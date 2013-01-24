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蒸汽电熨斗
占位符
简便且有效
快速且耐用

智能且强劲

    我们最快的蒸汽电熨斗

    从牛仔面料到丝质面料均可熨烫，只需设置一次

    飞利浦 PerfectCare Azur

    蒸汽电熨斗

    如果您可以对所有材质进行熨烫，而无需担心烫坏，将会怎样？我们独家的 OptimalTEMP 技术无需设置温度。您可以自动实现蒸汽和温度之间的完美平衡，保证不会烫坏绝对可熨烫的面料。
    Checkmark feature
    百分百安全适用于所有可熨烫的面料
    Checkmark feature
    快速、轻松除皱 — 没有比这更快的蒸汽电熨斗了
    Checkmark feature
    采用我们的 5 星级 T-IonicGlide 底板，提供超顺滑效果
    Checkmark feature
    自动清洁系统，只需轻触按钮即可高效除垢
    官方建议零售价: ￥699.00
    最佳蒸汽电熨斗

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    成为第一个复查该产品

    保证不会烫坏所有可熨烫面料
     

    从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，不会烫坏，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。

    更多蒸汽，去除褶皱
     

    更多蒸汽意味着更快、更有效地熨烫。强劲的持久蒸汽性能与强劲喷汽（只需轻触按钮）相结合，适合顽固皱褶。

    我们的最佳滑动最抗刮擦底板
     

    SteamGlide Advanced 是我们的最佳底板，可提供极致顺滑性能和最大防刮擦性能。其不锈钢底座的硬度是普通铝制底座的两倍，我们的专利 6 层涂层及高级钛金属层，可轻松滑动，实现最快熨烫效果。

    找到最适合您的蒸汽电熨斗

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    蒸汽电熨斗
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    创新技术
    • N/A
    • 钛离子全方位顺滑底板
    • 钛离子全方位顺滑底板

    功率
    • 高达 1400瓦
    • 高达2200瓦
    • 高达2100瓦

    持久蒸汽
    • 高达 20 克/分钟
    • 高达 45 克/分钟
    • 高达 40 克/分钟

    蒸汽束喷射
    • 高达 70 克
    • 高达 230 克
    • 高达 210 克

    底板
    • SteamGlide Plus 底板
    • T-ionicGlide 底板
    • T-ionicGlide 底板

    水箱
    • 300 毫升
    • 350 毫升
    • 350 毫升

    防滴漏技术

    除垢溶液
    • 内置清洁容器
    • 自动清洁
    • 自动清洁

    安全自动关闭
    • -
    * 官方建议零售价

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    perfect care azur
    官方建议零售价: ￥899.00