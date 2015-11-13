我们相信，长期的战略供应商合作关系是将我们的创新比竞争对手更快、更好地引入市场的关键。
我们支持供应商追求持续改进和卓越经营。与此同时，我们要求供应商在质量、道德和可持续发展方面达到最高标准。
与飞利浦合作
我们与供应商密切合作，推进整条价值链的改进
在飞利浦，我们所做的一切都是围绕这样一个中心，那就是：通过有意义的创新，改善人们的生活。在当今沟通日渐发达的世界里，这不是我们可以独立完成的任务。因此，我们建立了创新供应合作伙伴生态系统，我们将与这些合作伙伴亲密无间地携手合作。
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供应商可持续发展
我们希望与共担可持续发展承诺的供应商合作
我们希望通过可持续供应管理和负责任的采购脱颖而出。这不仅仅是简单地管理合规性：这需要我们与供应合作伙伴一起合作，带来积极而永久的影响。
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供应商门户
简化我们的合作方式
为了确保与飞利浦的互动行之有效，我们为供应商提供了相应的工具。这些工具旨在改进协作和沟通、推动绩效、促进创新，并实现更快的决策。
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您是有兴趣与飞利浦合作的创新型公司吗？
我们的供应商创新计划提供了简单便捷的方法，令您的创意引起我们创新领袖的关注。让我们共同创新，使我们的发展前景变得更加光明！
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