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专业电视

22AV2304A/00
  • 抗菌遥控器 抗菌遥控器 抗菌遥控器
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    专业电视

    22AV2304A/00

    抗菌遥控器

    抗菌遥控器采用抗菌材质。无孔隙表面易于清洁。

    专业电视

    抗菌遥控器

    抗菌遥控器采用抗菌材质。无孔隙表面易于清洁。

    抗菌遥控器

    抗菌遥控器采用抗菌材质。无孔隙表面易于清洁。

    专业电视

    抗菌遥控器

    抗菌遥控器采用抗菌材质。无孔隙表面易于清洁。

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      抗菌遥控器

      遥控功能，安心方便。

      • 遥控器

      卫生、抗菌、无孔隙

      由于结合了抗菌材质与无孔隙设计，这款抗菌遥控器易于清洁且无菌。

      较长电池寿命

      员工无需再额外进行室内作业来更换电池。2 节 AA 碱性电池寿命长达 5 年。

      布局清晰，操作简便

      轻松操作，触手可及。这款遥控器采用了自然布局，您可方便地访问整齐设置的所有电视功能。

      Multi-RC 设置存储器

      在电池更换之间保持完全相同的设置。Multi-RC 可永久存储配置，维护也更轻松。

      可锁电池仓

      可锁电池仓用螺丝固定，确保电池只有工作人员能够拆卸或更换。

      低电量检测

      当飞利浦专业遥控器的电池电量不足时，电视屏幕上会出现一条通知。您可以在服务受到影响之前更换电池。

      Cast 按钮，轻松实现流式传输

      专用的 Cast 按钮可以提高外部设备内容传输速度。只需按下按钮激活连接信息屏幕，即可从任何支持 Cast 的笔记本电脑、平板电脑、手机或台式机进行流式传输。

      技术规格

      • 电池

        类型
        2xAA （不含）

      • 尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        215 x 46 x 23 毫米
        产品尺寸（宽x厚x高）（英寸）
        8.46 x 1.81 x 0.91  英寸

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