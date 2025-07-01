产品支持

支持主页

飞利浦支持

可以在所有地板、地毯和垫子上使用飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器吗？

要查看可以使用飞利浦 AquaTrio 7000 和 9000 系列的所有表面，请阅读我们下面的文章。

AquaTrio 7000 和 9000

此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82.

常见问题

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页