我们在 推进供应商可持续发展 方面取得了一定的成就，对此我们感到很骄傲

在飞利浦，我们努力创造可持续发展的供应链，同时我们也在不断提高标准。我们多年来的努力换来了很多奖项以及其他形式的认可，我们对此感激不已。