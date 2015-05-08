Signage Solutions Q 系列显示屏
增强您的公共显示体验
以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性以及低功耗，成为追求完美项目的理想之选。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions Q 系列显示屏
通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络
使用 SmartControl，您可以通过 RJ45 和 RS232C 遥控和管理显示屏的网络。您还可以轻松微调所有显示设置，包括分辨率、亮度、对比度以及完整网络上设置的克隆。
借助 SmartCMS，轻松执行免费易用的内容管理
内容管理系统免费易用，专用于飞利浦显示解决方案显示屏，可高效管理您的数字显示内容。借助 SmartCMS，您可以创建自己的内容并将其安排在一天中的任意时刻。只需创建网络，设计内容，排定播放列表即可播放这些内容！
借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容
利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或整个网络连接。只需插入 RJ45 互联网线缆，将显示屏连接至专用网址，即可播放来自云中的内容。
使用内部存储器保存和播放内容
使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。
借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排
将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。
借助数字图像，确保临床图像的显示质量始终如一
数字图像具有精确一致的显示性能，帮助您检查和诊断临床图像。为了实现可靠的临床分析，我们专业的显示器在出厂时进行了校准，从而提供优化的灰度标准显示性能。数字图像有助于您在病患护理的各个方面表现出色。
用于节能的 SmartPower 技术
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
全高清 LED 带来明艳逼真的图像，令人难以置信的对比度
画质至关重要。普通显示屏可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
80
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
31.5
英寸
- 宽高比
-
16:9
- 面板分辨率
-
1920x1080p
- 像素间距
-
0.36375 x 0.36375 毫米
- 出色分辨率
-
1920 x 1080，60 赫兹
- 显示屏色彩
-
1670 万
- 对比度（标准）
-
1400:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- DICOM
-
临床数字图像
-
连接
- 音频输出
-
音频左/右 (RCA)
- 视频输入
-
-
DVI-D
-
HDMI
-
分量 (RCA)
-
复合 (RCA)
-
VGA（模拟 D-Sub）
- 音频输入
-
- 其它接口
-
USB
- 外部控制
-
-
RJ45
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
-
便利性
- 平铺矩阵
-
高达 15 x 15
- 屏幕节能功能
-
像素偏移
- 键盘控制
-
- 信号循环途径
-
- 节能功能
-
智能电源管理
- 网络可控性
-
- 内存
-
- 启动
-
- 启动窗口
-
启用/禁用飞利浦徽标
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 10 瓦 RMS
-
功率
- 主电源
-
交流 100 - 240 伏，50 - 60 赫兹
- 功耗（标准）
-
57
瓦
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
-
640 X 480，60/67/72/75 赫兹
-
800 X 600，56、60、72、75 赫兹
-
1024 x 768，60 赫兹
-
1280 x 768，60 赫兹
-
1280 x 800，60 赫兹
-
1360 x 768，60 赫兹
-
1366 x 768，60 赫兹
-
1440 x 900，60 赫兹
-
1600 x 1200，60 赫兹
-
1920 x 1080，60 赫兹
-
1920 x 1200，60 赫兹
- 视频格式
-
-
480i，60 赫兹
-
480p，60 赫兹
-
576p，50 赫兹
-
576i，50 赫兹
-
720p，50/60 赫兹
-
1080i，50/60 赫兹
-
1080p，50/60 赫兹
-
尺寸
- 机身宽度
-
726.5
毫米
- 产品重量
-
5.20
千克
- 机身高度
-
425.4
毫米
- 机身厚度
-
63.6
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
28.6
英寸
- 机身高度（英寸）
-
16.75
英寸
- 壁架
-
100X100 毫米，200x200 毫米，M4
- 边框宽度
-
11.9 (TLR) / 17.2 (B) 毫米
- 产品重量（磅）
-
14.74
磅
-
使用条件
- 温度范围（工作）
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 相对湿度
-
20 ~ 80
%
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
3G2
-
3GP
-
ASF
-
ASX
-
AVI
-
DAT
-
F4V
-
FLV
-
M2TS
-
M4V
-
MK3D
-
MKV
-
MOV
-
MP4
-
MPE
-
MPEG
-
MPG
-
MTS
-
QT
-
TRP
-
TS
-
TTS
-
VOB
-
WEBM
-
WMV
-
Xvid
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
AAC
-
AC3
-
AIF
-
AIFF
-
AMR
-
EC3
-
M4A
-
MP3
-
OGA
-
OGG
-
WAV
-
WMA
-
附件
- 随附的附件
-
-
交流电源线
-
RS232 电缆
-
VGA 信号线
-
遥控器
-
遥控器电池
-
光盘上的用户手册
-
快速入门指南
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
英语
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
波兰语
-
土耳其语
-
俄语
-
简体中文
-
西班牙语
-
繁体中文
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
BSMI
-
CB
-
CCC
-
CE
-
CECP
-
C-Tick
-
EPA
-
GOST
-
UL/cUL
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
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