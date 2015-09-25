我们鼓励和支持供应商追求社会和环境效益的持续改进，并与他们合作达成此目标。例如，我们设定了明确的目标，并提供及时的进度更新。我们针对特定的社会、环境和治理问题，提供量身定制的培训和指导。我们审查供应商表现，更重要的是，提供正确的支持来帮助不合规的供应商采取纠正措施。

通往供应链可持续发展的旅程充满艰难险阻，通常需要全行业与其他社会利益相关者通力合作。这就是为什么我们在电子行业公民联盟 (EICC) 中担任主要角色，并鼓励我们的战略供应商也加入 EICC 的原因所在。

诚信是我们可持续发展努力的基础。我们不容忍员工或业务合作伙伴出现任何形式的不道德行为。如果有人怀疑在任何飞利浦商业活动中，存在违反道德标准的行为，我们鼓励他们通过托管在外部的飞利浦道德热线 https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/100518/index.html 报告他们的忧虑，整个举报过程将得到最严格的保密。