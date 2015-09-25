虽然刚果民主共和国 (DRC) 有丰富的矿物供应，但是其经济因为几十年的冲突而崩溃。为了防止矿物采购被用于资助战争，全世界很多公司已停止从 DRC 采购矿物。遗憾的是，在采矿通常是当地社区主要收入来源的地区，这形成了事实贸易禁运。 为了克服此问题，并促进叛军控制区以外地区的合作和经济增长，2012 年在荷兰政府和其他行业合作伙伴的合作下，出台了“无冲突锡倡议”（链接 http://solutions-network.org/site-cfti/）。此倡议引入了受到严密控制的全程无冲突供应链，该供应链从 DRC 东部南基伍省的锡矿开始，一直到最终产品。自那以后，该倡议已经扩大到 DRC 的其他矿藏。2014 年，我们决定将这种锡纳入常规焊料供给，这意味着在很多全球销售的不同飞利浦产品中，都包含了这种锡。.
虽然刚果民主共和国 (DRC) 有丰富的矿物供应，但是其经济因为几十年的冲突而崩溃。为了防止矿物采购被用于资助战争，全世界很多公司已停止从 DRC 采购矿物。遗憾的是，在采矿通常是当地社区主要收入来源的地区，这形成了事实贸易禁运。
为了克服此问题，并促进叛军控制区以外地区的合作和经济增长，2012 年在荷兰政府和其他行业合作伙伴的合作下，出台了“无冲突锡倡议”（链接 http://solutions-network.org/site-cfti/）。此倡议引入了受到严密控制的全程无冲突供应链，该供应链从 DRC 东部南基伍省的锡矿开始，一直到最终产品。自那以后，该倡议已经扩大到 DRC 的其他矿藏。2014 年，我们决定将这种锡纳入常规焊料供给，这意味着在很多全球销售的不同飞利浦产品中，都包含了这种锡。.
印度尼西亚生产的锡约占全世界锡供应量的三分之一，其中的绝大部分产自邦加和勿里洞诸岛。这种锡生产所带来的环境和社会问题的报告引起了飞利浦的警觉。报告称，锡开采的强度、非法小规模采掘者，以及不负责任的采掘方式正在造成环境破坏，给矿工带来严重的安全风险。 我们与当地的利益相关者合作，目标是支持印尼政府、商业社会和民间社会为更好地规范印尼锡生产，使其为当地社区产生经济效益，并减少对社会和环境的负面影响所作的努力。
飞利浦不直接从印度尼西亚采购锡，在供应链中，在矿山和飞利浦供应商之间通常相隔七层或更多层。然而，在 2013 年，我们决定调查如何支持印尼的开采行动朝可持续性更强的方向发展。在由荷兰“可持续贸易倡议”协调的“印尼锡工作组”(TWG) 中，我们与其他一线公司、锡产业以及民间社会展开合作。工作组的目标是，积极出力解决邦加和勿里洞采锡和炼锡的可持续发展难题，同时认可这些活动在发展和减贫方面带来的经济利益。
印度尼西亚生产的锡约占全世界锡供应量的三分之一，其中的绝大部分产自邦加和勿里洞诸岛。这种锡生产所带来的环境和社会问题的报告引起了飞利浦的警觉。报告称，锡开采的强度、非法小规模采掘者，以及不负责任的采掘方式正在造成环境破坏，给矿工带来严重的安全风险。
我们与当地的利益相关者合作，目标是支持印尼政府、商业社会和民间社会为更好地规范印尼锡生产，使其为当地社区产生经济效益，并减少对社会和环境的负面影响所作的努力。
鉴于全球日益关注气候变化的影响，人们迫切需要行业和企业控制并减低整个价值链的 CO2 排放量 - 包括供应商级。为此，作为“碳信息披露项目”(CDP) 供应链计划的一部分，我们要求我们最大的供应商（制造和运输相关的一级供应商）报告其碳排量。 为了全面理解并解决我们供应链的气候变化影响，我们执行了以下计划：
鉴于全球日益关注气候变化的影响，人们迫切需要行业和企业控制并减低整个价值链的 CO2 排放量 - 包括供应商级。为此，作为“碳信息披露项目”(CDP) 供应链计划的一部分，我们要求我们最大的供应商（制造和运输相关的一级供应商）报告其碳排量。
为了全面理解并解决我们供应链的气候变化影响，我们执行了以下计划：
2014 年，我们发起了旨在我们的供应链中杜绝使用有害制程化学品（如果没有替代品，最大程度减少处理这些化学品的工作人员的健康风险）的倡议。此倡议覆盖所有物料清单供应商，无论其位于何处。飞利浦发起的供应链制程化学品 EICC 新工作组最初将把重点放在高风险生产过程上，包括元件制造、子装配件以及成品装配件。
其目标是：
2014 年，我们发起了旨在我们的供应链中杜绝使用有害制程化学品（如果没有替代品，最大程度减少处理这些化学品的工作人员的健康风险）的倡议。此倡议覆盖所有物料清单供应商，无论其位于何处。飞利浦发起的供应链制程化学品 EICC 新工作组最初将把重点放在高风险生产过程上，包括元件制造、子装配件以及成品装配件。
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