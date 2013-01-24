包装盒中的其他物品
- 直流电源适配器
- 快速入门指南
使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。
借助集成的 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chromium 的浏览器，在线设计内容，并连接单个显示器或整个网络。使用 WiFi 或 RJ45 网线，直接将显示屏接入互联网，然后享受您自建的播放列表。
作为强大可靠的显示管理平台，CMND 将控制权重交你手。从内容管理到设置，都可通过 CMND 进行控制。
利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。
同时借助多达 5 个的触控点享受更具交互性的体验。5 个触控点可提供极具成本效益的解决方案，十分适合您有多个用户需同时使用应用程序进行交互的情况。
利用显示屏周边的 LED 条，可以向过往访客展示一个光环。这项技术可用来表示会议室是否有空，或者就是为了给您的企业增添一道多彩的新标牌。
借助以太网供电技术简化安装。使用这项技术时，只要一根以太网网线，就能同时供电和连接。因为无需电源适配器，因此这简化了安装。显示屏可安装在难以触及的小区域，确保显示环境更灵活、适应性更强。而对于那些不喜欢使用以太网供电的人来说，包装盒内提供了电源适配器。
利用内置壁挂式安装架节省时间和金钱。借助已经内建在显示屏背面的安装支架，直接安装显示屏。
使用触感的力量，进入全新交互境界。借助投射电容式触摸技术，这款 10 英寸显示屏提供了支持 5 点同时触摸的无边框前端。这意味着用户可以新的动态方式与您的企业交互。
通过 WiFi 和蓝牙集成实现无线通信，或者通过无线下载内容来简化内容控制。
图片/显示
连接
便利性
尺寸
声音
使用条件
功率
附件
其他条款
多媒体应用
交互