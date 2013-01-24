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供应商

我们制定了明确的政策来帮助供应商满足可持续发展的规定标准

供应商可持续发展政策

供应商可持续发展政策

该声明规定了我们要求我们的供应商 – 以及他们的供应商 – 应该达到的标准和行为，以便改善工作者条件，并促进当前社区更清洁的环境。
供应商可持续发展声明

管控物质清单

所有供应商及品牌被许可商必须确保，交付给飞利浦的所有产品或部件以及产品包装，还有用来制造飞利浦部件以及品牌授权产品的某些制造流程，符合本清单中适用的要求。
管控物质清单（英语）
管控物质清单（中文 + 英语）

童工政策

该政策规定了我们要求供应商遵守的，与童工使用有关的要求。它与 EICC 行为准则以及 ILO 童工标准相符。
童工政策

风险国名单

“飞利浦供应商可持续发展参与计划”中用来识别风险供应商的标准之一是生产国。风险国名单是基于“人权”及“法律和监管环境”的 Maplecroft 风险指数。
风险国名单

供应商可持续发展手册

该指南旨在帮助供应商了解，飞利浦对供应商在社会、道德和环境管理领域中的表现有何期望。
供应商可持续发展手册

可持续发展政策

可持续发展政策

“飞利浦可持续发展政策”是整个飞利浦集团经营运作活动的核心要素。我们会定期审阅和更新此政策及其产生的行动计划，确保其符合利益相关者的需求。
可持续发展政策

环保政策

“飞利浦全球环保政策”是整个飞利浦集团经营运作活动的核心运营要素。我们会定期审阅和更新这篇仍在实行的文档，确保其符合利益相关者和环境的需求。
环保政策

其他政策

飞利浦一般业务原则
飞利浦采购道德准则
飞利浦一般购买条件