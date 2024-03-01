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    Signage Solutions H 系列显示屏

    55BDL6052H/00

    为生活增彩

    借助飞利浦高亮度 H 系列全高清标牌，增强户外显示屏的可见性。这款标牌具有令人惊叹的清晰度和对比度，在环境光线较强且多变的热闹户外区域，这无疑是最佳解决方案。

    Signage Solutions H 系列显示屏

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    为生活增彩

    全天候高亮度户外显示屏。

    • 55 英寸
    • 2500cd/m²
    • 全高清

    故障转移确保内容始终可以播放

    无论何时何地，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，即可确保连续播放。

    使用 PPDS Wave 进行操作、监控和维护

    凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够远程管理和维护此设备，随时随地安全切换内容。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。

    技术规格

    • 连接

      视频输入
      HDMI 1.3 (x1)
      其它接口
      USB 2.0 (x2)
      外部控制
      • RJ45
      • 环境光传感器

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（公制）
      138.7  厘米
      屏幕对角线尺寸（英寸）
      54.6  英寸
      宽高比
      16:9
      面板分辨率
      1920x1080p
      像素间距
      0.63 x 0.63 毫米
      出色分辨率
      1920 x 1080 @ 60 赫兹
      显示屏色彩
      1670 万
      对比度（标准）
      1200 : 1
      动态对比度
      500,000 : 1
      响应时间（标准）
      6  毫秒
      视角（水平）
      178  度
      视角（垂直）
      178  度
      面板技术
      IPS

    • 便利性

      放置
      • 横向
      • 纵向
      键盘控制
      隐藏
      便于安装
      提把
      其它便利性
      提把
      画面效果
      高级色彩控制
      网络可控性
      RJ45

    • 功率

      主电源
      100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
      消耗（最大）
      220 瓦
      待机功耗
      <0.5 瓦

    • 支持的显示分辨率

      电脑格式
      • 640 x 480，60 赫兹
      • 1024 x 768，60 赫兹
      视频格式
      • 720p，50/60 赫兹
      • 1080p，24、25、30、50、60 赫兹
      • 480p，60 赫兹

    • 尺寸

      机身宽度
      1282  毫米
      产品重量
      56  千克
      机身高度
      753  毫米
      机身厚度
      106.2  毫米
      机身宽度（英寸）
      50.47  英寸
      机身高度（英寸）
      29.65  英寸
      壁架
      400 毫米 x 600 毫米/1200 毫米 x 400 毫米 M8
      边框宽度
      36.5/36.5/36/36 毫米 (T/B/R/L)
      产品重量（磅）
      123.46  磅

    • 使用条件

      海拔
      0 ~ 3000 米
      温度范围（工作）
      -20~45  °C
      MTBF
      50,000  小时
      温度范围（存储）
      -20 ~ 60  °C
      湿度范围（工作）[RH]
      5 - 95%（无凝结）
      湿度范围（存储）[RH]
      5 - 95%（无凝结）

    • 多媒体应用

      USB 播放视频
      • WMV
      • AVI
      • FLV
      • MPEG
      • TS
      • MP4
      • RM
      • RMVB
      USB 播放图片
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音频
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • 内置播放器

      CPU
      RK3568 Cortex-A55 2.0GHz
      GPU
      ARM G52 2EE
      内存
      16GB
      Wi-Fi
      2.4 G
      操作系统
      Android 11

    • 附件

      随附的附件
      • 快速入门指南
      • 遥控器和 AAA 电池
      • 电源线
      • 飞利浦徽标

    • 其他条款

      屏幕显示语言
      英语
      保修
      3 年保修
      审批机构
      • CB
      • CE
      • EAC
      • PSE
      保护级别
      IP56
      防护玻璃
      5毫米全贴合 AR 钢化玻璃

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 快速入门指南
    • 遥控器和 AAA 电池

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