，并取出过滤网（图 2-3）。

轻敲两个过滤网，抖落松动的污垢（图 4）。

在水龙头下清洗泡沫分离装置（图 5）。 注意：请勿在水龙头下冲洗滤网盒。

在将泡沫分离装置重新插入设备之前，确保其完全晾干（图 6-8）。 您的吸尘器已准备就绪，可以再次使用。