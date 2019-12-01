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  • 实现随时随地的无线便携性 实现随时随地的无线便携性 实现随时随地的无线便携性

    300 Series 无线鼠标

    SPK7344W/93

    实现随时随地的无线便携性

    这款舒适且时尚的便携笔记本电脑鼠标既贴合您的手掌，又能轻松放到包里。采用无线连接，并配有可在大多数表面上工作的光电传感器。

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    300 Series 无线鼠标

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    实现随时随地的无线便携性

    • 3 个按钮
    • 2.4GHz 无线
    • 光电传感器
    简洁、易于连接的无线设计

    简洁、易于连接的无线设计

    易于连接且无缠结，此无线设计让生活变得更简单。

    即设即用的长效电池寿命

    长效电池寿命意味着您很少需要更换电池，适合在需要时长时间可靠使用。

    技术规格

    • 操作系统/系统要求

      系统要求
      Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 或更高版本；Linux；Mac OS

    • 产品尺寸

      尺寸（长 x 宽 x 高）
      101*61*33 毫米
      重量
      62 克 ± 5 克

    • 技术规格

      按钮
      3 个按钮
      涂层类型
      雾面
      连接
      2.4Ghz 无线连接，10 米有效无线连接距离
      设计类型
      人体工程学设计
      驱动程序要求
      无需驱动程序
      精确光电传感器
      1000 dpi
      产品类型
      无线鼠标
      手控类型
      左右手通用

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