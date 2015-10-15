在飞利浦，我们负有改善人们生活的使命。这一目标不仅仅局限于我们的创新产品、系统和服务，还延伸到了我们的供应链。我们致力于与提供安全的工作环境、尊重善待工作人员，并以环保方式工作的供应商建立关系。
我们的计划
我们制定了很多战略性计划来帮助供应商改进其可持续发展表现，从而支撑起我们创造更健康、更加永续发展的世界的雄心。这些计划涵盖对供应商可持续发展表现的评估；对管控物质、冲突矿产、循环采购的管理；工作条件的改善；以及负责任的采购计划。
我们制定了很多战略性计划来帮助供应商改进其可持续发展表现，从而支撑起我们创造更健康、更加永续发展的世界的雄心。这些计划涵盖对供应商可持续发展表现的评估；对管控物质、冲突矿产、循环采购的管理；工作条件的改善；以及负责任的采购计划。
我们的政策
我们的政策建立在全公司可持续发展战略的基础上，它表明了飞利浦对某些问题的立场，这些问题对于我们供应链的可持续发展表现有着实质性的重要意义。如需全面了解各种要求，请下载相应的政策。
我们的政策建立在全公司可持续发展战略的基础上，它表明了飞利浦对某些问题的立场，这些问题对于我们供应链的可持续发展表现有着实质性的重要意义。如需全面了解各种要求，请下载相应的政策。
我们的成绩
在飞利浦，我们努力创造可持续发展的供应链，同时我们也在不断提高标准。我们多年来的努力换来了很多奖项以及其他形式的认可，我们对此感激不已。
在飞利浦，我们努力创造可持续发展的供应链，同时我们也在不断提高标准。我们多年来的努力换来了很多奖项以及其他形式的认可，我们对此感激不已。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。