精细点距无缝 LED 显示屏
用最具震撼效果的 LED 视频墙显示屏来分享您的消息。采用易于部署的多功能一体化设计，实现高亮度，并且无论是小型还是大型部署，都能够在这些 LED 显示屏之间完全无缝地进行转换。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
由于业务永不眠，我们的标志牌专为 7 天 24 小时全天候工作而设计，可用于重要环境，实现最高精度。利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。
飞利浦 LED 显示屏具有超高刷新率，为您展现最清晰、最流畅的内容。这可确保活动和赛事的实时广播极其流畅，即使是显示连贯动作，也几乎没有任何闪烁。
飞利浦 TrueBlack LED 采用业界领先的技术，可提供一流的对比度和深黑色层次细节。这意味着屏幕上的色彩更为均匀，可以“显现”更多的色彩。
配备 EasyInstall 的飞利浦 LED 显示屏旨在简化安装和维护。具有 54 英寸超薄外壳，兼容使用最广泛的分辨率，采用统一设计，安装轻松便利。此外，其还具有较长工作周期，即使用于最严苛的应用场合，也可确保连续运行。
专为最大限度展示而优化，ZeroBezel LED 视频墙显示屏可提供领先的视频墙解决方案。其可在 LED 显示屏之间完全无缝地进行转换，并可轻而易举地进行扩展，轻松升级至全高清分辨率。
借助 HDMI 菊花链打造数字视频墙。只需将 HDMI 输出端口连接至其他显示屏的 HDMI 输入端口，即可打造出最令人惊叹的视频墙体验。
配备内置视频控制器功能，无需额外的 LED 视频控制。
飞利浦 LED 显示屏专为控制室和广播活动而开发。
图片/显示
便利性
使用条件
功率
附件
其他条款
机壳
模块