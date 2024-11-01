飞利浦支持

我找不到飞利浦产品的 USB 适配器/充电器

如果您无法找到适合您的飞利浦设备的 USB 适配器/充电器，请参阅以下信息。



此信息涉及 HQ87 适配器，用于将 USB-A 充电电缆连接至电源接口。它适用于随附 USB 充电电缆的飞利浦剃须、理容和美容设备（包括剃须刀/剃刀、OneBlade、女士剃毛刀和一体式修剪器）。



可用性因地点而异，因此请针对您所在的国家/地区选择正确的部分。