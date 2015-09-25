我们要求供应商遵守“飞利浦管控物质清单”(RSL)。此化学物质清单集中了飞利浦努力达到的、与产品所含的化学物质有关的所有法律、行业和自愿性要求。遵守 RSL 是飞利浦与供应商之间任何商业协议不可或缺的组成部分。

