搜索词

我们与供应合作伙伴密切协作，推动整条价值链的创新和绩效

在飞利浦，我们负有改善人们生活的使命。这一目标不仅仅局限于我们的创新产品、系统和服务，还延伸到了我们的供应链。我们致力于与提供安全的工作环境、尊重善待工作人员，并以环保方式工作的供应商建立关系。

我们的方法

我们采用系统性方法来改进我们供应链的可持续发展

 

我们的工作过程透明，并吸引从客户、政府和 NGO，到供应商、员工和投资者在内的各界利益相关者参与其中，因此我们能够找出问题和机遇，并获得相关见解，用于完善我们的供应商可持续发展战略。然后，我们将这一战略转化为专项计划，其意图是帮助我们的供应商改善其社会和环境效益（“我们的计划”链接）。

 

阅读更多

我们的计划

我们的专项计划正在我们的供应链中推动社会和环境效益的提高

 

我们制定了很多战略性计划来帮助供应商改进其可持续发展表现，从而支撑起我们创造更健康、更加永续发展的世界的雄心。这些计划涵盖对供应商可持续发展表现的评估；对管控物质、冲突矿产、循环采购的管理；工作条件的改善；以及负责任的采购计划。

 

阅读更多

我们的政策

我们的政策对要求的标准和行为提供了明确的指导

 

我们的政策建立在全公司可持续发展战略的基础上，它表明了飞利浦对某些问题的立场，这些问题对于我们供应链的可持续发展表现有着实质性的重要意义。如需全面了解各种要求，请下载相应的政策。

 

阅读更多

我们的成绩

我们在推进供应商可持续发展 方面取得了一定的成就，对此我们感到很骄傲

 

在飞利浦，我们努力创造可持续发展的供应链，同时我们也在不断提高标准。我们多年来的努力换来了很多奖项以及其他形式的认可，我们对此感激不已。

VBDO - Supplier Sustainability

VBDO（荷兰可持续发展投资者协会）飞利浦连续第八年在 Benchmark 2014“全球跨国企业负责任供应链实践比较”中胜出

Dow Jones Sustainability Index - Supplier Sustainability

DJSI（道琼斯可持续发展指数）飞利浦为负责任的供应链管理设定了基准(99%).

Enough - Supplier Sustainability

飞利浦在其产品中努力使用和投资购买无冲突矿产。在同样避免使用冲突矿物的顶级电子产品公司中，飞利浦排名第 4

阅读更多

了解更多信息

飞利浦的可持续发展成就
飞利浦年报：“供应商可持续发展指标”部分

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

You are about to visit a Philips global content page

Continue

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

You are about to visit a Philips global content page

Continue

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。