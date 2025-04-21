Baristina 浓缩咖啡机
喜欢意式浓缩的醇厚，但讨厌繁琐的操作？
倒入您喜爱的咖啡豆,轻滑手柄,即可享受一杯美妙的意式浓缩咖啡。Baristina 自动研磨咖啡豆,带来超新鲜的香气。完美填压至过滤器中。并以专业压力冲煮。就是这么简单 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
喜欢意式浓缩的醇厚，但讨厌繁琐的操作？
那么看看 Baristina。
- 新鲜研磨的咖啡豆带给您最佳的咖啡香气和口感。
- 只需轻推手柄。Baristina自动研磨、压实并冲煮您的咖啡。
- 取下过滤器。冲洗一下。就这样——您可以继续享用了!
- 机身小巧，不占空间；澎湃动力，媲美咖啡馆品质。
- 16巴压力泵从咖啡豆中释放出浓郁风味，为您带来完美浓缩咖啡。
新鲜咖啡豆才是最好的。
新鲜研磨的咖啡豆能为您带来最浓郁的咖啡香气和口感。在冲煮前研磨咖啡豆,让您的日常咖啡变得与众不同。这就是普通咖啡与真正好咖啡之间的区别。
轻轻一划，坐享其成
只需轻轻滑动手柄。Baristina 自动研磨、填压和冲煮您的咖啡。无需任何咖啡师技巧。一切都已为您准备妥当,您只需坐下来享受您的意式浓缩咖啡或美式咖啡。
易于清洁。轻松无忧。
取下过滤器。冲洗一下。就这样。Baristina 让清洁变得快速而直观。没有复杂的步骤——它的设计理念就是简单易用。
小身材，大能量！
Baristina 可以完美融入任何厨房台面,同时不影响性能表现。不要被它的尺寸所迷惑。它体积小巧,却足够强大,能在家中为您制作浓郁的咖啡师风格咖啡。厨房空间不再是问题!
真正顺滑的意式浓缩咖啡
16 bar 压力泵充分释放咖啡豆的浓郁风味,为您的意式浓缩咖啡创造出丰富细腻的咖啡油脂和我们都喜爱的均衡口感。
您的咖啡,由您做主
无论您想要浓郁的意式浓缩咖啡还是顺滑的美式咖啡。随心选择,如果您喜欢,还可以让它更浓郁,尽情享受根据您的口味定制的美味咖啡。选择权始终在您手中!
您的时尚小咖啡师
无需猜测,无需调整,不浪费咖啡。Baristina 研磨至理想粒度,精确控制压力和剂量——这些都是让真正的意式浓缩咖啡呈现应有口感的关键。它真的是您家中的小小咖啡师。
减少浪费。无需胶囊。
新鲜咖啡豆意味着更浓郁的风味。同时也意味着更少的浪费——不再使用塑料或铝制胶囊。只需从过滤器中取出咖啡渣饼即可。您的咖啡豆直接研磨成咖啡粉,非常适合用作堆肥。
精简、绿色、干净。
Baristina 的设计充分考虑了可持续性。它节能高效*,采用50%回收塑料**制成,并采用100%无塑料包装盒。
嘘——很安静！
您可以轻松安静地享受一杯真正的意式浓缩咖啡。
您的咖啡豆,您的选择
您可以选择自己喜爱的咖啡豆。Baristina 能够识别各种咖啡豆类型,始终制作出美味的咖啡。它总能充分发挥咖啡豆的最佳风味。选择权始终在您手中。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
Baristina Espresso
- 牛奶溶液
-
否
-
原产地
- 产地
-
罗马尼亚
- 设计地
-
荷兰
-
能效等级
- 待机模式功耗
-
不适用
- 关机模式功耗
-
0.2 瓦
- 联网待机模式功耗
-
不适用
- 自动切换至待机模式的等待时长
-
0 分钟
- 测量标准
-
EN 50564:2011
-
技术规格
- 咖啡豆容器
-
单份
- 泵压
-
16 巴
- 研磨机材料
-
陶瓷
- 噪音级别
-
72 分贝
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50 Hz
- 产品重量
-
5 千克
- 产品尺寸
-
180 毫米（宽），345 毫米（高），380 毫米（深）
- 电线长度
-
85 厘米
-
咖啡设置
- 饮料
-
- 浓郁升级
-
是
- 咖啡量
-
可调节
-
普通参数
- 咖啡豆容量
-
170 克
- 水箱容量
-
1.2 升
- 最大杯高
-
135 毫米
- 冲泡时间浓缩咖啡
-
< 60 秒
- 可用洗碗机清洗的部件
-
- 净水滤芯兼容性
-
无
- 自动关闭
-
是
- 包含附件
-
冲煮手柄
-
服务
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 待机能耗
-
2.6 瓦时
- 冲煮功耗
-
122.8 瓦时
- 包装材料
-
纸箱
- 机器材质
-
塑料
- * A+ 级能效标签，符合瑞士能源效率标准。
- ** 不包括与水和咖啡接触的部件。
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