帮助从结构上改善供应链工作者的健康和安全状况是我们可持续发展努力的基石。我们鼓励开诚布公和建设性的劳资对话，以此作为在这一重要领域取得进步最快、最有效的方法。
能力培养、后果管理以及管理层的结构性关注，对于在供应商生产现场实现并保持改变至关重要。
我们提供了面向供应商的课堂培训课程，飞利浦可持续发展专家会定期拜访供应商，提供现场咨询和培训，我们会邀请供应商参加由 EICC 提供的培训。
为了解决新出现的问题，我们还针对特定主题，为供应商提供深入的能力培养计划。近期的例子有，“中国健康和安全”计划、“粉尘爆炸和预防”计划、“消防安全”计划，以及“供应商可持续发展通信平台”。
能力培养、后果管理以及管理层的结构性关注，对于在供应商生产现场实现并保持改变至关重要。
我们还与业内同行和民间社会组织联手，在中国工厂展开能力培训工作。为此，我们在整个 IDH 电子项目（IDH 的链接）中提倡劳资对话。IDH 电子项目是由“可持续贸易倡议”(Initiatief Duurzame Handel) 资助的、涉及多方面利益相关者的创新倡议。该计划目前与中国的总共 54 家电子供应商（其中 21 家向飞利浦供货）展开合作，支持创新的劳动力管理实践、可持续发展，以及更高经营业绩。其目标是，改善电子行业十万多员工的工作条件。
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