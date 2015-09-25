我们根据 EICC（电子行业公民联盟）提出的，并纳入“飞利浦供应商可持续发展声明”中的行业标准评估供应商。
“飞利浦供应商可持续发展声明”(SSD) 涵盖很多事项，包括劳工权利和人权、工作者健康和安全、环境影响、道德以及管理体系。依照我们的一般业务原则，我们增加了对结社自由和集体谈判的要求。该声明还要求供应商将 EICC 准则（作为总体供应链倡议）向下传达到下一级供应商。
我们根据 EICC（电子行业公民联盟）提出的，并纳入“飞利浦供应商可持续发展声明”中的行业标准评估供应商。
我们通过定期审核体系监控供应商是否符合该“声明”，这些审核由独立的审核机构执行。如果发现不符合，我们要求供应商制定纠正行动计划。飞利浦可持续发展专家会给供应商提供支持，例如，提供培训或分享最佳做法，重点特别放在工作场所的健康和安全上。在所有主要的不符合情况得到解决之前，我们会一直监控纠正行动计划的实施。全范围的审核以 3 年为周期执行。 如果我们注意到纠正行动计划的实施有拖延，我们会采取分级的方法进行后果管理。在供应商不愿改进的特殊情况下，我们将终止业务关系。 为了防止审核疲劳，并将审核前期准备和后续工作的负担限制在一个供应商现场，飞利浦与某些其他 EICC 成员达成协议，共享审核结果。这避免了多次审核的需要，并实现将更重要的重点放在纠正行动及其后续结果上。
我们通过定期审核体系监控供应商是否符合该“声明”，这些审核由独立的审核机构执行。如果发现不符合，我们要求供应商制定纠正行动计划。飞利浦可持续发展专家会给供应商提供支持，例如，提供培训或分享最佳做法，重点特别放在工作场所的健康和安全上。在所有主要的不符合情况得到解决之前，我们会一直监控纠正行动计划的实施。全范围的审核以 3 年为周期执行。
如果我们注意到纠正行动计划的实施有拖延，我们会采取分级的方法进行后果管理。在供应商不愿改进的特殊情况下，我们将终止业务关系。
为了防止审核疲劳，并将审核前期准备和后续工作的负担限制在一个供应商现场，飞利浦与某些其他 EICC 成员达成协议，共享审核结果。这避免了多次审核的需要，并实现将更重要的重点放在纠正行动及其后续结果上。
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