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咖啡类型与常见问题

一杯美式咖啡

美式咖啡 (Caffè Americano)

 

60 毫升意式浓缩咖啡
90 毫升热水

 

大家熟知的美式咖啡，通常会加入热水调整双份意式浓缩咖啡的浓度。也有人偏好使用单份 (30 毫升) 意式浓缩咖啡制作。 

 

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