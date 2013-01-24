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蒸汽电熨斗
简便且有效
快速且耐用
智能且强劲
熨烫更快*，更简单
飞利浦 Azur Performer Plus
蒸汽电熨斗
轻松完成所有熨烫。飞利浦 Azur Performer Plus 提供强劲的蒸汽和易滑动区，以便您快速完成每周繁琐家务 — 具有简单的自清洁系统，可避免出现水垢。
快速除皱
，提供 45 克/分钟的
强劲持久蒸汽
SteamGlide Plus 底板，可提供
极致顺滑效果
易于保养和自清洁功能
，可防止水垢积聚
令衣物
在熨烫时保持洁净
官方建议零售价:
￥899.00
*与普通 2200 瓦飞利浦蒸汽电熨斗相比
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强劲蒸汽
可更快除皱
我们快速且耐用的蒸汽电熨斗提供更多蒸汽，可更快速地进行所有熨烫 — 在您需要时提供额外蒸汽，只需轻触按钮即可去除顽固皱褶。
简单的自清洁功能
，提供持久耐用的蒸汽性能
水垢积聚时，会影响电熨斗的性能并缩短使用寿命。专门设计的内置除垢容器可收集水垢，实现轻松去除效果，并提供长久、可靠的性能。
我们的
最佳顺滑
功能
我们的最佳顺滑底板 SteamGlide Plus 采用高级钛金属层，具有 6 层涂层，可防刮擦，提供长久、高效的性能。
令衣物
在熨烫时保持洁净
我们的防滴漏系统可防止泄漏，以避免因漏水而留下水渍 — 因此，您可以在任何温度下放心熨烫
找到最适合您的蒸汽电熨斗
PowerLife Plus
PowerLife Plus
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蒸汽电熨斗
与当前选择进行比较
Easyspeed plus cordless
Easyspeed plus cordless
￥599.00*
无绳蒸汽电熨斗
与当前选择进行比较
Azur Pro
Azur Pro
￥699.00*
蒸汽电熨斗
与当前选择进行比较
更多信息
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功率
高达2000瓦
高达1800瓦
高达2100瓦
持久蒸汽
高达 40 克/分钟
高达 30 克/分钟
高达 40 克/分钟
蒸汽束喷射
高达 150 克
高达 110 克
高达 210 克
底板
SteamGlide 底板
陶瓷底板
T-ionicGlide 底板
水箱
320 毫升
400 毫升
300 毫升
防滴漏技术
是
是
是
除垢溶液
内置除垢收集器
自动清洁
自动清洁
安全自动关闭
是
否
是
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官方建议零售价
购买 Azur Performer Plus
官方建议零售价:
￥699.00
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