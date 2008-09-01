完全现用的广告解决方案

您的办公 PC 上已经有 PowerPoint，您的数码相机上也有 PC 应用程序来与飞利浦 BDLx231Cx/00 系列显示器一起管理图片和视频。现在，您只需要另一项工具就能够在您的店铺或部门开始实行数字广告。简易广告卡是一套完整的产品，内含一个 1GB USB 记忆棒、所有线缆、一个支架和一个具有高科技电子元件的智能卡，它能够播放 USB 中您用随附的 Easy Advertiser Publisher 电脑程序创建的内容。请根据用户手册中的说明安装该卡