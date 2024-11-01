飞利浦支持
我找不到飞利浦产品的 USB 适配器/充电器
发表于 2024 年 7 月 4 日
如果您无法找到适合您的飞利浦设备的 USB 适配器/充电器，请参阅以下信息。
此信息涉及 HQ87 适配器，用于将 USB-A 充电电缆连接至电源接口。它适用于随附 USB 充电电缆的飞利浦剃须、理容和美容设备（包括剃须刀/剃刀、OneBlade、女士剃毛刀和一体式修剪器）。
可用性因地点而异，因此请针对您所在的国家/地区选择正确的部分。
- 如果您居住在美国，请单击此处申请适配器。请注意，您需要输入完整的型号（包括斜杠后面的数字）。您可以在商品的包装或收据/发票上找到此信息。
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如果您居住在加拿大，请通过电话联系我们以申请适配器。请注明您的产品需要 HQ87 USB 适配器。
- 如果您居住在欧洲、亚洲、非洲、美洲（美国和加拿大除外）或大洋洲，请单击此处并在页面顶部的搜索栏中搜索“HQ87”或“USB 壁式适配器”。请注意，此页面顶部的搜索栏经过优化，可帮助用户找到产品支持信息。因此，务必单击提供的链接并使用新页面上的搜索功能，而不是此页面。
另请注意，在不同版本的飞利浦网站上，适配器可能具有不同的产品名称和型号（例如“欧盟电源适配器”或“CP1607/01”）。查看产品说明，如果提到"HQ87"，那么这就是适合您的产品的正确适配器。
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