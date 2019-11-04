600 Series 无线键盘-鼠标组合
随时随地工作，轻松匹配任何设备
全新 600 系列采用具有出色键入体验的通用键盘。这款键盘可用于您的电脑，也能与您的智能手机或平板电脑配合使用。它支持多款搭载蓝牙的设备。 查看所有优势
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随时随地工作，轻松匹配任何设备
- 外形小巧
- 带蓝牙无线功能
- 多媒体快捷方式
- 支持多设备
通用键盘支持多设备
具有出色键入体验的通用键盘。这款键盘可用于您的电脑，也能与您的智能手机或平板电脑配合使用。
便捷的多媒体快捷方式
通过这些多媒体快捷方式，只需点击即可轻松切换到音乐、音量或视频播放。
蓝牙 4.0 和 2.4GHz 无线双连接
采用蓝牙 4.0 和 2.4GHz 无线双连接，您可以在蓝牙和无线之间轻松切换，与您的设备稳定连接。
技术规格
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操作系统/系统要求
- 系统要求
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Windos 8 及更高版本、IOS 10.10 及更高版本、Android4.3 及更高版本
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产品尺寸
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
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鼠标：107 * 59 * 28 毫米，键盘：315 x 149 x 28 毫米
- 重量
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鼠标：88 ± 5（克），键盘：366 ± 5（克）
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技术规格
- 连接
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蓝牙和 2.4G 无线 10 米有效无线连接距离
- 产品类型
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无线键盘-鼠标组合（黑色）
- 按键使用寿命
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千万次击键
- 手控类型
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左右手通用鼠标
- 光电传感器精度鼠标
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1000 dpi 鼠标
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