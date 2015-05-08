搜索词

  • 脱颖而出 脱颖而出 脱颖而出

    Signage Solutions Q 系列显示屏

    BDL4330QL/00

    脱颖而出

    飞利浦 Q 系列专业全高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行，无需额外硬件。

    查看所有优势

    Signage Solutions Q 系列显示屏

    相似产品

    See all Q 系列

    脱颖而出

    设置简单的 16/7 显示屏。

    • 43 英寸
    • 直下式 LED 背光源
    • 全高清
    使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

    使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护

    在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。

    CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

    CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

    使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

    通过 CMND 进行远程系统管理

    控制飞利浦专业显示屏的网络。通过一个易于使用的界面，CMND 可让您进行管理、更新、保养和播放等操作。从安装到日常操作均可完成。

    集成媒体播放器。轻松安排 USB 设备中的内容

    轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。

    内存。上传内容，便于即时播放

    无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（公制）
      108  厘米
      屏幕对角线尺寸（英寸）
      42.5  英寸
      宽高比
      16:9
      面板分辨率
      1920x1080p
      像素间距
      0.49 x 0.49 毫米
      出色分辨率
      1920 x 1080，60 赫兹
      亮度
      350  cd/m²
      显示屏色彩
      1670 万
      对比度（标准）
      3000:1
      动态对比度
      500,000:1
      响应时间（标准）
      6.5  毫秒
      视角（水平）
      178  度
      视角（垂直）
      178  度
      DICOM
      临床数字图像

    • 连接

      音频输出
      • 音频左/右 (RCA)
      • 3.5 毫米插孔
      视频输入
      • DVI-D
      • HDMI
      • 分量 (RCA)
      • 复合 (RCA)
      • VGA（模拟 D-Sub）
      音频输入
      • 3.5 毫米插孔
      • 音频左/右 (RCA)
      其它接口
      USB
      外部控制
      • RJ45
      • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
      • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔

    • 便利性

      平铺矩阵
      高达 15 x 15
      屏幕节能功能
      像素偏移
      键盘控制
      • 锁定
      • 隐藏
      信号循环途径
      • RS232
      • IR 循环
      节能功能
      智能电源管理
      网络可控性
      • RS232
      • RJ45
      • 单线 (HDMI-CEC)
      内存
      • 内存访问
      • 8GB eMMC
      启动
      • 打开延迟
      • 打开状态
      • 局域网唤醒
      启动窗口
      启用/禁用飞利浦徽标

    • 声音

      内置扬声器
      2 x 10 瓦 RMS

    • 功率

      主电源
      交流 100 ~ 240 伏
      功耗（开机模式）
      87 瓦（能源之星 6.0 测试方法）
      待机功耗
      < 0.5 瓦

    • 支持的显示分辨率

      电脑格式
      • 640 X 480，60/67/72/75 赫兹
      • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
      • 1024 x 768，60 赫兹
      • 1280 x 768，60 赫兹
      • 1280 x 800，60 赫兹
      • 1360 x 768，60 赫兹
      • 1366 x 768，60 赫兹
      • 1440 x 900，60 赫兹
      • 1920 x 1080，60 赫兹
      视频格式
      • 480i，60 赫兹
      • 480p，60 赫兹
      • 576p，50 赫兹
      • 576i，50 赫兹
      • 720p，50/60 赫兹
      • 1080i，50/60 赫兹
      • 1080p，50/60 赫兹

    • 尺寸

      机身宽度
      968.2  毫米
      产品重量
      8.70  千克
      机身高度
      559.4  毫米
      机身厚度
      59.9  毫米
      机身宽度（英寸）
      38.12  英寸
      机身高度（英寸）
      22.02  英寸
      壁架
      400 X 400 毫米，200 X 200 毫米，M6
      机身厚度（英寸）
      2.36  英寸
      边框宽度
      11.9 (TLR) / 14.7 (B) 毫米
      产品重量（磅）
      19.18  磅

    • 使用条件

      温度范围（工作）
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小时
      相对湿度
      20 ~ 80  %
      温度范围（存储）
      -20 ~ 60  °C

    • 多媒体应用

      USB 播放视频
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB 播放图片
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB 播放音频
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • 附件

      随附的附件
      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • VGA 信号线
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南

    • 其他条款

      屏幕显示语言
      • 简体中文
      • 法语
      • 德语
      • 意大利语
      • 波兰语
      • 俄语
      • 西班牙语
      • 土耳其语
      • 简体中文
      • 繁体中文
      保修
      3 年保修
      审批机构
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 交流电源线
    • RS232 电缆
    • VGA 信号线
    • 遥控器
    • 遥控器电池
    • 光盘上的用户手册
    • 快速入门指南
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    奖项

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。