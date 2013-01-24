用传统方式制作滴滤式咖啡：将研磨咖啡放入滤纸，冲煮出一整壶充满香气的咖啡，与亲朋好友一同分享，轻松写意。
在研发滴漏式咖啡机的过程中，飞利浦进行了数以千计的测试。而在机器投产后的测试次数甚至更多。每年每台滤煮式机种约经过 3 万杯咖啡的测试，保证我们滤煮式咖啡的卓越品质，确保每一杯咖啡都洋溢香浓馥郁的风味。
自 1965 起，飞利浦把咖啡带进一般人家，并以领先的技术 (例如我们创新的煮沸及冲煮系统) 引导出咖啡机革命潮流。进入 21 世纪，我们与 Sara Lee 携手合作，推出咖啡包机种 SENSEO®。此外，来自意式浓缩咖啡发源地的意大利热门品牌 Saeco 与 Gaggia 也加入了飞利浦家族的行列。我们目前的产品组合包括一系列品项完整的咖啡机与扩增功能的配件。我们在庆祝 50 年的悠久咖啡传承之际推出另一项突破性的发展，也就是全球首台可煮出滴滤式或意式浓缩咖啡的两用式咖啡机。
无论您是享受烹煮咖啡的乐趣，或单纯喜欢喝咖啡，飞利浦都能提供适合每个人的咖啡机。只要按一个按键，全自动意式咖啡机就能给您意式浓缩咖啡、卡布奇诺、拿铁或玛奇朵。滴漏式咖啡机具备数种研磨与烹煮模式，可让您与亲朋好友分享一整壶滤煮式咖啡。