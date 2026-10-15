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如何停止使用飞利浦新安怡安抚奶嘴
当您的宝宝成长为学步期幼儿，他们可能开始仅在特定时间需要安抚奶嘴。 了解何时及如何停止使用飞利浦新安怡安抚奶嘴。
我们建议父母们在宝宝 36 个月大之前一直使用安抚奶嘴。 我们的网站 上提供了相关信息，以帮助父母们停止使用安抚奶嘴。
在宝宝 18 个月大之前，可使用我们的所有飞利浦新安怡安抚奶嘴。 对于年龄较大的儿童，建议使用我们的 18 个月以上六孔安抚奶嘴。
此页面上的信息适用于以下型号： SCF377/01, SCF092/03, SCF092/04. 点击此处显示更多产品编号 ›
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