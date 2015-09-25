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我们相信负责任采购是可持续供应管理的关键

通过全程无冲突的矿产品采购支持刚果社区

虽然刚果民主共和国 (DRC) 有丰富的矿物供应，但是其经济因为几十年的冲突而崩溃。为了防止矿物采购被用于资助战争，全世界很多公司已停止从 DRC 采购矿物。遗憾的是，在采矿通常是当地社区主要收入来源的地区，这形成了事实贸易禁运。

 

为了克服此问题，并促进叛军控制区以外地区的合作和经济增长，2012 年在荷兰政府和其他行业合作伙伴的合作下，出台了“无冲突锡倡议”（链接 http://solutions-network.org/site-cfti/）。此倡议引入了受到严密控制的全程无冲突供应链，该供应链从 DRC 东部南基伍省的锡矿开始，一直到最终产品。自那以后，该倡议已经扩大到 DRC 的其他矿藏。2014 年，我们决定将这种锡纳入常规焊料供给，这意味着在很多全球销售的不同飞利浦产品中，都包含了这种锡。.

可持续锡之路通往刚果 (2.06MB)
无冲突锡倡议

印度尼西亚支持可持续锡开采的做法

印度尼西亚生产的锡约占全世界锡供应量的三分之一，其中的绝大部分产自邦加和勿里洞诸岛。这种锡生产所带来的环境和社会问题的报告引起了飞利浦的警觉。报告称，锡开采的强度、非法小规模采掘者，以及不负责任的采掘方式正在造成环境破坏，给矿工带来严重的安全风险。


飞利浦不直接从印度尼西亚采购锡，在供应链中，在矿山和飞利浦供应商之间通常相隔七层或更多层。然而，在 2013 年，我们决定调查如何支持印尼的开采行动朝可持续性更强的方向发展。在由荷兰“可持续贸易倡议”协调的“印尼锡工作组”(TWG) 中，我们与其他一线公司、锡产业以及民间社会展开合作。工作组的目标是，积极出力解决邦加和勿里洞采锡和炼锡的可持续发展难题，同时认可这些活动在发展和减贫方面带来的经济利益。

 

我们与当地的利益相关者合作，目标是支持印尼政府、商业社会和民间社会为更好地规范印尼锡生产，使其为当地社区产生经济效益，并减少对社会和环境的负面影响所作的努力。

IDH 锡项目

控制和减少供应链的 CO2 排放

鉴于全球日益关注气候变化的影响，人们迫切需要行业和企业控制并减低整个价值链的 CO2 排放量 - 包括供应商级。为此，作为“碳信息披露项目”(CDP) 供应链计划的一部分，我们要求我们最大的供应商（制造和运输相关的一级供应商）报告其碳排量。

 

为了全面理解并解决我们供应链的气候变化影响，我们执行了以下计划：

 

  • 我们已聘请环境数据专家 Trucost 来量化我们供应链的碳排量。
  • 我们使用 CDP（以前的“碳信息披露项目”）来深入了解我们供应商的气候战略和碳排量，以便能与他们携手，共同减少供应链的排放量。
  • 我们已成为“CDP 行动交流”计划的创始成员，让我们的供应商与节能技术领域受到全球认可的解决方案提供商建立联系，帮忙他们寻找可减少其未来排放的创新解决方案。

“碳信息披露项目”(CDP) 供应链计划

一级供应商的可持续发展计划

Supplier selection

供应商选择

  • 基于开销和估计的排放量
  • 制造和运输供应商

CDP Supply Chain program

CDP 供应链计划

  • 气候变化战略和排放报告
  • 定位碳热点

CDP Action Exchange program

CDP 行动交流计划

  • 确定合作机会
  • 确定节能潜力

减少有害化学品使用并防止工作人员接触

2014 年，我们发起了旨在我们的供应链中杜绝使用有害制程化学品（如果没有替代品，最大程度减少处理这些化学品的工作人员的健康风险）的倡议。此倡议覆盖所有物料清单供应商，无论其位于何处。飞利浦发起的供应链制程化学品 EICC 新工作组最初将把重点放在高风险生产过程上，包括元件制造、子装配件以及成品装配件。


其目标是：

  • 确保供应商工厂的工作环境安全
  • 开发并确定一种通用的行业方法来消除有害制程化学品
  • 确定并维护一份可跨不同行业使用的“风险制程化学品”清单，包括取代或消除计划
  • 保持多方利益相关者与 NGO 和当局的积极对话，并分享最佳做法和结果。

全球环保拥护者要求电子行业阻止有害化学品的危害

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