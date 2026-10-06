我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器的水箱可以用洗碗机清洗吗？

飞利浦 AquaTrio 9000 系列真空吸尘器的集尘桶不能在洗碗机中清洗。



为获得理想性能，请在每次清空集尘桶时对其进行清洁，并按照以下步骤操作：

1.拆下包括海绵滤网在内的滤网盒（见图 1）。

2.将集尘桶中的垃圾清空倒入垃圾箱（见图 2）。

3.在水龙头下冲洗集尘桶内侧和旋风过滤器（见图 3）。

注意：请勿在洗碗机中清洗集尘桶！

4.使集尘桶和旋风过滤器完全干燥（见图 4）。

5当集尘桶干燥后，重新装回带海绵滤网的滤网盒（见图 5）。

6将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶（见图 6）。

注意：如果没有装回带海绵滤网的滤网架，请勿将 3 合 1 手持设备重新连接到集尘桶。

