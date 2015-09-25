印度尼西亚生产的锡约占全世界锡供应量的三分之一，其中的绝大部分产自邦加和勿里洞诸岛。这种锡生产所带来的环境和社会问题的报告引起了飞利浦的警觉。报告称，锡开采的强度、非法小规模采掘者，以及不负责任的采掘方式正在造成环境破坏，给矿工带来严重的安全风险。

飞利浦不直接从印度尼西亚采购锡，在供应链中，在矿山和飞利浦供应商之间通常相隔七层或更多层。然而，在 2013 年，我们决定调查如何支持印尼的开采行动朝可持续性更强的方向发展。在由荷兰“可持续贸易倡议”协调的“印尼锡工作组”(TWG) 中，我们与其他一线公司、锡产业以及民间社会展开合作。工作组的目标是，积极出力解决邦加和勿里洞采锡和炼锡的可持续发展难题，同时认可这些活动在发展和减贫方面带来的经济利益。 我们与当地的利益相关者合作，目标是支持印尼政府、商业社会和民间社会为更好地规范印尼锡生产，使其为当地社区产生经济效益，并减少对社会和环境的负面影响所作的努力。