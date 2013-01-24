主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

咖啡

飞利浦咖啡机

飛利浦濾煮式咖啡機

飞利浦滴滤式咖啡机

 

用传统方式制作滴滤式咖啡：将研磨咖啡放入滤纸，冲煮出一整壶充满香气的咖啡，与亲朋好友一同分享，轻松写意。

 

探索我们的滴滤式咖啡机

飛利浦全自動義式咖啡機

飛利浦全自動義式咖啡機

 

我們的磨豆至蒸餾沖泡咖啡機能以單鍵調製義式咖啡或濾煮式咖啡。內建的奶泡功能方便您隨時來上一杯卡布其諾、拿鐵或瑪奇朵，堪稱完美的生活選擇。

 

探索我們的飛利浦全自動義式咖啡機

飞利浦拥有

飛利浦是西歐第一大咖啡機品牌
    飛利浦品質控管

    品质控管

     

    在研发滴漏式咖啡机的过程中，飞利浦进行了数以千计的测试。而在机器投产后的测试次数甚至更多。每年每台滤煮式机种约经过 3 万杯咖啡的测试，保证我们滤煮式咖啡的卓越品质，确保每一杯咖啡都洋溢香浓馥郁的风味。

    飛利浦 50 年來的咖啡傳承

    50 年来的咖啡传承

     

    自 1965 起，飞利浦把咖啡带进一般人家，并以领先的技术 (例如我们创新的煮沸及冲煮系统) 引导出咖啡机革命潮流。进入 21 世纪，我们与 Sara Lee 携手合作，推出咖啡包机种 SENSEO®。此外，来自意式浓缩咖啡发源地的意大利热门品牌 Saeco 与 Gaggia 也加入了飞利浦家族的行列。我们目前的产品组合包括一系列品项完整的咖啡机与扩增功能的配件。我们在庆祝 50 年的悠久咖啡传承之际推出另一项突破性的发展，也就是全球首台可煮出滴滤式或意式浓缩咖啡的两用式咖啡机。

    飛利浦咖啡飲品種類

    满足每个人的需求

     

    无论您是享受烹煮咖啡的乐趣，或单纯喜欢喝咖啡，飞利浦都能提供适合每个人的咖啡机。只要按一个按键，全自动意式咖啡机就能给您意式浓缩咖啡、卡布奇诺、拿铁或玛奇朵。滴漏式咖啡机具备数种研磨与烹煮模式，可让您与亲朋好友分享一整壶滤煮式咖啡。

     

    进一步了解

    飛利浦

    里程碑

    探索我們的其他品牌

    点击品牌标志了解更多
    Saeco