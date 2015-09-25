搜索词

我们所取得的骄人成绩鼓励我们继续努力推动供应商可持续发展

正如最新年度报告中所总结的那样，下面的概览总结了我们在走向供应商可持续发展目标的道路上所取得的进展。

供应商可持续发展进展和目标 (209.0KB)

供应商可持续发展审核计划

2014 年最频繁的非合规 (NC) 领域

  • 认证管理体系（ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001）
  • 应急准备
  • 工作时间

相比去年的积极趋势
 

  • 工作时间（非合规不到 10%）
  • EICC 准则：对准则及要求的理解和 承诺（非合规不到 5%）
  • 工资及福利（非合规不到 5%）

相比去年的消极趋势
 

以下领域的非合规情况增长了 5%：

  • 身份保护
  • 食品、卫生和住房
  • 工伤和职业病

审核进展和目标

2014 年目标
 

90 天内落实 75% 的纠正措施（针对2014 年审核中发现的主要非合规情况）

进展
 

平均非合规了结时间为约 6 个月，主要因为工作时间问题需要更长的解决时间。在了结工作时间非合规情况之前，飞利浦需要至少 3 个月时间的记录。

2015 年目标
 

供应商的健康和安全表现改善 10%

供应商培训和能力培养

2014 年目标
 

将来自 IDH 电子项目的最佳做法和经验推广到纳入审核计划的中国供应商.

 

启动为期 3 年的专项计划来改善供应商工厂中的健康和安全条件。2014 年开始推广到 20% 的中国供应商。

进展

在供应商课堂培训中，我们引入了从 IDH 项目获得的见解。我们特别关注工作者满意度与工作者离职率之间的关系，以及工厂管理层如何通过建立与工作者之间的沟通桥梁来改善这些关系。

 

410 家中国供应商中，现在已有 57家纳入该计划 (14%)

2015 年目标

在至少 82 天的可持续发展培训课中，培训150 家供应商，以解决 2014 年审核发现的最突出的可持续发展问题

 

落实纠正措施，了结 2014 年间在供应商现场发现的所有主要非合规情况。为中国 90%的相关供应商提供度身定制的现场能力培养。

IDH 电子项目

2014 年目标

将参与项目的供应商增加到 20 家

 

所有参与项目的供应商确定其前 3大改进措施，并制定工作计划


在所有确定的前 3 大改进措施中，70% 的措施在 2014 年年底前落实

进展

现在有 21 家飞利浦供应商参与


所有 21 家供应商全都完成


90% 在 2014 年年底前落实

2015 年目标

在每家 IDH 供应商确定的前四大改进措施中，2015 年年底前应落实其中的三项

冲突矿物计划

2014 年目标

 发布由外部审核方确认有效的“飞利浦冲突矿物报告”


落实对供应链调查更大的期望，包括从优先供应商那里收集数据的更严格标准


从至少 80% 的优先供应商那里收集“冲突矿物报告模板”，对数据质量和完整度采用比去年更严格的标准


无冲突锡倡议：包括主流焊料供给中的刚果民主共和国锡（从试行转为正常业务）

进展

 

第一份“冲突矿物报告”已发布，只有四家公司审核了其报告，飞利浦是其中之一。


2014 年，我们与供应商合作落实并推广冲突矿物政策，从下层供应商处收集了更多信息，并揭露出更多冶炼厂。


98% 的优先供应商填写了模板问卷。86% 达到或超过了飞利浦的最低标准。


CFTI 锡现在是常规焊料供给的一部分，用在不同的飞利浦产品中。

2015 年目标

要求直接供应商将其供应链引向只使用经第三方审核单位核实为无冲突的冶炼厂

 

确认我们供应链中所有在用的、确定的炼钽厂由第三方审核单位核实为无冲突

我们供应链的碳排量

将 CDP 供应链邀请扩大到涵盖制造和运输供应商前 80% 的支出


根据 CDP 供应链结果，为 CO2 减排潜力最高的前 100 家供应商提供“CDP 行动交流”

循环采购

启动两个循环采购项目


就循环采购培训 40% 的采购商品团队

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

You are about to visit a Philips global content page

Continue

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

You are about to visit a Philips global content page

Continue

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。