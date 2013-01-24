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蒸汽电熨斗
占位符
简便且有效
快速且耐用

智能且强劲

    熨烫更快*，更简单

    飞利浦 Azur Performer Plus

    蒸汽电熨斗

    轻松完成所有熨烫。飞利浦 Azur Performer Plus 提供强劲的蒸汽和易滑动区，以便您快速完成每周繁琐家务 — 具有简单的自清洁系统，可避免出现水垢。 
    Checkmark feature
    快速除皱，提供 45 克/分钟的强劲持久蒸汽
    Checkmark feature
    SteamGlide Plus 底板，可提供极致顺滑效果
    Checkmark feature
    易于保养和自清洁功能，可防止水垢积聚
    Checkmark feature
    令衣物在熨烫时保持洁净
    官方建议零售价: ￥899.00

    *与普通 2200 瓦飞利浦蒸汽电熨斗相比
    熨烫更快速

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    更快除皱图标

    强劲蒸汽可更快除皱

    我们快速且耐用的蒸汽电熨斗提供更多蒸汽，可更快速地进行所有熨烫 — 在您需要时提供额外蒸汽，只需轻触按钮即可去除顽固皱褶。 

    简单的自清洁图标

    简单的自清洁功能，提供持久耐用的蒸汽性能

    水垢积聚时，会影响电熨斗的性能并缩短使用寿命。专门设计的内置除垢容器可收集水垢，实现轻松去除效果，并提供长久、可靠的性能。

    最佳顺滑图标

    我们的最佳顺滑功能

    我们的最佳顺滑底板 SteamGlide Plus 采用高级钛金属层，具有 6 层涂层，可防刮擦，提供长久、高效的性能。 

    洁净图标

    令衣物在熨烫时保持洁净

    我们的防滴漏系统可防止泄漏，以避免因漏水而留下水渍 — 因此，您可以在任何温度下放心熨烫

    找到最适合您的蒸汽电熨斗

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    无绳蒸汽电熨斗
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    Azur Pro

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    功率
    • 高达2000瓦
    • 高达1800瓦
    • 高达2100瓦

    持久蒸汽
    • 高达 40 克/分钟
    • 高达 30 克/分钟
    • 高达 40 克/分钟

    蒸汽束喷射
    • 高达 150 克
    • 高达 110 克
    • 高达 210 克

    底板
    • SteamGlide 底板
    • 陶瓷底板
    • T-ionicGlide 底板

    水箱
    • 320 毫升
    • 400 毫升
    • 300 毫升

    防滴漏技术

    除垢溶液
    • 内置除垢收集器
    • 自动清洁
    • 自动清洁

    安全自动关闭
    * 官方建议零售价

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    官方建议零售价: ￥699.00