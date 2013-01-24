帮助你优化您的刷牙流程

智能FlexCare Platinum Connected牙刷让您可以设置日常目标且跟踪您的流程。Sonicare 应用程序保留了刷牙数据的动态历史记录，随着时间推移，您的刷牙技术将提高。您还可以与您的牙科专家共享您的进度报告。