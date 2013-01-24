主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

多点触控显示屏

16BDL2001T/93
  • 交互新境界 交互新境界 交互新境界
    -{discount-value}

    多点触控显示屏

    16BDL2001T/93

    交互新境界

    通过这款用户友好的 5 点触控显示屏，增强并个性化交互体验 查看所有优势

    多点触控显示屏

    交互新境界

    通过这款用户友好的 5 点触控显示屏，增强并个性化交互体验 查看所有优势

    交互新境界

    通过这款用户友好的 5 点触控显示屏，增强并个性化交互体验 查看所有优势

    多点触控显示屏

    交互新境界

    通过这款用户友好的 5 点触控显示屏，增强并个性化交互体验 查看所有优势

    相似产品

    See all multi-touch-series

      交互新境界

      来自支持 Android™ 的 10 英寸触控显示屏，

      • 16（对角 15.6 英寸/39.6 厘米）
      • 支持 Android
      • 多点触控
      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

      通过云连接和控制内容

      通过云连接和控制内容

      借助集成的 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chromium 的浏览器，在线设计内容，并连接单个显示器或整个网络。使用 WiFi 或 RJ45 网线，直接将显示屏接入互联网，然后享受您自建的播放列表。

      CMND：掌控显示屏

      CMND：掌控显示屏

      作为强大可靠的显示管理平台，CMND 将控制权重交你手。从内容管理到设置，都可通过 CMND 进行控制。

      Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行

      利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

      凭借 5 个同时触控点实现真正的多点触控

      同时借助多达 5 个的触控点享受更具交互性的体验。5 个触控点可提供极具成本效益的解决方案，十分适合您有多个用户需同时使用应用程序进行交互的情况。

      适合会议室应用的 LED 条

      利用显示屏周边的 LED 条，可以向过往访客展示一个光环。这项技术可用来表示会议室是否有空，或者就是为了给您的企业增添一道多彩的新标牌。

      借助以太网供电简化安装

      借助以太网供电技术简化安装。使用这项技术时，只要一根以太网网线，就能同时供电和连接。因为无需电源适配器，因此这简化了安装。显示屏可安装在难以触及的小区域，确保显示环境更灵活、适应性更强。而对于那些不喜欢使用以太网供电的人来说，包装盒内提供了电源适配器。

      利用内置壁挂式安装架简化安装

      利用内置壁挂式安装架节省时间和金钱。借助已经内建在显示屏背面的安装支架，直接安装显示屏。

      吸引客户的交互式屏幕

      使用触感的力量，进入全新交互境界。借助投射电容式触摸技术，这款 10 英寸显示屏提供了支持 5 点同时触摸的无边框前端。这意味着用户可以新的动态方式与您的企业交互。

      内置 WiFi 和蓝牙

      通过 WiFi 和蓝牙集成实现无线通信，或者通过无线下载内容来简化内容控制。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        39.5  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        15.6  英寸
        面板分辨率
        1366 x 768p
        出色分辨率
        1366 x 768
        亮度
        220  cd/m²
        对比度（标准）
        500:1
        宽高比
        16:10
        响应时间（标准）
        30  毫秒
        视角（水平）
        170  度
        视角（垂直）
        170  度
        显示屏色彩
        16.7M

      • 连接

        音频输出
        3.5 毫米插孔
        外部控制
        RJ45
        其它接口
        • micro SD
        • 微型 USB

      • 便利性

        放置
        • 横向 (16/7)
        • 纵向 (16/7)
        网络可控性
        • WiFi
        • RJ45
        画面效果
        高级色彩控制
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        节能功能
        智能电源管理

      • 尺寸

        机身宽度
        375  毫米
        机身高度
        238.2  毫米
        机身厚度
        29.7（壁挂）  毫米
        产品重量
        1.66  千克
        VESA 安装
        30 x 27 毫米，M3
        边框宽度（L/R、T/B）
        19.77 (L/R)，13.56 (T/B) 毫米

      • 声音

        内置扬声器
        2 个 2 瓦

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        5 ~ 40  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        15,000  小时
        海拔
        0 ~ 3000 米
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C

      • 功率

        主电源
        12 伏直流，2.5 安
        待机功耗
        < 0.5 瓦
        功耗（标准）
        10  瓦
        消耗（最大）
        27 瓦

      • 附件

        随附的附件
        • 直流电源适配器
        • 快速入门指南

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 简体中文
        审批机构
        CCC
        保修
        3 年保修

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB 播放视频
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM

      • 交互

        触控点
        10 个同时触控点

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 直流电源适配器
      • 快速入门指南

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品