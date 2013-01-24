S4-1 便携式超声探头支持多达 5 种检查类型
通过兼容的智能移动设备或智能手机， Lumify S4-1 相控阵探头可以帮助您检查心脏功能或直接快速执行 FAST 检查。拥有Lumify S4-1探头，您可以在任何地方，获得飞利浦高品质的心脏成像。
通过兼容的智能移动设备或智能手机， Lumify S4-1 相控阵探头可以帮助您检查心脏功能或直接快速执行 FAST 检查。拥有Lumify S4-1探头，您可以在任何地方，获得飞利浦高品质的心脏成像。
在急诊医学和重症监护中，Lumify 可以帮助您通过各种扫描类型进行快速、明确的诊断，例如帮助识别气胸或深部静脉血栓。Lumify L12-4 探头通过非侵入式超声引导，可以在放置中心导管时帮助减少并发症。
通过兼容的智能手机或设备，Lumify C5-2 凸阵探头可以帮助您检查胆结石或快速执行 FAST 检查。凭借高品质图像质量和多种扫描类型，Lumify 可以帮助您在需要超声时提供快速评估。
您可在兼容的智能设备上通过应用商店下载免费的 Lumify 超声应用，然后连接探头，即可进行扫描。
Lumify 应用程序增强了成像功能，提供急诊医学与重症监护超声，有助于您自信、快速地评估床旁急症患者的情况。先进的成像算法可自动调整，能够创建出色的图像。可以通过简单直观的多点触控界面来微调扫描参数：调整深度、增益、功率和彩色。
您可以直接从兼容的智能手机或设备中存储、查看患者检查和图像。Lumify 能够通过电子邮件、DICOM 或共享网络共享结果，不管您带不带这款设备，都能够轻松实现协作和管理急诊医学与重症监护超声图像。
Real-time collaboration can make a difference when time matters.Lumify with Reacts capability let’s you simultaneously stream live ultrasound images, video and audio.Whether you’re in the ED, in the field, or in transit, you can collaborate with team members, saving crucial time and allowing caregivers to optimize the patient’s care path.