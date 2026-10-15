产品支持

支持主页

飞利浦支持

如何停止使用飞利浦新安怡安抚奶嘴

当您的宝宝成长为学步期幼儿，他们可能开始仅在特定时间需要安抚奶嘴。 了解何时及如何停止使用飞利浦新安怡安抚奶嘴。

此页面上的信息适用于以下型号： SCF377/01, SCF092/03, SCF092/04. 点击此处显示更多产品编号  ›

常见问题

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页