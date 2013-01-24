我们的 最佳滑动 和 最抗刮擦 底板



SteamGlide Advanced 是我们的最佳底板，可提供极致顺滑性能和最大防刮擦性能。其不锈钢底座的硬度是普通铝制底座的两倍，我们的专利 6 层涂层及高级钛金属层，可轻松滑动，实现最快熨烫效果。