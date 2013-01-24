自 1965 起，飞利浦把咖啡带进一般人家，并以领先的技术 (例如我们创新的煮沸及冲煮系统) 引导出咖啡机革命潮流。进入 21 世纪，我们与 Sara Lee 携手合作，推出咖啡包机种 SENSEO®。此外，来自意式浓缩咖啡发源地的意大利热门品牌 Saeco 与 Gaggia 也加入了飞利浦家族的行列。我们目前的产品组合包括一系列品项完整的咖啡机与扩增功能的配件。我们在庆祝 50 年的悠久咖啡传承之际推出另一项突破性的发展，也就是全球首台可煮出滴滤式或意式浓缩咖啡的两用式咖啡机。

