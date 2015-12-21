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AC8622/00
长久保护，持久健康
升级版劲立方可提供业界卓越的颗粒物、甲醛和TVOC的CADR，搭配长效滤网，提供全面的保护。先进的 Aerasense 灵智感应技术为您的健康生活保驾护航。
卓越的性能
颗粒物 CADR*: 910 m3/h*
甲醛 CADR*: 539 m3/h
甲苯 CADR*: 541 m3/h
升级款 TwinForce 空气动力学设计将颗粒物 CADR 过滤性能提高近 20%，达到 910 立方米/小时。借助专为符合 GB/T 新标准的领先性能而设计的纳米级高效劲护 Pro S3 创新滤网，可提供出众的 539 立方米/小时的甲醛 CADR 和 541 立方米/小时的总挥发性有机物 CADR 过滤性能*。业界领先的颗粒物、甲醛和总挥发性有机物的 CADR 性能可为您及您的家人提供极致保护。
VitaShield 微护盾具有业界领先的净化性能，可有效去除比 PM2.5 小 100 倍的 >20 纳米颗粒物，并过滤掉 99% 的细菌和病毒*。同时还能为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护。
PowerCube 系列采用 TwinForce 空气动力学设计。精密设计的双风扇、稳定的无电刷电动机和优化的空气动力学管道曲度提供强劲的气流。配合双进风口结构提升气流可以更有效的方式获得更大的洁净空气量 (CADR)。
过敏原指花粉、尘螨、霉菌、及宠物毛发。德国南德意志出版社安帕克有限公司在2013年出版的Industrielle Luftfiltration一书中表明花粉、尘螨、霉菌及宠物毛发等均大于0.3微米。
在韩国KITECH及美国NELSON实验室按照标准测试流程（100cm2平面滤材在32L/min流量下，即滤材在5.3cm/s风速下对0.3um的NaCl颗粒的一次过滤效率）进行的测试结果证明本产品对于空气中0.3微米的颗粒物去除率可达99.97%。
测试在 2015 年根据安全评估进行
出错几率降低 8 倍：飞利浦研究中心于 2014 年进行了此项测试，并使用统计方法对数据进行了分析。
空气中的花粉、灰尘、尘螨、霉菌芽孢都是大于 0.3 微米的大颗粒物
0.3 微米颗粒物的净化效率高达 99.97%：2015 年由第三方实验室以 5.33 厘米/秒气流对纳米级高效劲护 Pro S3 滤网进行第一次通过效率测试
使用寿命延长 12 倍，去除甲醛的效率提高 10 倍：比较飞利浦普通健康系列滤网（2015 年经第三方实验室测试）
使用寿命延长 2.4 倍：比较飞利浦普通健康系列滤网（2015 年经第三方实验室测试）
足球场大小：活性炭介质测试在第三方实验室进行，结果表明大多数活性炭大小在 1 纳米到 2 纳米之间，活性炭的表面积达 400m2/g。滤网的活性炭总表面积相当于 60 个国际标准足球场大小。