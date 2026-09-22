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如何组装我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器？

在首次使用飞利浦 AquaTrio 无绳吸尘器之前，请按照本文章中的步骤操作和/或观看我们的视频。
以下信息仅适用于 AquaTrio 7000 和 9000 系列型号（不适用于 AquaTrio 和 AquaTrio Pro）。请参见下图。

7000 和 9000 系列

此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82 , XW9382/82 , XW9383/82 .

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