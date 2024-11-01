如何对我的飞利浦新安怡奶嘴进行消毒？
发表于 2024 年 10 月 14 日
您可以将新安怡安抚奶嘴放在水中煮或使用微波炉对其进行消毒。请参考下面的内容，了解如何操作。
在水中煮进行消毒。
任何安抚奶嘴都可以在水中煮 5 分钟，进行灭菌消毒。
在微波炉中进行消毒（仅限于 ultra start、ultra soft 和 ultra air 安抚奶嘴）。
您可以使用奶嘴随附的便携盒在微波炉中对新安怡 ultra start、ultra soft 和 ultra air 安抚奶嘴进行消毒。
按照以下说明操作：
- 用冷自来水冲洗安抚奶嘴。在携带盒中加入 25 ml/0.9 液量盎司的水。
- 将安抚奶嘴放在盒中并盖上盖子。
- 将盒子放在微波炉中。打开微波炉，功率设置在 700 W-1000 W，持续三分钟。
- 让盒子冷却 5 分钟。
- 将盒中的水倒出。
除 ultra start、ultra soft 和 ultra air（例如 Classic 或 Freeflow）安抚奶嘴之外的其他新安怡奶嘴均不能使用便携盒进行消毒。如果在盒中中消毒，Classic 和 Freeflow 安抚奶嘴可能会损坏。