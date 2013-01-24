主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

V 系列显示屏

BDL4780VH/00
  • 卓越的图像可视度和更清晰的图像 卓越的图像可视度和更清晰的图像 卓越的图像可视度和更清晰的图像
    -{discount-value}

    V 系列显示屏

    BDL4780VH/00

    卓越的图像可视度和更清晰的图像

    借助此款高亮度的显示解决方案显示屏，您将享受先进连接和内容管理可能的所有益处，同时确保远程管理保持最低拥有成本。 查看所有优势

    查找相似产品

    V 系列显示屏

    卓越的图像可视度和更清晰的图像

    借助此款高亮度的显示解决方案显示屏，您将享受先进连接和内容管理可能的所有益处，同时确保远程管理保持最低拥有成本。 查看所有优势

    卓越的图像可视度和更清晰的图像

    借助此款高亮度的显示解决方案显示屏，您将享受先进连接和内容管理可能的所有益处，同时确保远程管理保持最低拥有成本。 查看所有优势

    查找相似产品

    V 系列显示屏

    卓越的图像可视度和更清晰的图像

    借助此款高亮度的显示解决方案显示屏，您将享受先进连接和内容管理可能的所有益处，同时确保远程管理保持最低拥有成本。 查看所有优势

    相似产品

    See all v-line-series

      卓越的图像可视度和更清晰的图像

      具有超亮显示屏

      • 47 英寸
      • 直下式 LED 背光源
      • 全高清
      • 2000cd/m²
      在白天也可投影超高亮度的画面

      在白天也可投影超高亮度的画面

      借助 2000 尼特面板，即使在阳光直射的区域中，也可享受绝佳的观赏体验。高亮度可提供各种新的执行功能，尤其是在具有较高环境光线级别的位置。您能在所有位置都可享受清晰的画面，无需再顾虑环境亮度。

      通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络

      通过 SmartControl，远程管理和控制您的网络

      使用 SmartControl，您可以通过 RJ45 和 RS232C 遥控和管理显示屏的网络。您还可以轻松微调所有显示设置，包括分辨率、亮度、对比度以及完整网络上设置的克隆。

      可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

      可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

      将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。

      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

      利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或完整网络连接。只需插入用于网络连接的 RJ45 互联网线缆，将显示屏与专用 url 地址连接，即可播放基于云的内容。

      借助 SmartCMS，轻松执行免费易用的内容管理

      借助 SmartCMS，轻松执行免费易用的内容管理

      内容管理系统免费易用，专用于飞利浦显示解决方案显示屏，可高效管理您的数字显示内容。借助 SmartCMS，您可以创建自己的内容并将其安排在一天中的任意时刻。只需创建网络，设计内容，排定播放列表即可播放这些内容！

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      通过故障转移确保内容的播放和运行

      对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

      借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

      借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排

      将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。

      用于节能的 SmartPower 技术

      用于节能的 SmartPower 技术

      系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。

      全高清 LED 带来明艳逼真的图像，令人难以置信的对比度

      画质至关重要。普通显示屏可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        46.96  英寸
        面板分辨率
        1920x1080
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        亮度
        2000  cd/m²
        对比度（标准）
        1300:1
        动态对比度
        500,000:1
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        10  毫秒
        显示屏色彩
        10.7 亿色
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描
        • 动态对比度增强
        DICOM
        临床数字图像

      • 连接

        视频输入
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • USB
        • 分量 (BNC)
        • 复合 (BNC)
        视频输出
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA（模拟 D-Sub）
        音频输入
        • 3.5 毫米插孔
        • 音频左/右 (RCA)
        音频输出
        • 音频左/右 (RCA)
        • 外置扬声器接口
        其它接口
        • OPS
        • USB
        外部控制
        • RJ45
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 1920 x 1200，60 赫兹
        • 1920 x 1080，60 赫兹
        • 1600 x 1200，60 赫兹
        • 1440 x 900，60 赫兹
        • 1366 x 768，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        • 1280 x 1024，60 赫兹
        • 1280 x 800，60 赫兹
        • 1280 x 768，60 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 800 X 600，56、60、72、75 赫兹
        • 640 X 480，60、67、72、75 赫兹
        视频格式
        • 1080p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 480i、60 赫兹

      • 尺寸

        边框宽度
        15.6 毫米
        机身厚度
        132.10  毫米
        机身高度
        620.59  毫米
        机身宽度
        1076.20  毫米
        VESA 安装
        400 x 400 毫米，M6
        产品重量
        24  千克
        产品重量（磅）
        52.9  磅

      • 便利性

        放置
        • 纵向
        • 横向
        平铺矩阵
        高达 10 x 10
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        信号循环途径
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • DisplayPort
        • IR 循环
        网络可控性
        • RJ45
        • RS232
        • OPS RS232 卡
        • 单线 (HDMI-CEC)
        节能功能
        智能电源管理
        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        安全控制功能
        • 热量控制
        • 温度传感器

      • 功率

        待机功耗
        < 0.5 瓦
        主电源
        100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 赫兹
        功耗（开机模式）
        160 瓦（能源之星 6.0 测试方法）

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        5 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        海拔
        0 ~ 3000 米
        MTBF
        60,000  小时

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10W

      • 多媒体应用

        USB 播放音频
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB 播放图片
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB 播放视频
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 交流电源线
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南
        • RS232 电缆
        可选配件
        高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
        底座
        可选 BM04642 / BM02542

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 阿拉伯语
        • 日语
        • 繁体中文
        审批机构
        • CE
        • FCC, Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • C-Tick
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        • J-Moss
        • PSE
        • VCCI
        保修
        3 年保修

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 交流电源线
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南
      • RS232 电缆
      • 可选配件: 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品