飞利浦 Aquatrio 真空吸尘器可以使用哪种类型的水？

要了解您是否可以使用温水/蒸馏水或地板清洁剂清洁您所拥有型号的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器，请参阅下图并阅读我们文章中的信息。
飞利浦 AquaTrio 无绳干湿两用真空吸尘器 7000 系列在使用热水、温水或冷水时的性能相同。您可以使用高达 50°C 的温水和不起泡的液体地板清洁剂。
仅使用蒸馏水会使产品无法正常工作。如果您更喜欢使用蒸馏水，请添加少许自来水或透明（不起泡）的液态地板清洁剂。您的真空吸尘器设计为适合使用自来水。
提示和诀窍：
飞利浦 AquaTrio 9000 系列湿式产品可以使用不起泡的液态地板清洁剂和高达 50°C 的温水。AquaTrio 无论使用热水、温水还是冷水，都具有同样的性能。
若仅使用蒸馏水，湿棒无法正常工作。如果您更喜欢使用蒸馏水，请务必添加少许自来水或透明（不起泡）的液态地板清洁剂。飞利浦 AquaTrio 无绳干湿两用吸尘器设计为适合使用自来水。
请继续阅读，了解更多提示和技巧。
在净水箱中添加液体地板清洁剂
首先将 10 毫升飞利浦地板清洁剂添加到净水箱中。然后向净水箱中加入自来水，直至达到 MAX（最大）指示标记。建议使用原装飞利浦地板清洁剂 (XV1792/01)，低泡沫液体，可用水稀释。如果使用任何其它不起泡的液态地板清洁剂，请最多向净水箱中添加 10 毫升（参见图 a）
注意：飞利浦仅使用 XV1792 飞利浦地板清洁剂测试了本产品。其它去污剂可能会导致过多的泡沫，从而降低性能并可能导致产品故障。
在净水箱中添加温水
您可以在水箱中添加温水（最高 50°C）或冷水（参见图 b）
您可以使用液体地板清洁剂和/或温水清洁飞利浦 AquaTrio Pro 真空吸尘器。若仅使用蒸馏水，产品无法正常工作。如果您更喜欢使用蒸馏水，请务必添加少许自来水或透明的液态地板清洁剂。飞利浦 AquaTrio Pro 吸尘器设计为适合使用自来水。继续阅读，获得提示和技巧。
在净水箱中添加液体地板清洁剂
如果您想使用液体地板清洁剂，请先向净水箱中加入清水。然后添加瓶子上所标示的 10 毫升飞利浦地板清洁剂。建议使用原装飞利浦地板清洁剂 (XV1792/01)，低泡沫液体，可用水稀释。如果使用任何其它合适的地板清洁剂，请最多向净水箱中添加 5 毫升。
注意：为防止损坏产品，切勿将蜡、油、醋酸（醋）、除垢剂或无法稀释的地板维护产品放入水箱中，这不适合您的硬地板。请使用适合硬地板的低泡沫或无泡沫地板清洁剂。
在净水箱中添加温水
您可以将温水（最高 50°C）或冷水加入水箱中（见图）。
您可以使用液体地板清洁剂和/或温水清洁飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器。由于产品内的水没有加热，内部不会积聚水垢。因此，没有必要使用蒸馏水。如果您想使用此类水，也可以使用。继续阅读，获得提示和技巧。
在净水箱中添加液体地板清洁剂
如果您想使用液体地板清洁剂，请先向净水箱中加入清水。然后添加瓶子上所标示的 10 毫升飞利浦地板清洁剂。建议使用原装飞利浦地板清洁剂 (XV1792/01)，低泡沫液体，可用水稀释。如果使用任何其它合适的地板清洁剂，请最多向净水箱中添加 5 毫升（见图）。
注意：为防止损坏产品，切勿将蜡、油、醋酸（醋）、除垢剂或无法稀释的地板维护产品放入水箱中，这不适合您的硬地板。请使用适合硬地板的低泡沫或无泡沫地板清洁剂。
在净水箱中添加温水
您可以将温水（最高 35 °C）或冷水加入水箱中。
此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82 , XW9382/82 , XW9383/82 . 点击此处显示更多产品编号 ›
联系飞利浦
我们很乐意为您服务