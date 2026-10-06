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我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器的水箱可以用洗碗机清洗吗？
飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器的水箱（和集尘桶 - 仅限 AquaTrio 9000 系列）不能用洗碗机清洗。如需了解如何清洁这些部件，请参阅以下文章。
您可以用自来水清洁两个水箱，包括位于污水箱中的湿式滤网。
将污水箱盖及其水流元件完全晾干，然后再将其装回污水箱。如果两个元件都完全干燥，您可以将污水箱盖盖好，然后将污水箱装回产品中。
每次清洁后都请使用 Autoclean 功能。
请观看我们的视频，了解有关清洁水箱的分步说明。
飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的集尘桶不能在洗碗机中清洗。
为获得理想性能，请在每次清空集尘桶时对其进行清洁，并按照以下步骤操作：
1.拆下包括海绵滤网在内的滤网盒（见图 1）。
2.将集尘桶中的垃圾清空倒入垃圾箱（见图 2）。
3.在水龙头下冲洗集尘桶内侧和旋风过滤器（见图 3）。
注意：请勿在洗碗机中清洗集尘桶！
4.使集尘桶和旋风过滤器完全干燥（见图 4）。
5当集尘桶干燥后，重新装回带海绵滤网的滤网盒（见图 5）。
6将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶（见图 6）。
注意：如果没有装回带海绵滤网的滤网架，请勿将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。
飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的水箱不能在洗碗机中清洗。
您可以用自来水清洗水箱，包括污水箱盖的水流元件（见图 1）。等待污水箱盖及其水流元件完全晾干，然后再将其装回污水箱（见图 2）。如果两个元件均完全干燥，则您可以将盖放回污水箱，并将其装回产品（见图 3）。
请在每次清洁后使用 Autoclean 功能。
要查看更详细的分步操作说明，请查看用户手册。
此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82, XW9382/82, XW9383/82.