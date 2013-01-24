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Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected

智能蓝牙连接声波震动牙刷与应用程序

HX9192/01
Sonicare
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  • 智能刷牙，非凡洁净。 智能刷牙，非凡洁净。 智能刷牙，非凡洁净。
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected 智能蓝牙连接声波震动牙刷与应用程序

    HX9192/01

    智能刷牙，非凡洁净。

    智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。 查看所有优势

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected 智能蓝牙连接声波震动牙刷与应用程序

    智能刷牙，非凡洁净。

    智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。 查看所有优势

    智能刷牙，非凡洁净。

    智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。 查看所有优势

    Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected 智能蓝牙连接声波震动牙刷与应用程序

    智能刷牙，非凡洁净。

    智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。 查看所有优势

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      智能刷牙，非凡洁净。

      清除多达 10 倍的牙菌斑，让牙龈更健康*

      • 个性化辅导
      • 智能刷牙传感器
      • 3 种模式、3 种强度
      • 2 支牙刷头
      跟踪并提高覆盖范围

      跟踪并提高覆盖范围

      智能FlexCare Platinum Connected牙刷的定位感应显示您较少刷到的部位，以实现更好的覆盖范围。如果您在刷牙时始终忘记一些部位，定位感应会提醒您注意这些部位。

      刷牙太用力时予以提示

      刷牙太用力时予以提示

      您可能不太注意刷牙时是否太用力，但智能FlexCare Platinum Connected牙刷会注意到这一点。如果您施加过大压力，直觉压力传感器将使牙刷柄轻微震动，这样您便可以确切地知道何时应该更轻柔。研究表明，得益于压力感应器，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减少了刷牙压力。

      引导您减少用力刷牙

      引导您减少用力刷牙

      有了电动牙刷，可让牙刷完成刷牙工作，而不是采用用力刷牙的动作。智能FlexCare Platinum Connected牙刷采用智能摩擦感应，有助于引导患者减少用力刷牙，从而提高刷牙技巧，达到更柔和的清洁效果。

      通过补刷提醒功能可再次清洁您忘记的部位

      通过补刷提醒功能可再次清洁您忘记的部位

      如果您在刷牙期间错位了某些部位，飞利浦 Sonicare 应用程序可跟踪覆盖范围且可使其返回再刷一遍。补刷提醒功能基于个人刷牙数据提供定制的指导，因此，您可以立即清洁错过的部位，以实现更完整的清洁。

      帮助你优化您的刷牙流程

      帮助你优化您的刷牙流程

      智能FlexCare Platinum Connected牙刷让您可以设置日常目标且跟踪您的流程。Sonicare 应用程序保留了刷牙数据的动态历史记录，随着时间推移，您的刷牙技术将提高。您还可以与您的牙科专家共享您的进度报告。

      开始更好地护理有问题的部位

      开始更好地护理有问题的部位

      如果您的牙科专家确定您口腔中的特定部位由于形成牙菌斑、牙龈萎缩或任何其他问题而需要特别注意，智能FlexCare Platinum Connected牙刷有助于对抗有问题的部位。您可在 Sonicare 应用程序中的个性化口腔图中将这些部位标志出来，电动牙刷会提醒您在每次刷牙时为这些部位提供所需的额外护理。

      始终了解牙刷头的效果

      始终了解牙刷头的效果

      正常使用几个月，牙刷头会逐渐磨损并失去硬度。Sonicare 应用程序包含智能刷头性能监测器，可根据您的实际的刷牙时间和用力程度来有效跟踪牙刷头。它会告诉您何时更换牙刷头，以便您获得持久的出色效果。您还可以从应用程序中订购备用牙刷头。

      提供定制刷牙体验

      提供定制刷牙体验

      智能FlexCare Platinum Connected牙刷带有三档强度设置和三种清洁模式，为您带来真正深层清洁的同时提供良好的舒适感。使用清洁模式可实现出色的日常清洁效果，使用美白模式可去除牙渍。在您需要特别注意问题部位时，深层清洁模式可提供理想的清洁效果。您可以根据自己的偏好设置低、中或高强度。将强度级别设置为高档，以获得出色效果。

      贴合牙齿和牙龈，实现更深层清洁

      贴合牙齿和牙龈，实现更深层清洁

      AdaptiveClean 是一款可以贴合您的牙齿和牙龈形状的牙刷头。本款牙刷侧边采用橡胶制成，可以贴合各种不同的曲线。它可清除多达 10 倍的牙菌斑。由于贴合牙龈线，牙刷头可以减缓刷牙时多余的压力，因此，无论采用何种刷牙方式，牙龈都能得到呵护。

      计时器可促进更好地刷牙

      计时器可促进更好地刷牙

      当应该移动至您口腔中其他区域时，BrushPacer 秒时段计时器会予以提示；而 Smartimer 可帮助您达到专业牙医建议的 2 分钟刷牙时间。此外，可设置成功刷牙环节的定速度。

      流动洁力改善口腔健康

      流动洁力改善口腔健康

      Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected 牙刷每分钟震动次数超过 31,000 次，提供您可以看得到和感受得到的良好清洁效果。声波震动技术的流动洁力令液体渗入牙缝之间和牙龈周围。智能FlexCare Platinum Connected牙刷轻柔地按摩牙龈，这样可以刺激血液循环并有助于去除牙菌斑。您可以获得经临床验证的高效、轻柔的清洁效果。

      符合您生活方式的设计

      符合您生活方式的设计

      充满电后，智能FlexCare Platinum Connected牙刷的电池寿命足够使用两周（定期使用的情况下）。便携旅行盒和小型旅行充电器，可易于携带飞利浦 Sonicare 电动牙刷进行工作、上课或度假。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现良好的每日清洁
        白色
        清除表面牙齿色斑
        深层清洁
        实现舒爽的深层清洁
        3 种强度
        • 中等

      • 包含

        牙刷柄
        1 个 FlexCarePlatinum Connected
        刷头
        • 1 个 AdaptiveClean
        • 1 个 InterCare 标准牙刷头
        充电器
        1
        旅行收藏盒
        1

      • 连接

        Bluetooth® 无线技术
        已连接刷牙应用程序

      • 兼容性

        Android 兼容性
        • Android 手机
        • 支持蓝牙 4.0 的平板电脑
        iOS 兼容性
        • iPad 第 3 代或更高版本
        • iPhone 4S 或更高版本
        • 兼容 iOS7 操作系统

      • 设计和外观

        颜色
        白色

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        去除多达 10 倍的牙菌斑 *
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        有助于自然去除牙齿色斑
        提醒功能
        BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能计时器
        智能力度感应
        可提示用户的振动手柄

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 2 周
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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