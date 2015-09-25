|
供应商可持续发展审核计划
|
|
|
2014 年最频繁的非合规 (NC) 领域
2014 年最频繁的非合规 (NC) 领域
|
相比去年的积极趋势
相比去年的积极趋势
|
相比去年的消极趋势 以下领域的非合规情况增长了 5%：
相比去年的消极趋势
以下领域的非合规情况增长了 5%：
|
审核进展和目标
|
|
|
2014 年目标 90 天内落实 75% 的纠正措施（针对2014 年审核中发现的主要非合规情况）
2014 年目标
90 天内落实 75% 的纠正措施（针对2014 年审核中发现的主要非合规情况）
|
进展 平均非合规了结时间为约 6 个月，主要因为工作时间问题需要更长的解决时间。在了结工作时间非合规情况之前，飞利浦需要至少 3 个月时间的记录。
进展
平均非合规了结时间为约 6 个月，主要因为工作时间问题需要更长的解决时间。在了结工作时间非合规情况之前，飞利浦需要至少 3 个月时间的记录。
|
2015 年目标 供应商的健康和安全表现改善 10%
2015 年目标
供应商的健康和安全表现改善 10%
|
供应商培训和能力培养
|
|
|
2014 年目标 将来自 IDH 电子项目的最佳做法和经验推广到纳入审核计划的中国供应商. 启动为期 3 年的专项计划来改善供应商工厂中的健康和安全条件。2014 年开始推广到 20% 的中国供应商。
2014 年目标
将来自 IDH 电子项目的最佳做法和经验推广到纳入审核计划的中国供应商.
启动为期 3 年的专项计划来改善供应商工厂中的健康和安全条件。2014 年开始推广到 20% 的中国供应商。
|
进展 410 家中国供应商中，现在已有 57家纳入该计划 (14%)
进展
410 家中国供应商中，现在已有 57家纳入该计划 (14%)
|
2015 年目标 落实纠正措施，了结 2014 年间在供应商现场发现的所有主要非合规情况。为中国 90%的相关供应商提供度身定制的现场能力培养。
2015 年目标
落实纠正措施，了结 2014 年间在供应商现场发现的所有主要非合规情况。为中国 90%的相关供应商提供度身定制的现场能力培养。
|
IDH 电子项目
|
|
|
2014 年目标 所有参与项目的供应商确定其前 3大改进措施，并制定工作计划
2014 年目标
所有参与项目的供应商确定其前 3大改进措施，并制定工作计划
|
进展
进展
|
2015 年目标
|
冲突矿物计划
|
|
|
2014 年目标
2014 年目标
|
进展 第一份“冲突矿物报告”已发布，只有四家公司审核了其报告，飞利浦是其中之一。
进展
第一份“冲突矿物报告”已发布，只有四家公司审核了其报告，飞利浦是其中之一。
|
2015 年目标 确认我们供应链中所有在用的、确定的炼钽厂由第三方审核单位核实为无冲突
2015 年目标
确认我们供应链中所有在用的、确定的炼钽厂由第三方审核单位核实为无冲突
|
我们供应链的碳排量
|
将 CDP 供应链邀请扩大到涵盖制造和运输供应商前 80% 的支出
将 CDP 供应链邀请扩大到涵盖制造和运输供应商前 80% 的支出
|
循环采购
|
启动两个循环采购项目
启动两个循环采购项目
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。