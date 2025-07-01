飞利浦支持
可以在所有地板、地毯和垫子上使用飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器吗？
要查看可以使用飞利浦 AquaTrio 7000 和 9000 系列的所有表面，请阅读我们下面的文章。
飞利浦 AquaTrio 7000 系列适合在所有类型的硬地板上吸尘和拖地，但无涂层木质地板和具有深接缝的瓷砖地板除外。如果要在油毡地板上使用本产品，则只能在粘贴得当的油毡地板上使用，以防止将油毡吸入 AquaSpin 吸嘴。
如果您经常使用湿拖把轻松清洁易碎的硬地板，那么飞利浦 AquaTrio 7000 系列就非常合适。
您可以在平时很少进行清理的小片区域上测试本产品的效果，以确保产品适合您的地板。
注意：不能在地毯和垫子上使用 AquaTrio 7000 系列。AquaSpin 吸嘴仅适用于硬地板。
吸尘和拖地同时进行
您的飞利浦 AquaTrio 9000 系列适合同时进行吸尘和拖地。湿拖前，无需对地板吸尘，因为吸尘和湿拖装置会对硬地板进行有效的湿洗，清理包括液体和污渍在内的各种污垢。
硬地板
吸尘和湿拖装置适合对所有类型的硬地板进行吸尘和湿拖，没有涂层的木质地板除外。
如果您在油毡地板上使用吸尘和湿拖装置，只能在粘贴得当的油毡地板上使用，以免将油毡吸入 AquaSpin 吸嘴。
易碎的地板
如果您经常使用湿拖把轻松清洁易碎的硬地板，那么飞利浦 AquaTrio 9000 系列就非常合适。吸尘和湿拖装置中配备了微细纤维毛刷，可轻柔有效地清除污垢、污渍和溅泻液体。
对于地毯和垫子，只能使用干式吸尘器。无法使用吸尘和湿拖装置，因为 AquaSpin 吸嘴仅适合硬地板。
此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82.