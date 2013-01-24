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咖啡类型与常见问题

一杯濃郁義式濃縮咖啡

浓郁意式浓缩咖啡 (Espresso Intenso)

 

70 毫升意式浓缩咖啡

 

这种特别强劲的意式浓缩咖啡让人一但上瘾即不可自拔。

 

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