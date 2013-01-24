3000 尼特亮度适合环境光线较强的应用

借助 3000 尼特面板，即使在阳光直射的区域，也可享受绝佳的视觉体验。高亮度可提供各种全新的实施可能性，尤其是在具有较高环境光线的位置。您在所有位置都可享受到清晰画面，无需再顾虑环境亮度。