在白天也可投影超高亮度的画面

借助 2000 尼特面板，即使在阳光直射的区域中，也可享受绝佳的观赏体验。高亮度可提供各种新的执行功能，尤其是在具有较高环境光线级别的位置。您能在所有位置都可享受清晰的画面，无需再顾虑环境亮度。