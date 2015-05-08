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    Signage Solutions Q 系列显示屏

    BDL3230QL/00

    增强您的公共显示体验

    以一种更为环保的方式带来令人惊叹的清晰画质。凭借其出众的性能和可靠性以及低功耗，成为追求完美项目的理想之选。

    Signage Solutions Q 系列显示屏

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    增强您的公共显示体验

    超值智能性能

    • 32 英寸
    • 直下式 LED 背光源
    • 全高清
    通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络

    通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络

    使用 SmartControl，您可以通过 RJ45 和 RS232C 遥控和管理显示屏的网络。您还可以轻松微调所有显示设置，包括分辨率、亮度、对比度以及完整网络上设置的克隆。

    借助 SmartCMS，轻松执行免费易用的内容管理

    借助 SmartCMS，轻松执行免费易用的内容管理

    内容管理系统免费易用，专用于飞利浦显示解决方案显示屏，可高效管理您的数字显示内容。借助 SmartCMS，您可以创建自己的内容并将其安排在一天中的任意时刻。只需创建网络，设计内容，排定播放列表即可播放这些内容！

    借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

    借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

    利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或整个网络连接。只需插入 RJ45 互联网线缆，将显示屏连接至专用网址，即可播放来自云中的内容。

    使用内部存储器保存和播放内容

    使用内部存储器保存和播放内容

    使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

    借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

    借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

    将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

    借助数字图像，确保临床图像的显示质量始终如一

    借助数字图像，确保临床图像的显示质量始终如一

    数字图像具有精确一致的显示性能，帮助您检查和诊断临床图像。为了实现可靠的临床分析，我们专业的显示器在出厂时进行了校准，从而提供优化的灰度标准显示性能。数字图像有助于您在病患护理的各个方面表现出色。

    用于节能的 SmartPower 技术

    用于节能的 SmartPower 技术

    系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

    全高清 LED 带来明艳逼真的图像，令人难以置信的对比度

    画质至关重要。普通显示屏可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（公制）
      80  厘米
      屏幕对角线尺寸（英寸）
      31.5  英寸
      宽高比
      16:9
      面板分辨率
      1920x1080p
      像素间距
      0.36375 x 0.36375 毫米
      出色分辨率
      1920 x 1080，60 赫兹
      显示屏色彩
      1670 万
      对比度（标准）
      1400:1
      动态对比度
      500,000:1
      响应时间（标准）
      8  毫秒
      视角（水平）
      178  度
      视角（垂直）
      178  度
      DICOM
      临床数字图像

    • 连接

      音频输出
      音频左/右 (RCA)
      视频输入
      • DVI-D
      • HDMI
      • 分量 (RCA)
      • 复合 (RCA)
      • VGA（模拟 D-Sub）
      音频输入
      • 3.5 毫米插孔
      • 音频左/右 (RCA)
      其它接口
      USB
      外部控制
      • RJ45
      • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
      • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔

    • 便利性

      平铺矩阵
      高达 15 x 15
      屏幕节能功能
      像素偏移
      键盘控制
      • 锁定
      • 隐藏
      信号循环途径
      • RS232
      • IR 循环
      节能功能
      智能电源管理
      网络可控性
      • RS232
      • RJ45
      • 单线 (HDMI-CEC)
      内存
      • 内存访问
      • 8GB eMMC
      启动
      • 打开延迟
      • 打开状态
      • 局域网唤醒
      启动窗口
      启用/禁用飞利浦徽标

    • 声音

      内置扬声器
      2 x 10 瓦 RMS

    • 功率

      主电源
      交流 100 - 240 伏，50 - 60 赫兹
      功耗（标准）
      57  瓦
      待机功耗
      <0.5 瓦

    • 支持的显示分辨率

      电脑格式
      • 640 X 480，60/67/72/75 赫兹
      • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
      • 1024 x 768，60 赫兹
      • 1280 x 768，60 赫兹
      • 1280 x 800，60 赫兹
      • 1360 x 768，60 赫兹
      • 1366 x 768，60 赫兹
      • 1440 x 900，60 赫兹
      • 1600 x 1200，60 赫兹
      • 1920 x 1080，60 赫兹
      • 1920 x 1200，60 赫兹
      视频格式
      • 480i，60 赫兹
      • 480p，60 赫兹
      • 576p，50 赫兹
      • 576i，50 赫兹
      • 720p，50/60 赫兹
      • 1080i，50/60 赫兹
      • 1080p，50/60 赫兹

    • 尺寸

      机身宽度
      726.5  毫米
      产品重量
      5.20  千克
      机身高度
      425.4  毫米
      机身厚度
      63.6  毫米
      机身宽度（英寸）
      28.6  英寸
      机身高度（英寸）
      16.75  英寸
      壁架
      100X100 毫米，200x200 毫米，M4
      边框宽度
      11.9 (TLR) / 17.2 (B) 毫米
      产品重量（磅）
      14.74  磅

    • 使用条件

      温度范围（工作）
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小时
      相对湿度
      20 ~ 80  %
      温度范围（存储）
      -20 ~ 60  °C

    • 多媒体应用

      USB 播放视频
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB 播放图片
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB 播放音频
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • 附件

      随附的附件
      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • VGA 信号线
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南

    • 其他条款

      屏幕显示语言
      • 英语
      • 法语
      • 德语
      • 意大利语
      • 波兰语
      • 土耳其语
      • 俄语
      • 简体中文
      • 西班牙语
      • 繁体中文
      保修
      3 年保修
      审批机构
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 交流电源线
    • RS232 电缆
    • VGA 信号线
    • 遥控器
    • 遥控器电池
    • 光盘上的用户手册
    • 快速入门指南
    Badge-D2C

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