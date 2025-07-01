可以在所有地板、地毯和垫子上使用飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器吗？

飞利浦 AquaTrio 7000 系列适合在所有类型的硬地板上吸尘和拖地，但无涂层木质地板和具有深接缝的瓷砖地板除外。如果要在油毡地板上使用本产品，则只能在粘贴得当的油毡地板上使用，以防止将油毡吸入 AquaSpin 吸嘴。



如果您经常使用湿拖把轻松清洁易碎的硬地板，那么飞利浦 AquaTrio 7000 系列就非常合适。



您可以在平时很少进行清理的小片区域上测试本产品的效果，以确保产品适合您的地板。



注意：不能在地毯和垫子上使用 AquaTrio 7000 系列。AquaSpin 吸嘴仅适用于硬地板。