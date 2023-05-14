抗菌遥控器
抗菌遥控器采用抗菌材质。无孔隙表面易于清洁。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
抗菌遥控器
抗菌遥控器采用抗菌材质。无孔隙表面易于清洁。
抗菌遥控器
抗菌遥控器采用抗菌材质。无孔隙表面易于清洁。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
抗菌遥控器
抗菌遥控器采用抗菌材质。无孔隙表面易于清洁。
由于结合了抗菌材质与无孔隙设计，这款抗菌遥控器易于清洁且无菌。
员工无需再额外进行室内作业来更换电池。2 节 AA 碱性电池寿命长达 5 年。
轻松操作，触手可及。这款遥控器采用了自然布局，您可方便地访问整齐设置的所有电视功能。
在电池更换之间保持完全相同的设置。Multi-RC 可永久存储配置，维护也更轻松。
可锁电池仓用螺丝固定，确保电池只有工作人员能够拆卸或更换。
当飞利浦专业遥控器的电池电量不足时，电视屏幕上会出现一条通知。您可以在服务受到影响之前更换电池。
专用的 Cast 按钮可以提高外部设备内容传输速度。只需按下按钮激活连接信息屏幕，即可从任何支持 Cast 的笔记本电脑、平板电脑、手机或台式机进行流式传输。
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