2015 年目标



在至少 82 天的可持续发展培训课中，培训150 家供应商，以解决 2014 年审核发现的最突出的可持续发展问题

落实纠正措施，了结 2014 年间在供应商现场发现的所有主要非合规情况。为中国 90%的相关供应商提供度身定制的现场能力培养。