包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
- RS232 电缆
- 可选配件: 高清底座 T OPS 接收器 (CRD25)
借助 2000 尼特面板，即使在阳光直射的区域中，也可享受绝佳的观赏体验。高亮度可提供各种新的执行功能，尤其是在具有较高环境光线级别的位置。您能在所有位置都可享受清晰的画面，无需再顾虑环境亮度。
使用 SmartControl，您可以通过 RJ45 和 RS232C 遥控和管理显示屏的网络。您还可以轻松微调所有显示设置，包括分辨率、亮度、对比度以及完整网络上设置的克隆。
将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。
利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或完整网络连接。只需插入用于网络连接的 RJ45 互联网线缆，将显示屏与专用 url 地址连接，即可播放基于云的内容。
内容管理系统免费易用，专用于飞利浦显示解决方案显示屏，可高效管理您的数字显示内容。借助 SmartCMS，您可以创建自己的内容并将其安排在一天中的任意时刻。只需创建网络，设计内容，排定播放列表即可播放这些内容！
对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。
将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
画质至关重要。普通显示屏可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
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