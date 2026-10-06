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我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器的水箱可以用洗碗机清洗吗？

飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器的水箱（和集尘桶 - 仅限 AquaTrio 9000 系列）不能用洗碗机清洗。如需了解如何清洁这些部件，请参阅以下文章。

AquaTrio 9000

此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82, XW9382/82, XW9383/82.

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