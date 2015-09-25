搜索词
供应商可持续发展
为了体现我们改善人们生活的承诺，我们在供应商现场执行评估，找出需要改进或改变的领域，从而在我们的供应基地促进可接受的工作条件、负有环保责任的管理以及道德行为。 阅读更多
为了体现我们改善人们生活的承诺，我们在供应商现场执行评估，找出需要改进或改变的领域，从而在我们的供应基地促进可接受的工作条件、负有环保责任的管理以及道德行为。
阅读更多
多年来，刚果民主共和国一直受到内战的困扰，开采所谓“冲突矿物”而得到的金钱助长了这场战争。我们已经采取措施，确保我们不会因购买产品中使用的金属而变相资助这场冲突。 阅读更多
多年来，刚果民主共和国一直受到内战的困扰，开采所谓“冲突矿物”而得到的金钱助长了这场战争。我们已经采取措施，确保我们不会因购买产品中使用的金属而变相资助这场冲突。
保护我们供应链中所有工作人员的健康和安全以及人权是我们对可持续发展承诺的不可或缺的一部分。 阅读更多
保护我们供应链中所有工作人员的健康和安全以及人权是我们对可持续发展承诺的不可或缺的一部分。
作为我们对健康、安全和环保承诺的一部分，我们的供应商应符合与使用管控物质有关的所有相关要求，这一点至关重要。 阅读更多
作为我们对健康、安全和环保承诺的一部分，我们的供应商应符合与使用管控物质有关的所有相关要求，这一点至关重要。
阅读更多
我们以循环经济为目标，重新设计了我们的业务流程和端到端价值链，这样一来，更有效地利用和重复利用 资源将帮助我们创造更高的价值以及更永续的未来。 阅读更多
我们以循环经济为目标，重新设计了我们的业务流程和端到端价值链，这样一来，更有效地利用和重复利用 资源将帮助我们创造更高的价值以及更永续的未来。
由于我们产品和供应链的多样性，我们必须确保我们的采购行为符合我们作为公司的立场，即使采购来源与我们相隔多层之遥，并且我们之间没有直接合作关系。 阅读更多
由于我们产品和供应链的多样性，我们必须确保我们的采购行为符合我们作为公司的立场，即使采购来源与我们相隔多层之遥，并且我们之间没有直接合作关系。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。
You are about to visit a Philips global content page
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。