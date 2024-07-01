32BDL5150I/00
32 英寸全彩 ePaper 显示屏
飞利浦 Tableaux 5150I 是 A2 彩色海报和 POS 的理想替代品，是 ePaper 显示屏的升级版。以 65,000 种超清晰色彩显示静态图像，耗电量为零，并以超低功率控制显示屏并更新内容。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
采用 Android 技术的飞利浦专业显示器灵活且安全，专为本地 Android 应用程序而优化，并可直接在显示屏上轻松安装网络应用程序和软件。全部可通过互联网连接进行控制。
凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够远程管理和维护此设备，随时随地安全切换内容。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。
显示 65,000 种颜色（包括蓝色），可实现清晰可靠的消息传递，配备 16GB 内存，无需外部媒体播放机。插入电源，即可通过 USB、LAN 或 WiFi 连接上传新的静态内容供即时播放。
非常适合没有电源的环境。飞利浦 Tableaux 可以定位和重新定位，以与纸质海报相同的方式显示彩色静态内容，仅在加载新内容时才需要超低功耗。
连接
图片/显示
通信
便利性
功率
尺寸
使用条件
内置播放器
附件
其他条款
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