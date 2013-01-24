飞利浦提供二年全球联保服务。在产品保修期限内，若发生因制造工艺或元器件造成的质量问题，飞利浦中国维修服务中心将为持有发票的消费者提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。
同时，根据国家三包政策，所购产品在7日内（含）发生质量问题的，可凭发票联系销售商进行退换货；所购产品在15日内（含）发生质量问题的，可凭发票联系销售商进行换货。
其它保修条款请参考产品包装内的保修卡。
产品保修期
|
产品类别
|
产品名
|
保修期
|
个人护理
|
男士剃须刀，造型器，理发器
|
24个月
|
|
女士美容美发产品
|
24个月
|
|
电动牙刷，洁牙器
|
24个月
|
|
个人护理替换件
|
无保修
|
|
红外理疗仪
|
24个月
|
母婴护理
|
电动吸乳器
|
24个月
|
|
手动吸乳器
|
无保修
|
|
奶瓶，奶瓶附件
|
无保修
|
|
婴儿监护仪
|
24个月
|
|
蒸汽消毒锅，温奶器
|
24个月
|
|
奶嘴，安抚奶嘴
|
无保修
|
|
喂养，礼盒套装
|
无保修
|
厨房及家居
|
咖啡机
|
24个月
|
|
厨房产品
|
24个月
|
|
电熨斗、挂烫机，衣物除菌机
|
24个月
|
|
空气净化器，空气加湿器,
空气除湿器
|
24个月
|
|
吸尘器
|
整机24个月，马达36个月（手持式吸尘器除外）
1. 使用不当引起的人为损坏，如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或因疏忽造成的损坏等；因运输及其它意外造成的损坏；非经本公司认可之维修及改装；其它因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏等。
2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常 使用。
4. 免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（如吸尘机纸袋、布袋，空气净化器滤网、滤芯，咖啡壶过滤网等）及附件（如剃须刀网膜、刀头，咖啡杯，食品加工机杯等）；免费服务不包括辅助装置费用，运输费，及维修人员上门服务费用等。
尊敬的客户，
飞利浦产品均按照最高标准进行设计和制造，具有优质性能，易于使用，便于安装。如果您在使用产品时遇到任何困难，建议您先查阅本网站支持部分的用户手册或信息，您可以在网站上（根据产品类型）找到可下载的用户手册、常见问题解答、教学视频或支持论坛。
万一产品出现故障，飞利浦将安排对产品进行维修，如果是按照用户手册使用产品（例如，预期环境），在保修期内告知产品存在缺陷，便可享受免费维修。对于某些产品类别，则由飞利浦合作伙伴作为其担保人；请查阅产品随附的文档。
如果您的产品购自境外但在中国进行维修，则飞利浦将尽力按照产品购入国家/地区的保修条款对产品进行维修。
本文档仅适用于消费类产品。对于专业产品，则使用销售或购买协议的保修条款。
保修期从购买凭证中所述的购买之日开始，并在下方“保修期”部分所示的期限结束时到期。如果您需要提供服务，但丢失了购买凭证或飞利浦不了解相关零售商（例如在线拍卖渠道的卖家），保修期应视为自产品上标注或序列号中表明的生产之日起三个月后开始。如果您需要为产品上没有生产日期或序列号的产品提供服务，则需要提供有效的购买凭证。
如果维修不可行或商业上不可行，飞利浦可能会使用具有类似功能的新产品或翻新产品来替换此产品。在维修、固件升级或更换后，保修期将继续从最初购买之日起计算。
保修不包括结果性损害（包括但不限于数据丢失或收入损失），对定期维护、安装固件更新或保存或存储数据等个人行为造成的损害也不予赔偿。
保修不包括或不适用的情况：
• 购买凭证已涂改或无法辨认。
• 产品上的型号、序列号或生产日期已涂改、去除或无法辨认。
• 未经授权的服务机构或人员对产品进行了维修或修改。
• 缺陷是在预期目的之外过度使用造成的，例如在商业环境中不间断使用。
• 缺陷是由于滥用产品或在不符合产品用户手册中环境条件下使用造成的。
• 缺陷是由于连接用户手册推荐产品之外的外设、附加设备或附件造成的。
• 装置已经损坏，包括但不限于由动物、雷电、异常电压、火灾、自然灾害、运输或水（用户手册中明确说明产品可以用水冲洗的情况除外）造成的损坏。
• 正常磨损缺陷，或自然损耗件（例如，吸尘器尘袋或滤芯）。
• 产品因未在最初设计、制造或批准使用的国家/地区使用而无法正常工作，进口产品可能会出现这种情况。
• 产品因连网中断（例如，有线电视、卫星或互联网）等接入、连接服务提供商时存在问题、订阅用户线路或相应线路故障、本地网络故障（布线、文件服务器、用户线路）以及传输网络故障（干扰、扰频，故障或网络质量差）而无法正常工作。
• 对于在您产品上使用的第三方应用程序。
为了避免不必要的麻烦，建议您在联系经销商或飞利浦之前仔细阅读用户手册和/或查阅本网站的支持部分。要获得保修期内的服务，请通过本网站上标示的任一联系方式联系客户服务中心。如果产品已超出保修期，在部分国家/地区，您可以直接联系最近的授权服务中心。如果适用，您可以本网站上找到服务中心的地址。
为了能够有效地帮助您，在您联系飞利浦或其服务合作伙伴时，请提供以下信息：
• 产品类型或型号（有时也称为型号 ID）
• 标明购买日期、经销商名称和产品型号的购买凭证（例如，原始发票或现金收据）；以及
• 产品上标明的产品序列号或生产日期代码。
型号、序列号或生产日期代码（如果适用）可在电池仓或产品背面或底部找到。
保修期
本文档标题中提及的产品类别在中国的保修期为 12 个月，但以下情况除外：
|
例外
|
保修期
|
液晶显示器
|
36 个月
|
智能门锁
|
36 个月
|
净水机
|
24 个月
|
空调扇和冷风扇
|
24 个月
|
空调
|
36 个月
|
汽车车灯（属于“易耗”产品，因此法定保修期不适用）
|
我们将提供如下保修期:
|
|
Ultinon Essential 保修期为1年
Ultinon LED 保修期为2年
X-treme Ultinon 保修期为3年
|
|
保修期为2年或60,000公里, 以先到者为准*
* 包装另行表示之产品除外
|
|
保修期为 3 个月或10,000公里, 以先到者为准
|
水健康
|
|
|
24月
|
|
24月