飞利浦新安怡各种安抚奶嘴有何区别？
发表于 2025 年 2 月 21 日
了解飞利浦新安怡 ultra start、ultra soft、ultra air 安抚奶嘴和 Soothie 奶嘴与我们普通奶嘴的区别。
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飞利浦新安怡 ultra start 安抚奶嘴
飞利浦新安怡新生儿安抚奶嘴是我们较小较轻的无环安抚奶嘴，可为新生儿提供出众体验。更大气流有助于防止皮肤干燥和刺激。ultra start 安抚奶嘴还随附消毒/便携盒，可在微波炉中对安抚奶嘴进行消毒。ultra start 安抚奶嘴还提供夜用版本。
飞利浦新安怡 ultra soft 安抚奶嘴
飞利浦新安怡 ultra soft 安抚奶嘴带有柔软、灵活的护罩，可减少压痕和对肌肤的刺激。ultra soft 安抚奶嘴还随附消毒/便携盒，可在微波炉中对奶嘴进行消毒。ultra soft 安抚奶嘴提供 0-6m、6-18m 和 18m+ 型号。
飞利浦新安怡 ultra air 安抚奶嘴
与其他飞利浦新安怡奶嘴相比，飞利浦新安怡 ultra air 安抚奶嘴的气流量更大。更大气流有助于防止皮肤干燥和刺激。ultra air 安抚奶嘴还随附消毒/便携盒，可在微波炉中对奶嘴进行消毒。ultra air 安抚奶嘴（0-6m、6-18m 和 18m+ 型号）可在 Nighttime 找到。
安抚
一件式硅胶安抚奶嘴，提供指持方式，您可以将手指放在奶嘴处，来帮助新生儿吸吮。Soothie 安抚奶嘴提供圆形和心形/弯曲形状。