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    600 Series 无线键盘-鼠标组合

    SPT6624/93

    随时随地工作，轻松匹配任何设备

    全新 600 系列采用具有出色键入体验的通用键盘。这款键盘可用于您的电脑，也能与您的智能手机或平板电脑配合使用。它支持多款搭载蓝牙的设备。

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    600 Series 无线键盘-鼠标组合

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    随时随地工作，轻松匹配任何设备

    • 外形小巧
    • 带蓝牙无线功能
    • 多媒体快捷方式
    • 支持多设备
    通用键盘支持多设备

    通用键盘支持多设备

    具有出色键入体验的通用键盘。这款键盘可用于您的电脑，也能与您的智能手机或平板电脑配合使用。

    便捷的多媒体快捷方式

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    通过这些多媒体快捷方式，只需点击即可轻松切换到音乐、音量或视频播放。

    蓝牙 4.0 和 2.4GHz 无线双连接

    蓝牙 4.0 和 2.4GHz 无线双连接

    采用蓝牙 4.0 和 2.4GHz 无线双连接，您可以在蓝牙和无线之间轻松切换，与您的设备稳定连接。

    纤薄规格的设计使键盘摆放在桌面上后看起来很美观

    纤薄规格的设计使键盘摆放在桌面上后看起来很美观

    技术规格

    • 操作系统/系统要求

      系统要求
      Windos 8 及更高版本、IOS 10.10 及更高版本、Android4.3 及更高版本

    • 产品尺寸

      尺寸（长 x 宽 x 高）
      鼠标：107 * 59 * 28 毫米，键盘：315 x 149 x 28 毫米
      重量
      鼠标：88 ± 5（克），键盘：366 ± 5（克）

    • 技术规格

      连接
      蓝牙和 2.4G 无线 10 米有效无线连接距离
      产品类型
      无线键盘-鼠标组合（黑色）
      按键使用寿命
      千万次击键
      手控类型
      左右手通用鼠标
      光电传感器精度鼠标
      1000 dpi 鼠标

    Badge-D2C

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