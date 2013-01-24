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咖啡类型与常见问题

一杯澳式白咖啡

澳式白咖啡 (Flat White)

 

30 毫升意式浓缩咖啡
60 毫升热牛奶

 

此款咖啡源于 1970 年代的纽西兰，取代奶泡较丰厚的卡布奇诺。主要的区别在于它完全没有奶泡。

 

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