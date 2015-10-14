我们与致力于公平运作，诚信经营，在符合所有适用的法律、法规、政策和管制的前提下，
遵守最高道德标准的合作伙伴展开合作。
在追求我们经营宗旨的同时，我们的目标是成为社会中负责任的合作伙伴，我们不仅诚信对待我们的员工、客户、业务合作伙伴和股东，而且在我们经营业务的更广大的社区中，我们同样如此。“飞利浦一般业务原则”是我们诚信经营的指南。
在追求我们经营宗旨的同时，我们的目标是成为社会中负责任的合作伙伴，我们不仅诚信对待我们的员工、客户、业务合作伙伴和股东，而且在我们经营业务的更广大的社区中，我们同样如此。“飞利浦一般业务原则”是我们诚信经营的指南。
“出口管制和制裁”法对于参与国际贸易的所有企业都至关重要，而且其重要性与日俱增。在飞利浦，遵守“出口管制和制裁”法已经融入我们的经营方式中，并且是“一般业务原则”的一部分。正如我们的“一般购买条件”所规定的那样，我们要求所有业务合作伙伴同样致力于符合这类法
规。
“出口管制和制裁”法对于参与国际贸易的所有企业都至关重要，而且其重要性与日俱增。在飞利浦，遵守“出口管制和制裁”法已经融入我们的经营方式中，并且是“一般业务原则”的一部分。正如我们的“一般购买条件”所规定的那样，我们要求所有业务合作伙伴同样致力于符合这类法
“飞利浦供应链安全”(PSCS) 政策规定了我们如何在货物流转过程中保护货物安全，以防篡改、盗窃、未注意到的换货、增加陌生货物，或者其他未经授权介入货物流转过程的行为。 如需了解更多，请发送电子邮件至 [email protected]
“飞利浦供应链安全”(PSCS) 政策规定了我们如何在货物流转过程中保护货物安全，以防篡改、盗窃、未注意到的换货、增加陌生货物，或者其他未经授权介入货物流转过程的行为。
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