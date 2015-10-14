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我们与供应商的合作关系建立在透明、
明确责任和信任的基础上

我们与致力于公平运作，诚信经营，在符合所有适用的法律、法规、政策和管制的前提下，
遵守最高道德标准的合作伙伴展开合作。

飞利浦一般业务原则

在追求我们经营宗旨的同时，我们的目标是成为社会中负责任的合作伙伴，我们不仅诚信对待我们的员工、客户、业务合作伙伴和股东，而且在我们经营业务的更广大的社区中，我们同样如此。“飞利浦一般业务原则”是我们诚信经营的指南。

 

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采购道德准则

“飞利浦采购道德准则”适用于在飞利浦采购部门工作的所有员工，并且是“飞利浦一般业务原
则”(GBP)不可或缺的一部分。

 

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一般购买条件

可通过以下链接查看“飞利浦一般购买条件”（适用于“间接物料和服务”以及“ 物料清单”采购）。

 

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符合条件的购买地点实体列表 + 附录

“符合条件的购买地点实体列表”(EBL) 提供了飞利浦以及有权参与“物料清单”和“非产品相关” 采购协议的附属法律实体的详细信息。

 

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隐私和数据规则

飞利浦承诺保护飞利浦客户、供应商和业务合作伙伴的个人数据，这样的承诺已经在飞利浦一般业务原则中表明。这些隐私和数据规则指明，如何将这一承诺付诸实践。

 

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出口管制

“出口管制和制裁”法对于参与国际贸易的所有企业都至关重要，而且其重要性与日俱增。在飞利浦，遵守“出口管制和制裁”法已经融入我们的经营方式中，并且是“一般业务原则”的一部分。正如我们的“一般购买条件”所规定的那样，我们要求所有业务合作伙伴同样致力于符合这类法
规。
 

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供应链安全要求

“飞利浦供应链安全”(PSCS) 政策规定了我们如何在货物流转过程中保护货物安全，以防篡改、盗窃、未注意到的换货、增加陌生货物，或者其他未经授权介入货物流转过程的行为。

 

如需了解更多，请发送电子邮件至 [email protected]

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

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