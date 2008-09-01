包装盒中的其他物品
- 快速入门指南
- 含软件及手册的 CD-ROM
- 保修单
- 1G USB 闪存盘
- 塑料端盖
- HDMI 电缆
- 外部电源适配器
- 电源安装架
- 可选配件: VESA 固定板 BM04211
- 可选配件: 活动墙架 BM02212
- 可选配件: 吊架 BM01311
- 可选配件: 吊线板 BM1321
- 可选配件: 150 厘米延长管 BM01711
- 可选配件: 150 厘米延长管 BM01811
- 可选配件: 80 厘米延长管 BM01611
您的办公 PC 上已经有 PowerPoint，您的数码相机上也有 PC 应用程序来与飞利浦 BDLx231Cx/00 系列显示器一起管理图片和视频。现在，您只需要另一项工具就能够在您的店铺或部门开始实行数字广告。简易广告卡是一套完整的产品，内含一个 1GB USB 记忆棒、所有线缆、一个支架和一个具有高科技电子元件的智能卡，它能够播放 USB 中您用随附的 Easy Advertiser Publisher 电脑程序创建的内容。请根据用户手册中的说明安装该卡
当您自行创建广告内容或公司通信内容时，您需要将已经具备的标准工具与简易的发布应用程序结合使用。Easy Advertiser Publisher 是一种 Windows 程序，它能以 MPEG 格式导入 MS PowerPoint 幻灯片、JPEG 照片和电影。该程序可帮助您创建计划，以便在一天中的适当时刻显示相应的内容。这个过程非常简单：即创建内容、导入内容、计划内容和发布内容（保存到 USB 海量存储设备）
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
这是一款用于公共显示活动的独立产品，安装方便，它省去了订阅及其它安装活动的麻烦。该产品可播放 USB 海量存储设备中的内容：无需使用互联网。您可以在办公或家用 PC 上，通过随附的 PC 应用程序将内容保存到 USB 海量存储设备，将设备插入安装在显示器上的卡中，即会开始播放内容
您需要随时能够完全按自己的创意、按任何顺序来混合数码相机中的图片以及所创建的 MS PowerPoint 幻灯片和影片（分辨率高达 720p！）。借助简易广告卡，您可任意地进行混合和搭配，以达到最佳的视觉传达效果
您可随意安排在一天 24 小时内的适当时刻显示适当内容，以满足信息传达的需要。用 Easy Advertiser Publisher 电脑应用程序创建一个或多个时间段。通过该应用程序导出到 USB 海量存储设备，将 USB 设备插入卡中，演示即会按排定的方式开始
当公共显示器没有可显示的计划内容时，它会自动切换至待机状态，因而可节约电能、节省电费，有利环保。您随时可以通过遥控器更改此状态，将显示器用于播放 DVD 等其它用途
清晰、悦目的视频将给客户留下难忘的印象。通过该 PC 应用程序导出到 USB 海量存储设备的画质良好的 MPEG2 HD（高清）720p 视频，显示器均能清晰透彻地播放，没有任何闪烁或赝像
显示器随附的遥控器可与应用程序进行无缝操作。您可以通过遥控器控制任何功能
连接
便利性
多媒体应用
PC 软件应用程序
附件
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