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如何组装我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器？
在首次使用飞利浦 AquaTrio 无绳吸尘器之前，请按照本文章中的步骤操作和/或观看我们的视频。
以下信息仅适用于 AquaTrio 7000 和 9000 系列型号（不适用于 AquaTrio 和 AquaTrio Pro）。请参见下图。
- 将设备支架卡入底板即可组装成底座，底座上也可以存放清洁刷（见图 A）。
- 要组装产品，请将手柄插入产品中（见图 B）。
- 要存放本产品，您可以在支架上滑动产品，让产品支架末端卡入设备，从而将产品放置在清洁后收纳和存储底座中（见图 C）。
请观看我们下面的视频，了解有关组装产品方法的分步说明：
1.将飞利浦 AquaTrio 9000 系列吸尘器的产品支架卡在清洁后托盘中，然后将定位支架连接到管。
2.请确保将清洁后托盘置于清洁后收纳和存储站中。
提示：您可以将清洁刷悬挂到产品支架的挂钩上。
1.将 3 合 1 手持设备安装到集尘桶（“咔哒”一声）。
2.将集尘桶连接到管（“咔哒”一声）。
3.将管插入到 LED 吸嘴。
4.要存放仅吸尘装置，请先将 LED 吸嘴放到底座的长侧，然后将管按压到支架上，从而将仅吸尘装置放到清洁后收纳和存储站中。
1.要组装吸尘和湿拖装置，请将 3 合 1 手持设备安装到湿模块（“咔哒”一声）。
2.将湿模块连接到 AquaSpin 吸嘴（“咔哒”一声）。
3.要存放吸尘和湿拖装置，您可以将其放到清洁后收纳和存储站中。
注意：无法将吸尘和湿拖装置存放到壁架上。只能将仅吸尘装置存放到壁架上。
此页面上的信息适用于以下型号： XW7110/82 , XW9382/82 , XW9383/82 .