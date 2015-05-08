Signage Solutions Q 系列显示屏
脱颖而出
飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。 查看所有优势
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Signage Solutions Q 系列显示屏
使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
通过 CMND 进行远程系统管理
控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面，CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。
集成媒体播放器。轻松安排 USB 设备中的内容
轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。
内存。上传内容，便于即时播放
无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
108
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
42.5
英寸
- 宽高比
-
16:9
- 面板分辨率
-
1920x1080p
- 像素间距
-
0.49 x 0.49 毫米
- 出色分辨率
-
1920 x 1080，60 赫兹
- 亮度
-
350
cd/m²
- 显示屏色彩
-
1670 万
- 对比度（标准）
-
3000:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
6.5
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- DICOM
-
临床数字图像
-
连接
- 音频输出
-
- 视频输入
-
-
DVI-D
-
HDMI
-
分量 (RCA)
-
复合 (RCA)
-
VGA（模拟 D-Sub）
- 音频输入
-
- 其它接口
-
USB
- 外部控制
-
-
RJ45
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
-
便利性
- 平铺矩阵
-
高达 15 x 15
- 屏幕节能功能
-
像素偏移
- 键盘控制
-
- 信号循环途径
-
- 节能功能
-
智能电源管理
- 网络可控性
-
- 内存
-
- 启动
-
- 启动窗口
-
启用/禁用飞利浦徽标
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 10 瓦 RMS
-
功率
- 主电源
-
交流 100 ~ 240 伏
- 功耗（开机模式）
-
87 瓦（能源之星 6.0 测试方法）
- 待机功耗
-
< 0.5 瓦
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
-
640 X 480，60/67/72/75 赫兹
-
800 X 600，56、60、72、75 赫兹
-
1024 x 768，60 赫兹
-
1280 x 768，60 赫兹
-
1280 x 800，60 赫兹
-
1360 x 768，60 赫兹
-
1366 x 768，60 赫兹
-
1440 x 900，60 赫兹
-
1920 x 1080，60 赫兹
- 视频格式
-
-
480i，60 赫兹
-
480p，60 赫兹
-
576p，50 赫兹
-
576i，50 赫兹
-
720p，50/60 赫兹
-
1080i，50/60 赫兹
-
1080p，50/60 赫兹
-
尺寸
- 机身宽度
-
968.2
毫米
- 产品重量
-
8.70
千克
- 机身高度
-
559.4
毫米
- 机身厚度
-
59.9
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
38.12
英寸
- 机身高度（英寸）
-
22.02
英寸
- 壁架
-
400 X 400 毫米，200 X 200 毫米，M6
- 机身厚度（英寸）
-
2.36
英寸
- 边框宽度
-
11.9 (TLR) / 14.7 (B) 毫米
- 产品重量（磅）
-
19.18
磅
-
使用条件
- 温度范围（工作）
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 相对湿度
-
20 ~ 80
%
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
3G2
-
3GP
-
ASF
-
ASX
-
AVI
-
DAT
-
F4V
-
FLV
-
M2TS
-
M4V
-
MK3D
-
MKV
-
MOV
-
MP4
-
MPE
-
MPEG
-
MPG
-
MTS
-
QT
-
TRP
-
TS
-
TTS
-
VOB
-
WEBM
-
WMV
-
Xvid
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
AAC
-
AC3
-
AIF
-
AIFF
-
AMR
-
EC3
-
M4A
-
MP3
-
OGA
-
OGG
-
WAV
-
WMA
-
附件
- 随附的附件
-
-
交流电源线
-
RS232 电缆
-
VGA 信号线
-
遥控器
-
遥控器电池
-
光盘上的用户手册
-
快速入门指南
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
简体中文
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
波兰语
-
俄语
-
西班牙语
-
土耳其语
-
简体中文
-
繁体中文
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
CE
-
CCC
-
UL/cUL
-
C-Tick
-
BSMI
-
CB
-
GOST
-
CECP
-
EPA
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
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