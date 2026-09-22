如何组装我的飞利浦 AquaTrio 真空吸尘器？

1.将飞利浦 AquaTrio 9000 系列吸尘器的产品支架卡在清洁后托盘中，然后将定位支架连接到管。

2.请确保将清洁后托盘置于清洁后收纳和存储站中。

提示：您可以将清洁刷悬挂到产品支架的挂钩上。