业界领先的 CADR 颗粒物、甲醛和总挥发性有机化合物过滤性能

升级款 TwinForce 空气动力学设计将颗粒物 CADR 过滤性能提高近 20%，达到 910 立方米/小时。借助专为符合 GB/T 新标准的领先性能而设计的纳米级高效劲护 Pro S3 创新滤网，可提供出众的 539 立方米/小时的甲醛 CADR 和 541 立方米/小时的总挥发性有机物 CADR 过滤性能*。业界领先的颗粒物、甲醛和总挥发性有机物的 CADR 性能可为您及您的家人提供极致保护。