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LED 显示屏

27BDL9119L/93
  • 精细点距无缝 LED 显示屏 精细点距无缝 LED 显示屏 精细点距无缝 LED 显示屏
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    LED 显示屏

    27BDL9119L/93

    精细点距无缝 LED 显示屏

    用最具震撼效果的 LED 视频墙显示屏来分享您的消息。采用易于部署的多功能一体化设计，实现高亮度，并且无论是小型还是大型部署，都能够在这些 LED 显示屏之间完全无缝地进行转换。 查看所有优势

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      精细点距无缝 LED 显示屏

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      • 27 英寸
      • 直视型 LED
      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      专为 7 天 24 小时全天候工作而设计，可实现最高精度

      由于业务永不眠，我们的标志牌专为 7 天 24 小时全天候工作而设计，可用于重要环境，实现最高精度。利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。

      超高刷新率

      飞利浦 LED 显示屏具有超高刷新率，为您展现最清晰、最流畅的内容。这可确保活动和赛事的实时广播极其流畅，即使是显示连贯动作，也几乎没有任何闪烁。

      TrueBlack LED 的对比度更高、色彩更独特

      飞利浦 TrueBlack LED 采用业界领先的技术，可提供一流的对比度和深黑色层次细节。这意味着屏幕上的色彩更为均匀，可以“显现”更多的色彩。

      得益于 EasyInstall，安装简单易行

      配备 EasyInstall 的飞利浦 LED 显示屏旨在简化安装和维护。具有 54 英寸超薄外壳，兼容使用最广泛的分辨率，采用统一设计，安装轻松便利。此外，其还具有较长工作周期，即使用于最严苛的应用场合，也可确保连续运行。

      展现没有边框的全无缝视频墙

      专为最大限度展示而优化，ZeroBezel LED 视频墙显示屏可提供领先的视频墙解决方案。其可在 LED 显示屏之间完全无缝地进行转换，并可轻而易举地进行扩展，轻松升级至全高清分辨率。

      HDMI 菊花链

      借助 HDMI 菊花链打造数字视频墙。只需将 HDMI 输出端口连接至其他显示屏的 HDMI 输入端口，即可打造出最令人惊叹的视频墙体验。

      随附内置视频控制器

      配备内置视频控制器功能，无需额外的 LED 视频控制。

      专为控制室和广播活动而开发

      飞利浦 LED 显示屏专为控制室和广播活动而开发。

      技术规格

      • 图片/显示

        对比度（标准）
        >=3000:1
        宽高比
        16:9
        视角（水平）
        160  度
        视角（垂直）
        160  度
        画面效果增强
        • 动态对比度增强
        • 广色域显示器
        校准后亮度
        800 尼特
        校准前亮度
        900 尼特
        亮度均匀性
        >=97%
        校准（亮度/颜色）
        支持
        色温调节范围
        4000~9500 K（通过软件）
        默认色温
        6500±500 K
        帧频（赫兹）
        50 和 60
        放置
        横向
        刷新率（赫兹）
        1920~3840
        用法
        全天候，室内

      • 便利性

        便于安装
        • 导销
        • 轻便
        • 机壳锁定机制
        电源通路
        230 伏环境：8 个或更少的机壳；110 伏环境：4 个或更少的机壳
        信号控制通路
        RJ45

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        -20~45  °C
        湿度范围（工作）[RH]
        10~80%
        湿度范围（存储）[RH]
        10~85%
        温度范围（存储）
        -20~50  °C

      • 功率

        BTU 值/平方米
        1,804 BTU/平方米
        功耗（标准）
        <=36  瓦
        输入电压
        交流 100~240 伏 （50 和 60 赫兹）
        最大功耗（瓦）
        <=110 瓦  瓦

      • 附件

        局域网线（RJ45、CAT-5）
        1 件
        电源通路线缆
        1 件
        螺栓
        4 件 (M8*20)（内六角螺钉）

      • 其他条款

        审批机构
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EMC B 类
        • FCC SDOC，第 15 章
        • EN55035
        保修
        3 年保修

      • 机壳

        机壳面积（平方米）
        0.2079
        机壳结构
        压铸铝制
        机壳对角线（英寸）
        27.5 英寸
        机壳像素（点）
        57,600
        机壳分辨率（宽 x 高）
        320×180
        机壳尺寸（毫米）
        608（宽）×342（高）×55（最大厚度）
        数据连接器
        RJ45
        电源连接器
        输入/输出 (C14/C13)
        接收卡数量
        2 件
        接收卡规格
        A8S
        接收卡品牌
        Novastar
        重量（千克）
        8（+/-0.4 千克）

      • 模块

        LED 类型
        SMD 1010 金线
        LED 使用寿命（小时）
        100,000
        模块分辨率（宽 x 高 像素）
        80x90
        模块大小（宽x高x厚，以毫米为单位）
        152*171 毫米
        像素组成
        1R1G1B
        像素间距（毫米）
        1.9 毫米

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