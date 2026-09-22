飞利浦 Aquatrio 真空吸尘器可以使用哪种类型的水？

您可以使用液体地板清洁剂和/或温水清洁飞利浦 AquaTrio Pro 真空吸尘器。若仅使用蒸馏水，产品无法正常工作。如果您更喜欢使用蒸馏水，请务必添加少许自来水或透明的液态地板清洁剂。飞利浦 AquaTrio Pro 吸尘器设计为适合使用自来水。继续阅读，获得提示和技巧。



在净水箱中添加液体地板清洁剂

如果您想使用液体地板清洁剂，请先向净水箱中加入清水。然后添加瓶子上所标示的 10 毫升飞利浦地板清洁剂。建议使用原装飞利浦地板清洁剂 (XV1792/01)，低泡沫液体，可用水稀释。如果使用任何其它合适的地板清洁剂，请最多向净水箱中添加 5 毫升。



注意：为防止损坏产品，切勿将蜡、油、醋酸（醋）、除垢剂或无法稀释的地板维护产品放入水箱中，这不适合您的硬地板。请使用适合硬地板的低泡沫或无泡沫地板清洁剂。



在净水箱中添加温水

您可以将温水（最高 50°C）或冷水加入水箱中（见图）。