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飞利浦 Aquatrio 真空吸尘器可以使用哪种类型的水？

要了解您是否可以使用温水/蒸馏水或地板清洁剂清洁您所拥有型号的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器，请参阅下图并阅读我们文章中的信息。

aquatrio 型号

此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82 , XW9382/82 , XW9383/82 . 点击此处显示更多产品编号  ›

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