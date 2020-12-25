Signage Solutions H 系列显示屏
引人注目
借助飞利浦 H Line 全高清面板，确保昼夜画面清晰如一。非凡的清晰度与对比度，使其成为强光环境及繁杂区域的理想解决方案，无论是机场还是购物中心，皆能提供卓越性能。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions H 系列显示屏
使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
故障转移确保内容始终可以播放
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
使用可选的 CRD50 模块增强 Android 处理能力
在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。
通过 CMND 进行远程系统管理
控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面，CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。
高亮度 (2500 cd/m2)。适合半户外使用
在明亮或半户外场所产生很大影响。这款高亮度 2500 cd/m2 显示屏十分适合在环境光线较强的广阔繁忙的区域吸引注意力。
技术规格
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图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
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138.7
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
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54.6
英寸
- 宽高比
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16:9
- 面板分辨率
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1920x1080p
- 像素间距
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0.63 x 0.63 毫米
- 出色分辨率
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1920 x 1080 @ 60 赫兹
- 亮度
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2500
cd/m²
- 显示屏色彩
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1.07 B
- 对比度（标准）
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4000 : 1
- 动态对比度
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500,000 : 1
- 响应时间（标准）
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8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
-
连接
- 音频输出
-
- 视频输入
-
-
复合（共享分量 Y）
-
显示屏端口 1.2 (x1)
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DVI-D (x1)
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HDMI 1.4 (x2)
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VGA（模拟 D-Sub）(x1)
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分量 (BNC x3)
- 音频输入
-
- 其它接口
-
- 视频输出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
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DVI-I (x1)
- 外部控制
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-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
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RJ45
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IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
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便利性
- 放置
-
- 屏幕节能功能
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像素偏移，低亮度
- 键盘控制
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- 遥控信号
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锁定
- 信号循环途径
-
-
RS232
-
IR 循环
-
DisplayPort
-
IR
-
RJ45
- 便于安装
-
- 节能功能
-
智能电源管理
- 其它便利性
-
提把
- 画面效果
-
高级色彩控制
- 网络可控性
-
-
声音
- 内置扬声器
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2 x 10 瓦 RMS
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功率
- 主电源
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100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
- 功耗（标准）
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295
瓦
- 消耗（最大）
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420 瓦
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
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1024 X 768，60、75Hz
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1280 x 1024，60 赫兹
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1280 x 768，60 赫兹
-
1280 x 800，60 赫兹
-
1280 x 960，60 赫兹
-
1360 x 768，60 赫兹
-
1366 x 768，60 赫兹
-
1600 x 1200，60 赫兹
-
1920 x 1080，60 赫兹
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640 x 480，60、72、75 赫兹
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720 x 400，70 赫兹
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800 x 600,60、75Hz
- 视频格式
-
-
1080i，25/30 赫兹
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1080p，50/60 赫兹
-
720p，50/60 赫兹
-
尺寸
- 智能插入装置
-
100 毫米 x 100 毫米间距，6xM4L6
- 机身宽度
-
1243.2
毫米
- 产品重量
-
31.84
千克
- 机身高度
-
714
毫米
- 机身厚度
-
137.7
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
48.9
英寸
- 机身高度（英寸）
-
28.1
英寸
- 壁架
-
400 x 400 毫米，M6
- 机身厚度（英寸）
-
5.42
英寸
- 边框宽度
-
13.6 毫米（平滑边框）
- 产品重量（磅）
-
70.20
磅
- 智能插入高度
-
200
毫米
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
- 湿度范围（工作）[RH]
-
20~80% RH（非冷凝）
- 湿度范围（存储）[RH]
-
5~95% RH（非冷凝）
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
ISM
-
M2TS
-
M4V
-
清单
-
MK3D
-
MKV
-
MP4
-
MPD
-
MPEG
-
MPG
-
MT2
-
MTS
-
TS
-
VOB
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
AAC
-
AIF
-
AIFF
-
ASF
-
M3U
-
M4A
-
MP3
-
MP4
-
PLS
-
WAV
-
WMA
-
附件
- 随附的附件
-
-
交流电源线
-
快速入门指南
-
RS232 电缆
-
遥控器和 AAA 电池
- 随附的附件
-
-
RS232 菊花链线缆
-
边缘对齐套件 (1) - 1 件装
-
边缘对齐套件 (2) - 2 件装
-
飞利浦徽标（1 个）
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翼形螺钉（8 件）
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
英语
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
波兰语
-
俄语
-
西班牙语
-
土耳其语
-
简体中文
-
繁体中文
-
阿拉伯语
-
日语
-
葡萄牙语
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
CB
-
CE
-
UL/cUL
-
EAC
-
EMF
-
FCC，A 类
-
PSB
-
PSE
-
VCCI
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
- 交流电源线
- 快速入门指南
- RS232 电缆
- 遥控器和 AAA 电池
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