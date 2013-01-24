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我们的产品中用到的化学物质
我们要求供应商遵守“飞利浦管控物质清单”(RSL)。此化学物质清单集中了飞利浦努力达到的、与产品所含的化学物质有关的所有法律、行业和自愿性要求。遵守 RSL 是飞利浦与供应商之间任何商业协议不可或缺的组成部分。
RSL 下载链接
BOMcheck
供应商可将其“监管合规声明”或“全物料声明”上传到 BOMcheck（在线跨行业平台）来证明其符合 RSL。我们运营“飞利浦 BOMcheck 支持中心”来帮助供应商在
BOMcheck
中完成声明过程的所有步骤。供应商所做的声明会得到系统性验证
BOMcheck
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