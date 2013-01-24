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P 系列显示屏

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    P 系列显示屏

    49BDL5055P/93

    显示屏创新

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    P 系列显示屏

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      显示屏创新

      支持 Android

      • 49 英寸
      • 支持 Android
      • 500cd/m²
      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

      CMND：掌控显示屏

      CMND：掌控显示屏

      作为稳健的显示屏管理平台，CMND 将控制能力交回您的手中。使用“CMND 与创建”更新和管理内容，或者使用“CMND 与控制”控制您的设置。有了 CMND，一切皆有可能。

      通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置

      通过“CMND 与控制”管理多台显示屏的设置

      利用“CMND 与控制”，在中心位置轻松管理多台显示屏。通过从远程位置执行的实时显示屏监控、设置和软件更新，以及一次定制和配置多台显示屏（如电视墙或菜单展示板）的功能，控制一整套显示屏从未如此轻松。

      通过“CMND 与创建”创建和更新内容

      通过“CMND 与创建”创建和更新内容

      使用强大的创作工具“CMND 与创建”，可以设计和创建令人心动的内容。通过拖放式界面、预加载的模板和集成的小工具，您将能够以动人的内容打动客户。支持纵向和横向模式。

      可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

      可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

      将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。

      通过云连接和控制内容

      通过云连接和控制内容

      利用集成式 HTML5 浏览器，通过云连接和控制内容。使用基于 Chrome 的浏览器，在线设计内容，然后连接一台显示屏或整个网络。采用全高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。流式内容也可在 PIP（画中画）窗口中显示。只需使用 WiFi 或 RJ45 网线将显示屏连接到 Internet，即可欣赏您自建的播放列表

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行

      利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

      利用集成式 mPCIe 插槽增强连接性。

      利用集成式 PCI 插槽，可以连接 WiFi/蓝牙或 4G LTE 模块，实现与显示屏更强的通信。通过可供客户使用的无数配置（如扩展产品功能或信号处理能力的功能），机对机通信也得到增强。

      确保内容在运行时启用了自动截屏功能

      内容为王，利用自动截屏功能，可以随时确保内容启动并运行。屏幕截图全天摄取，然后存放在 FTP 服务器上。从那里，您可以随时随地查看这些屏幕截图。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        48.5  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        123.2  厘米
        面板分辨率
        1920x1080p
        出色分辨率
        1920 x 1080 @ 60 赫兹
        亮度
        500  cd/m²
        动态对比度
        500,000:1
        宽高比
        16:9
        像素间距
        0.55926 x 0.55926 毫米
        显示屏色彩
        10.7 亿
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        操作系统
        Android 5.1.1

      • 连接

        视频输入
        • 显示屏端口 1.2 (x1)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 1.4 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x1)
        视频输出
        • 显示屏端口 (x1)
        • DVI-I (x1)
        音频输入
        3.5 毫米插孔
        音频输出
        3.5 毫米插孔
        其它接口
        • OPS
        • 微型 SD (x1)
        • 微型 USB（B 型）x1
        可选 WiFi 功能
        需要 WiFi 模块和外部天线
        外部控制
        • RJ45
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1024 X 768，60、75Hz
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 640 x 480，60、72、75 赫兹
        • 720 x 400，70 赫兹
        • 800 x 600,60、75Hz
        视频格式
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 1080i、25、30 赫兹
        • 480I，30 赫兹
        • 576i，25 赫兹

      • 尺寸

        机身宽度
        1092.78  毫米
        机身高度
        623.0  毫米
        机身厚度
        56.8  毫米
        边框宽度
        6.5 毫米
        产品重量
        19.0  千克
        VESA 安装
        400 x 400 毫米，M6

      • 便利性

        放置
        • 横向
        • 纵向
        平铺矩阵
        高达 15 x 15
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        信号循环途径
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • IR 循环
        • DisplayPort
        网络可控性
        • RJ45
        • RS232
        • HDMI（单线）
        节能功能
        智能电源管理
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        便于安装
        • 交流输出
        • 智能插入位置
        • 提把
        其它便利性
        加速度传感器

      • 功率

        待机功耗
        < 0.5 瓦
        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        功耗（标准）
        95  瓦
        功耗 (EPA 7.0)
        82.08 瓦

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        海拔
        0 ~ 3000 米
        MTBF
        60,000  小时

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 快速入门指南
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        随附的附件
        • 边缘定位套件 (1) - 2 件装
        • 边缘定位套件 (2) - 1 件装
        • 飞利浦徽标
        • 翼形螺钉（8 件）
        • RS232 菊花链线缆
        • WiFi 天线（2 件）
        底座
        BM04642/00（可选）

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA
        • MP1
        • MP2
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB 播放视频
        • MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MOV
        • WEBM

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 西班牙语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 意大利语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 阿拉伯语
        • 日语
        • 丹麦语
        • 荷兰语
        • 芬兰语
        • 挪威语
        • 葡萄牙语
        • 瑞典语
        审批机构
        • 能源之星 7.0
        • CE
        • FCC, Class B
        • CCC
        • BSMI
        • CB
        • VCCI
        • CECP
        • EAC
        • PSB
        • EMF
        保修
        3 年保修

      • 内置播放器

        CPU
        Octacore Cortex A53 1.5GHz
        GPU
        PowerVR SGX6110
        内存
        2GB DDR3
        存储
        16GB EMMC

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 快速入门指南
      • 交流电源线
      • RS232 电缆

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