您可以使用奶嘴随附的便携盒在微波炉中对新安怡 ultra start、ultra soft 和 ultra air 安抚奶嘴进行消毒。

按照以下说明操作：

用冷自来水冲洗安抚奶嘴。在携带盒中加入 25 ml/0.9 液量盎司的水。 将安抚奶嘴放在盒中并盖上盖子。 将盒子放在微波炉中。打开微波炉，功率设置在 700 W-1000 W，持续三分钟。 让盒子冷却 5 分钟。 将盒中的水倒出。

除 ultra start、ultra soft 和 ultra air（例如 Classic 或 Freeflow）安抚奶嘴之外的其他新安怡奶嘴均不能使用便携盒进行消毒。如果在盒中中消毒，Classic 和 Freeflow 安抚奶嘴可能会损坏。