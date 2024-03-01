Signage Solutions H 系列显示屏
为生活增彩
借助飞利浦高亮度 H 系列全高清标牌，增强户外显示屏的可见性。这款标牌具有令人惊叹的清晰度和对比度，在环境光线较强且多变的热闹户外区域，这无疑是最佳解决方案。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions H 系列显示屏
故障转移确保内容始终可以播放
无论何时何地，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，即可确保连续播放。
使用 PPDS Wave 进行操作、监控和维护
凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够远程管理和维护此设备，随时随地安全切换内容。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。
技术规格
-
连接
- 视频输入
-
HDMI 1.3 (x1)
- 其它接口
-
USB 2.0 (x2)
- 外部控制
-
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
138.7
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
54.6
英寸
- 宽高比
-
16:9
- 面板分辨率
-
1920x1080p
- 像素间距
-
0.63 x 0.63 毫米
- 出色分辨率
-
1920 x 1080 @ 60 赫兹
- 显示屏色彩
-
1670 万
- 对比度（标准）
-
1200 : 1
- 动态对比度
-
500,000 : 1
- 响应时间（标准）
-
6
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 面板技术
-
IPS
-
便利性
- 放置
-
- 键盘控制
-
隐藏
- 便于安装
-
提把
- 其它便利性
-
提把
- 画面效果
-
高级色彩控制
- 网络可控性
-
RJ45
-
功率
- 主电源
-
100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
- 消耗（最大）
-
220 瓦
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
-
640 x 480，60 赫兹
-
1024 x 768，60 赫兹
- 视频格式
-
-
720p，50/60 赫兹
-
1080p，24、25、30、50、60 赫兹
-
480p，60 赫兹
-
尺寸
- 机身宽度
-
1282
毫米
- 产品重量
-
56
千克
- 机身高度
-
753
毫米
- 机身厚度
-
106.2
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
50.47
英寸
- 机身高度（英寸）
-
29.65
英寸
- 壁架
-
400 毫米 x 600 毫米/1200 毫米 x 400 毫米 M8
- 边框宽度
-
36.5/36.5/36/36 毫米 (T/B/R/L)
- 产品重量（磅）
-
123.46
磅
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
-20~45
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
- 湿度范围（工作）[RH]
-
5 - 95%（无凝结）
- 湿度范围（存储）[RH]
-
5 - 95%（无凝结）
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
WMV
-
AVI
-
FLV
-
MPEG
-
TS
-
MP4
-
RM
-
RMVB
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
AAC
-
AIF
-
AIFF
-
ASF
-
M3U
-
M4A
-
MP3
-
MP4
-
PLS
-
WAV
-
WMA
-
内置播放器
- CPU
-
RK3568 Cortex-A55 2.0GHz
- GPU
-
ARM G52 2EE
- 内存
-
16GB
- Wi-Fi
-
2.4 G
- 操作系统
-
Android 11
-
附件
- 随附的附件
-
-
快速入门指南
-
遥控器和 AAA 电池
-
电源线
-
飞利浦徽标
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
英语
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
- 保护级别
-
IP56
- 防护玻璃
-
5毫米全贴合 AR 钢化玻璃
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。