我们通过定期审核体系监控供应商是否符合该“声明”，这些审核由独立的审核机构执行。如果发现不符合，我们要求供应商制定纠正行动计划。飞利浦可持续发展专家会给供应商提供支持，例如，提供培训或分享最佳做法，重点特别放在工作场所的健康和安全上。在所有主要的不符合情况得到解决之前，我们会一直监控纠正行动计划的实施。全范围的审核以 3 年为周期执行。

如果我们注意到纠正行动计划的实施有拖延，我们会采取分级的方法进行后果管理。在供应商不愿改进的特殊情况下，我们将终止业务关系。

为了防止审核疲劳，并将审核前期准备和后续工作的负担限制在一个供应商现场，飞利浦与某些其他 EICC 成员达成协议，共享审核结果。这避免了多次审核的需要，并实现将更重要的重点放在纠正行动及其后续结果上。