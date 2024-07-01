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  • 32 英寸全彩 ePaper 显示屏 32 英寸全彩 ePaper 显示屏 32 英寸全彩 ePaper 显示屏
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    Signage Solutions E-paper 标志牌

    32BDL5150I/00

    32 英寸全彩 ePaper 显示屏

    飞利浦 Tableaux 5150I 是 A2 彩色海报和 POS 的理想替代品，是 ePaper 显示屏的升级版。以 65,000 种超清晰色彩显示静态图像，耗电量为零，并以超低功率控制显示屏并更新内容。

    Signage Solutions E-paper 标志牌

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    32 英寸全彩 ePaper 显示屏

    显示效果升级，创造美好未来

    • 32 英寸
    • Android

    Android SoC 处理器

    采用 Android 技术的飞利浦专业显示器灵活且安全，专为本地 Android 应用程序而优化，并可直接在显示屏上轻松安装网络应用程序和软件。全部可通过互联网连接进行控制。

    配备 PPDS Wave，可用于远程管理

    凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够远程管理和维护此设备，随时随地安全切换内容。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。

    零功耗全天候显示内容

    显示 65,000 种颜色（包括蓝色），可实现清晰可靠的消息传递，配备 16GB 内存，无需外部媒体播放机。插入电源，即可通过 USB、LAN 或 WiFi 连接上传新的静态内容供即时播放。

    阳光直射下仍清晰可见

    非常适合没有电源的环境。飞利浦 Tableaux 可以定位和重新定位，以与纸质海报相同的方式显示彩色静态内容，仅在加载新内容时才需要超低功耗。

    技术规格

    • 连接

      音频输出
      左/右音频（3.5 毫米插孔）
      视频输入
      USB
      其它接口
      微型 USB

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（英寸）
      31.5  英寸
      宽高比
      16:9
      面板分辨率
      2560 x 1440
      显示屏色彩
      65k
      操作系统
      Android 13

    • 通信

      以太网
      10M/100M
      Wi-Fi/ WLAN
      2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 模块

    • 便利性

      放置
      • 横向 (24/7)
      • 纵向 (24/7)
      网络可控性
      局域网 (RJ45)
      电池舱
      不包括 4 节 18650 电池 (>2600mAh)

    • 功率

      主电源
      20V/2.25A 适配器

    • 尺寸

      机身宽度
      718.7  毫米
      产品重量
      3.5  千克
      机身高度
      426.9  毫米
      机身厚度
      37.5  毫米
      壁架
      100x100 毫米，200x200 毫米 VESA 支架
      边框宽度
      18.6/18.6/12.2/12.2 毫米

    • 使用条件

      海拔
      0 ~ 3000 米
      温度范围（工作）
      15~ 35  °C
      相对湿度
      20% ~ 80  %
      温度范围（存储）
      -20 ~ 60  °C

    • 内置播放器

      CPU
      Rockchip RK3566
      内存
      2GB DDR4
      存储
      16GB EMMC

    • 附件

      随附的附件
      • 交流电源适配器
      • 快速入门指南（1 份）

    • 其他条款

      屏幕显示语言
      • 英语
      • 简体中文
      保修
      3 年保修
      审批机构
      • CE
      • CB
      • UL
      • FCC

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