借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或整个网络连接。只需插入 RJ45 互联网线缆，将显示屏连接至专用网址，即可播放来自云中的内容。