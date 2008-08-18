液晶显示器
创新的公共显示器，适合室内使用
借助这款外观大气、可网络控制的 42 英寸液晶显示器控制您的成本。无论用于网络内部还是用作单独的公共显示器，该型号的一系列功能都能满足公共/公司场合的观看需要。 查看所有优势
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通过一根电缆实现全数字高清连接的 HDMI 输入
HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号，因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低，其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容，而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。
用于节能的 SmartPower 技术
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
宽屏 WXGA 1366 x 768 分辨率，显示更清晰
宽屏 XGA 分辨率液晶屏可以显示 1366 x 768 个像素；WXGA 允许显示器使用非隔行显示模式，这可确保显示性能更佳，色彩显示效果更精确。
通过 SmartControl 功能设定不同的启动设置
在网络设置的情况下，重新连接电源或停电后恢复时，您将希望能够控制所有显示器的启动条件。通过 RS232 命令，智能控制带来了充分的灵活性，提供四种不同的启动设置：电源状态、来源输入、音量级别和画面格式。在重新连接电源时，对于所有四种设置，您都可以选择让显示器记住它们上次的状态，或使用固定设置。
隐藏并可锁定的控制按钮
显示器上的控制按钮位置比较隐蔽，不易被直接按触。此外，可通过 RS232 禁用遥控传感器以及显示器上的控制按钮，从而可防止未经授权者操控置于公共场所的显示器。
集成式 SmartCard Xpress 插槽，方便功能扩展
SmartCard Xpress 是一种扩展插槽，可为显示器增添新的功能。飞利浦和/或第三方研制的多媒体卡可以通过该插槽顺利与显示器建立连接，因此无需使用外部设备。
显示器具有网络可控性，可远程管理
网络可控性允许用户通过 RS232 协议远程控制和调节显示器。
可进行快速复制的无线 SmartLoader
提供将所有菜单设置从一台显示器复制到其它显示器的功能。该功能确保了设备之间的统一性，且大大减少了安装时间。完全是无线操作。
符合 RoHS 标准，关爱环境
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
107
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
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42
英寸
- 宽高比
-
16:9
- LCD 面板类型
-
- 出色分辨率
-
1360 x 768 @ 60Hz
- 亮度
-
500
cd/m²
- 显示屏色彩
-
1670 万色
- 动态屏幕对比度
-
3000:1
- 响应时间（标准）
-
5
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 画面效果增强
-
-
3/2 - 2/2 移动下拉
-
3D 梳状滤波器
-
3D MA 去隔行
-
逐行扫描
-
动态对比度增强
- 垂直扫描频率
-
56 - 75 赫兹
- 显示屏类型
-
LCD WXGA 有源阵列 TFT
-
连接
- PC
-
-
3.5 毫米电脑音频输入 x1
-
RS232 D-Sub9
-
VGA 输入 D-Sub 15HD
- AV 输入
-
-
HDMI x2
-
分量 (YPbPr) 2x
-
YPbPr 2x 音频 (L/R)
-
复合 (CVBS) x1
-
音频 (L/R) x1
-
S-video x1
- 其它接口
-
S/PDIF 输出（同轴）
- 连通性增强
-
-
便利性
- 画中画
-
VGA 主显示器上的 CVBS PIP
- 审批机构
-
-
CE 标记
-
UL/cUL
-
CCC
-
RoHS
-
GOST
-
SEMKO
- 网络可控性
-
RS232
- VESA 安装
-
400 x 200 毫米
- 屏幕格式调整
-
-
4:3
-
宽银幕
-
字幕缩放
-
超宽
-
14:9 缩放
-
16:9 缩放
-
声音
- 内置扬声器
-
2
- 输出功率 (RMS)
-
2 x 10 瓦
- 音效增强
-
灵智声音
- 声音系统
-
-
功率
- 主电源
-
90-264 伏交流电、50/60 赫兹
- 功耗（开机模式）
-
标准：129 瓦 (VGA) 188 瓦（视频）
- 待机功耗
-
<3.5 瓦
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
-
640 X 480，60/67/72/75 赫兹
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800 X 600，56、60、72、75 赫兹
-
1024 X 768，60、70、75 赫兹
-
1280 x 720，60 赫兹
-
1280 x 768，60 赫兹
-
1360 x 768，60 赫兹
- 视频格式
-
-
480i，60 赫兹
-
480p，60 赫兹
-
576p，50 赫兹
-
576i，50 赫兹
-
720p，50/60 赫兹
-
1080i，60 赫兹
-
尺寸
- 包装盒厚度
-
34.1
毫米
- 包装盒高度
-
74.8
毫米
- 包装盒宽度
-
117
毫米
- 机身高度（含桌架）
-
663
毫米
- 机身高度（含桌架）（英寸）
-
26.1
英寸
- 机身宽度
-
1022
毫米
- 产品重量
-
21.0
千克
- 机身厚度（含桌架）
-
250
毫米
- 机身高度
-
615
毫米
- 机身厚度
-
129
毫米
- 机身厚度（含桌架）（英寸）
-
9.8
英寸
- 机身宽度（英寸）
-
40.2
英寸
- 机身高度（英寸）
-
24.2
英寸
- 机身厚度（英寸）
-
5.1
英寸
- 包装盒厚度（英寸）
-
13.4
英寸
- 包装盒高度（英寸）
-
29.4
英寸
- 包装盒宽度（英寸）
-
46.1
英寸
- 产品重量（磅）
-
46.30
磅
- 重量（含包装）
-
21.8
千克
- 重量（含包装）（磅）
-
48.06
- MTBF
-
100,000（不含 CCFL 50,000）小时
-
技术规格
- 操作温度范围
-
0 - 40
°C
- 相对湿度范围
-
5% - 90%
-
调谐器/接收/发送
- 视频播放
-
-
附件
- 随附的附件
-
-
桌架
-
交流电源线
-
VGA 信号线
-
遥控器
-
遥控器电池
-
快速入门指南
-
HDMI-DVI 适配器电缆
-
光盘上的用户手册
- 可选配件
-
SmartLoader 22AV1135
-
其他条款
- 边框
-
金属灰黑色
- 保修
-
欧洲/北美：3 年，APMEA：1 年
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
- 桌架
- 交流电源线
- VGA 信号线
- 遥控器
- 遥控器电池
- 快速入门指南
- HDMI-DVI 适配器电缆
- 光盘上的用户手册
- 可选配件: SmartLoader 22AV1135
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