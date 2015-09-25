能力培养、后果管理以及管理层的结构性关注，对于在供应商生产现场实现并保持改变至关重要。



我们提供了面向供应商的课堂培训课程，飞利浦可持续发展专家会定期拜访供应商，提供现场咨询和培训，我们会邀请供应商参加由 EICC 提供的培训。



为了解决新出现的问题，我们还针对特定主题，为供应商提供深入的能力培养计划。近期的例子有，“中国健康和安全”计划、“粉尘爆炸和预防”计划、“消防安全”计划，以及“供应商可持续发展通信平台”。

