在追求我们经营宗旨的同时，我们的目标是成为社会中负责任的合作伙伴，我们不仅诚信对待我们的员工、客户、业务合作伙伴和股东，而且在我们经营业务的更广大的社区中，我们同样如此。“飞利浦一般业务原则”是我们诚信经营的指南。

阅读更多