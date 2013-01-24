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多点触控显示屏

BDL8470QT/00
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    多点触控显示屏

    BDL8470QT/00

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    以前所未有的方式亲近接触您的观众。本产品集快速精确、经久耐用、性能卓越、高度可靠和功能丰富等特点于一体。 查看所有优势

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      凭借此超高清显示屏，

      体验新级别多点触控

      • 84 英寸
      • 侧光式 LED 背光源
      • 超高清
      通过真正的多点触控体验不可思议的交互性

      通过真正的多点触控体验不可思议的交互性

      归功于集成式触控技术带来全新境界的交互体验。更为灵活、优异的同时触控性能结合最佳的操控性，为您带来极致的用户交互体验。多点触控显示屏可实现自动触控识别。USB 接口兼容 HID，可提供真正的即插即用操作。

      使用 QuadViewer 通过 4 个独立的输入播放内容

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      屏幕空间提供更大灵活性。可在一个屏幕上、通过四个独立的输出播放内容。QuadViewer 特别适用于控制室、企业环境和会议室。

      可选 OPS Insert，打造多功能解决方案

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      将您的显示屏变成多功能数字显示解决方案，创建互联、智能和安全的显示网络。开放热插拔规范 (OPS) 是指可向其添加 OPS 标准化媒体播放器的行业标准插槽。您可以通过该无线缆解决方案根据需要安装、使用和维护硬件。

      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

      借助 HTML5，连接并控制存储在云中的内容

      利用集成式 HTML5 浏览器，连接并控制存储在云中的内容。在线设计您的显示内容，并将其与显示屏或完整网络连接。只需插入用于网络连接的 RJ45 互联网线缆，将显示屏与专用 url 地址连接，即可播放基于云的内容。

      借助 SmartCMS，轻松执行免费易用的内容管理

      借助 SmartCMS，轻松执行免费易用的内容管理

      内容管理系统免费易用，专用于飞利浦显示解决方案显示屏，可高效管理您的数字显示内容。借助 SmartCMS，您可以创建自己的内容并将其安排在一天中的任意时刻。只需创建网络，设计内容，排定播放列表即可播放这些内容！

      通过故障转移确保内容的播放和运行

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      对于要求严苛的商业应用来讲，确保内容的正常播放和运行至关重要。而您根本不可能遇到内容无法播放的情况，故障转移以突破性的技术对内容提供保护，当媒体播放器出现故障时便会在屏幕上播放备份内容。主要输入出现故障时，故障转移会自动发挥作用。只需选择主要输入连接和故障转移连接，便可以获得即时保护。

      4K 超高清：呈现前所未有的分辨率

      得益于传统全高清显示屏四倍的分辨率，您可感受前所未有的显示解决方案。可提供 3840 x 2160 像素，图像如此精确，如此逼真，这就是通往新世界的窗口。

      光学红外触控

      借助屏幕顶部隐藏式红外网格，即使通过手指、手套或手写笔触控，您也可以享受令人惊叹的精确度和快速响应时间，且没有“虚点”。

      兼容所有领先的操作系统

      我们的触控显示屏独立于软件，支持 Windows 8、Windows 7、Vista、XP、Mac OS 和 Linux。

      技术规格

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（英寸）
        84  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        213.5  厘米
        面板技术
        IPS
        最佳分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        1400:1
        动态对比度
        500,000:1
        表面处理
        防眩涂层
        宽高比
        16:9
        响应时间（标准）
        12  毫秒
        像素间距
        0.4845 x 0.4845 毫米
        显示屏色彩
        1073 米
        视角（水平）
        178  度
        视角（垂直）
        178  度
        画面效果增强
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 3D MA 去隔行
        • 动态对比度增强
        • 运动补偿去隔行
        • 逐行扫描

      • 交互

        多点触控技术
        红外触摸
        即插即用
        兼容 HID
        触控点
        10 个同时触控点

      • 连接

        视频输入
        • VGA（模拟 D-Sub）
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x3)
        • 分量 (BNC)
        • 复合 (BNC)
        视频输出
        DisplayPort
        音频输入
        3.5 毫米插孔
        音频输出
        • 3.5 毫米插孔
        • 外置扬声器接口
        外部控制
        • RJ45
        • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
        其它接口
        • USB
        • OPS

      • 尺寸

        机身宽度
        1926.0  毫米
        机身高度
        1112.0  毫米
        机身厚度
        94.9  毫米
        边框宽度
        30.6 毫米
        VESA 安装
        600 x 500 毫米，M8
        产品重量
        98.3  千克
        产品重量（磅）
        216 磅  磅

      • 便利性

        屏幕节能功能
        像素偏移，低亮度
        网络可控性
        • RS232
        • HDMI（单线）
        • 局域网 (RJ45)
        信号循环途径
        • RS232
        • DisplayPort
        节能功能
        智能电源管理
        遥控信号
        锁定
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        便于安装
        智能插入位置
        其它便利性
        提把
        放置
        横向

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 ~ 60  °C
        相对湿度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小时

      • 功率

        功耗（标准）
        400  瓦
        主电源
        交流 90 ~ 240 伏，50 ~ 60 赫兹
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 声音

        内置扬声器
        2 x 10 瓦 RMS

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源线
        • RS232 电缆
        • 遥控器
        • 遥控器电池
        • 光盘上的用户手册
        • 快速入门指南
        • HDMI 电缆
        • USB 线

      • 其他条款

        保修
        3 年保修
        屏幕显示语言
        • 简体中文
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 波兰语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 繁体中文
        • 阿拉伯语
        • 日语
        审批机构
        • CE
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • GOST
        • FCC，A 类

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 交流电源线
      • RS232 电缆
      • 遥控器
      • 遥控器电池
      • 光盘上的用户手册
      • 快速入门指南
      • HDMI 电缆
      • USB 线

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