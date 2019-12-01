300 Series 无线鼠标
实现随时随地的无线便携性
这款舒适且时尚的便携笔记本电脑鼠标既贴合您的手掌，又能轻松放到包里。采用无线连接，并配有可在大多数表面上工作的光电传感器。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
简洁、易于连接的无线设计
易于连接且无缠结，此无线设计让生活变得更简单。
即设即用的长效电池寿命
长效电池寿命意味着您很少需要更换电池，适合在需要时长时间可靠使用。
技术规格
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操作系统/系统要求
- 系统要求
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Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 或更高版本；Linux；Mac OS
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产品尺寸
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
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101*61*33 毫米
- 重量
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62 克 ± 5 克
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技术规格
- 按钮
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3 个按钮
- 涂层类型
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雾面
- 连接
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2.4Ghz 无线连接，10 米有效无线连接距离
- 设计类型
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人体工程学设计
- 驱动程序要求
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无需驱动程序
- 精确光电传感器
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1000 dpi
- 产品类型
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无线鼠标
- 手控类型
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左右手通用
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