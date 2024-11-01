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如何对我的飞利浦新安怡奶嘴进行消毒？

发表于 2024 年 10 月 14 日
您可以将新安怡安抚奶嘴放在水中煮或使用微波炉对其进行消毒。请参考下面的内容，了解如何操作。

在水中煮进行消毒。

任何安抚奶嘴都可以在水中煮 5 分钟，进行灭菌消毒。

在微波炉中进行消毒（仅限于 ultra start、ultra soft 和 ultra air 安抚奶嘴）。

您可以使用奶嘴随附的便携盒在微波炉中对新安怡 ultra start、ultra soft 和 ultra air 安抚奶嘴进行消毒。
按照以下说明操作：

  1. 用冷自来水冲洗安抚奶嘴。在携带盒中加入 25 ml/0.9 液量盎司的水。
  2. 将安抚奶嘴放在盒中并盖上盖子。
  3. 将盒子放在微波炉中。打开微波炉，功率设置在 700 W-1000 W，持续三分钟。
  4. 让盒子冷却 5 分钟。
  5. 将盒中的水倒出。

除 ultra start、ultra soft 和 ultra air（例如 Classic 或 Freeflow）安抚奶嘴之外的其他新安怡奶嘴均不能使用便携盒进行消毒。如果在盒中中消毒，Classic 和 Freeflow 安抚奶嘴可能会损坏。

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此页面上的信息适用于以下型号： SCF092/03 , SCF092/04 , SCF092/05 , SCF086/06 , SCF377/01 , SCF377/02 , SCF092/02 , SCF075/02 , SCF075/01 , SCF076/06 , SCF081/10 , SCF081/12 , SCF081/11 , SCF081/01 , SCF081/02 , SCF081/03 , SCF081/04 , SCF081/05 , SCF081/06 , SCF081/07 , SCF081/08 , SCF081/09 , SCF522/01 , SCF527/01 , SCF528/01 , SCF529/01 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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