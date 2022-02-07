Signage Solutions P 系列显示屏
动力与灵活性
坚固耐用的飞利浦 P 系列数字标牌显示器可全天候运行，经得起时间的考验。清晰的 UHD 画质和高亮度使其成为零售、运输和餐饮等苛刻环境的完美选择。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions P 系列显示屏
使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
数字图像：临床准确成像
这款飞利浦专业显示屏已经过校准，符合灰度性能的临床合规标准。显示屏呈现的出色图像可用于在咨询室或讲堂中查看医疗图像。
故障转移确保内容始终可以播放
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
通过 SDM-L 实现先进性和智能性
集成的大型 Intel 智能显示模块为显示屏增添了可扩展的复杂功能，当您需要添加新特性和功能时，可以快速、经济高效地进行升级。其轻薄设计可提供与 OPS 相同的智能和互操作性，同时尽可能保持显示器的时尚外观。
技术规格
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图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
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108
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
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42.5
英寸
- 宽高比
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16:9
- 面板分辨率
-
3840 x 2160
- 像素间距
-
0.2451 x 0.2451 毫米
- 出色分辨率
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3840 x 2160 @ 60 赫兹
- 显示屏色彩
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10.7 亿
- 对比度（标准）
-
1200:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 面板技术
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ADS
- 雾度
-
25 %
-
连接
- 音频输出
-
3.5 毫米插孔
- 视频输入
-
-
显示屏端口 1.2 (x1)
-
DVI-I (x 1)
-
USB 2.0 (x1)
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HDMI 2.0 (x3)
- 音频输入
-
3.5 毫米插孔
- 其它接口
-
- 视频输出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制
-
-
IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
环境光传感器
-
便利性
- 放置
-
- 平铺矩阵
-
高达 15 x 15
- 屏幕节能功能
-
像素偏移，低亮度
- 键盘控制
-
- 信号循环途径
-
-
DisplayPort
-
RS232
-
HDMI
-
IR 循环
- 便于安装
-
提把
- 节能功能
-
智能电源管理
- 网络可控性
-
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 10 瓦 RMS
-
功率
- 主电源
-
100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
- 功耗（标准）
-
80
瓦
- 消耗（最大）
-
220 瓦
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
- 能源标签级别
-
G
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
-
1440 x 900，60 赫兹
-
1024 X 768，60、70、75 赫兹
-
1152 x 864，75 赫兹
-
1152 X 870，75 赫兹
-
1280 x 1024，60 赫兹
-
1280 x 720，60 赫兹
-
1280 x 800，60 赫兹
-
1600 x 1200，60 赫兹
-
1680 x 1050，60 赫兹
-
1920 x 1080，60 赫兹
-
640 X 480，60/67/72/75 赫兹
-
720 x 400，70 赫兹
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800 X 600，56、60、72、75 赫兹
- 视频格式
-
-
480p，60 赫兹
-
576p，50 赫兹
-
720p，50/60 赫兹
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1080i，50/60 赫兹
-
1080p，50/60 赫兹
-
3840 x 2160，30 赫兹
-
3840 x 2160，60 赫兹
-
尺寸
- 机身宽度
-
973
毫米
- 产品重量
-
13.94
千克
- 机身高度
-
561.2
毫米
- 机身厚度
-
76.80
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
38.31
英寸
- 机身高度（英寸）
-
22.1
英寸
- 壁架
-
200 x 200 毫米，M6
- 边框宽度
-
13.9 毫米（平滑边框）
- 产品重量（磅）
-
30.73
磅
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
- 湿度范围（工作）[RH]
-
20~80% RH（非冷凝）
- 湿度范围（存储）[RH]
-
5~95% RH（非冷凝）
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
H.264
-
动态 JPEG
-
MPEG1/2
-
WMV3
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
附件
- 随附的附件
-
-
交流开关盖
-
飞利浦徽标（1 个）
-
电源电缆 (x3)
-
快速入门指南（1 份）
-
遥控器和 AAA 电池
-
RS232 电缆（3 米）(x1)
-
RS232 菊花链线缆 (x1)
-
USB 护盖 (x1)
-
线夹 (x3)
-
边缘定位套件 (x2)
- 底座
-
BM05922（可选）
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
阿拉伯语
-
荷兰语
-
丹麦语
-
英语
-
法语
-
芬兰语
-
德语
-
意大利语
-
日语
-
挪威语
-
波兰语
-
葡萄牙语
-
俄语
-
西班牙语
-
瑞典语
-
简体中文
-
土耳其语
-
繁体中文
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
CE
-
FCC，A 类
-
CB
-
BSMI
-
EAC
-
EMF
-
VCCI
-
PSB
-
ETL
-
EPA
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