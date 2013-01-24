飞利浦提供二年全球联保服务。在产品保修期限内，若发生因制造工艺或元器件造成的质量问题，飞利浦中国维修服务中心将为持有发票的消费者提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

同时，根据国家三包政策，所购产品在7日内（含）发生质量问题的，可凭发票联系销售商进行退换货；所购产品在15日内（含）发生质量问题的，可凭发票联系销售商进行换货。



其它保修条款请参考产品包装内的保修卡。